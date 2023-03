TikTok no es la única app china que preocupa a la Casa Blanca

Las banderas de China se ven cerca de un logotipo de TikTok en esta imagen de ilustración tomada el 16 de julio de 2020. REUTERS/Florence Lo/Archivo

La Casa Blanca y el Congreso están trabajando para reducir el riesgo para la seguridad nacional de varias aplicaciones chinas de redes sociales, más allá del reciente objetivo de alto perfil de Washington, TikTok, dijo la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

La preocupación por la seguridad nacional “no se limita a TikTok”, declaró en una entrevista el jueves. “Si lo que nos preocupa es que empresas respaldadas por China estén en decenas de millones de teléfonos estadounidenses, incluidos miembros de las fuerzas armadas y preocupaciones de privacidad, preocupaciones de datos, preocupaciones de desinformación, no solo se aplica a TikTok”.

Raimondo, que ha declarado que está considerando la posibilidad de viajar a China este año, es una de las altas funcionarias del Gabinete del presidente estadounidense, Joe Biden, que está impulsando iniciativas para contrarrestar lo que consideran crecientes amenazas económicas y estratégicas de Beijing

Su departamento estableció el año pasado amplios controles a la exportación de tecnología de fabricación de chips a China, y está liderando la inversión de unos 52.000 millones de dólares en la industria estadounidense de semiconductores, a la que considera un recurso clave para la seguridad nacional.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla mientras él y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, mantienen una reunión virtual con líderes empresariales y gobernadores estatales para discutir los problemas de la cadena de suministro, en particular abordando los chips semiconductores, en el campus de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 9 de marzo de 2022. REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo

“Ha habido momentos en la historia de Estados Unidos de intensa competencia global con otra superpotencia que no comparte nuestros valores”, declaró en una entrevista en la oficina de Bloomberg en Washington. “Este es uno de esos momentos”.

Raimondo también dijo que la administración está trabajando cuidadosamente en el escrutinio de la inversión saliente en ciertas industrias en China, pero advirtió que el trabajo sería lento dado el riesgo de consecuencias más amplias y no deseadas, en particular los impactos en los fondos de pensiones y de jubilación.

A continuación, afirmó que un programa piloto sobre inversiones en el exterior es “factible”, aunque todavía tendría que diseñarse, y que, en general, los procedimientos para evaluar las inversiones en el exterior tardarían “meses, no años” en establecerse.

“Estamos en ello todos los días, hablando con la industria, hablando con las partes interesadas”, dijo.

En la entrevista, Raimondo afirmó: “Queremos comercio, queremos intercambios, queremos inversión global. Todo lo que sea excesivamente amplio perjudica a los trabajadores estadounidenses y a la economía”.

La secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, en Washington el 6 de septiembre de 2022. (Foto AP/Susan Walsh/Archivo)

Sin embargo, las autoridades estadounidenses “no quieren que las mejores mentes, conocimientos y dinero de los capitalistas de riesgo estadounidenses hagan avanzar la tecnología de semiconductores o la tecnología de inteligencia artificial que China va a utilizar en su ejército”, afirmó.

En el Congreso hay varias propuestas para limitar el uso de TikTok en Estados Unidos, entre ellas un proyecto de ley del presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, que autorizaría a Biden a prohibir la aplicación.

Las operaciones de la empresa en EE.UU. también están bajo la lupa del Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU. -conocido como Cfius-, que dirige el Departamento del Tesoro.

“Hay una serie de miembros en el Senado de EE.UU. que están reflexionando mucho sobre cuál es la forma correcta de proteger la seguridad nacional estadounidense”, dijo.

“Trabajaremos con el Congreso para encontrar la forma correcta de legislar para proteger a Estados Unidos de estas preocupaciones”.

Un logotipo de ByteDance en su oficina de Beijing, China, el 7 de julio de 2020. REUTERS/Thomas Suen/Archivo

Raimondo dijo en una entrevista el mes pasado que “aprobar una ley para prohibir una sola empresa no es la manera de abordar esta cuestión”, citando preocupaciones sobre la libertad de expresión y su popularidad entre los votantes jóvenes, y que “el político que hay en mí piensa que vas a perder literalmente a todos los votantes menores de 35 años, para siempre.”

TikTok, propiedad de ByteDance, con sede en Beijing, es enormemente popular en Estados Unidos, especialmente entre los adolescentes. Pero las autoridades dicen que existe una amenaza potencial para la seguridad si la aplicación se utiliza para recopilar datos de los usuarios o como herramienta de propaganda.

En el ámbito nacional, Raimondo afirmó que la principal preocupación de los directivos estadounidenses es la falta de trabajadores con las cualificaciones necesarias, y añadió que se lo han estado diciendo: “No podemos contratar lo suficiente, no podemos contratar lo suficientemente rápido, no podemos contratar a gente con las habilidades que necesitamos”.

“En general, los CEO se muestran optimistas, pero nerviosos y cautelosos”, afirmó, aludiendo a la preocupación por diversos temas, como el aumento de los tipos de interés, China, la invasión rusa de Ucrania y el cambio climático.

(Con información de Bloomberg)

