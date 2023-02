EEUU mostró evidencias de que el régimen de Irán le está suministrando drones a Rusia para bombardear Ucrania

EEUU demostró que el régimen de Irán le está suministrando drones a Rusia para bombardear Ucrania. (AP)

Estados Unidos aseguró que Irán le está suministrando drones a Rusia para bombardear Ucrania, al divulgar fotos y análisis de aeronaves usadas en el conflicto.

En una conferencia de prensa en Londres, analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa mostraron fotos de drones que atacaron Ucrania, al lado de imágenes de drones previamente identificados como iraníes. Al comparar aspectos como la cola, la trompa y el tren de aterrizaje, queda demostrado que los drones son “indistinguibles” de los drones de ataque Shahed-131, Shahed-136 y Mohajer 6 usados en el Medio Oriente, afirmaron los analistas.

El objetivo de la presentación es persuadir a gobiernos o agencias internacionales del involucramiento iraní en Ucrania. Irán ha dicho que ha enviado “un pequeño número” de drones a Rusia, pero insiste en que eso fue antes del conflicto.

La evidencia demuestra lo contrario, dijo un funcionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa, quien pidió permanecer anónimo debido a la sensibilidad de la información.

“Irán es socio de Rusia en este conflicto”, aseveró la fuente.

Funcionarios estadounidenses sugirieron además que Irán está sacando valiosa información el uso de su tecnología en Ucrania, incluyendo cómo actúan los drones en distintas condiciones climáticas, cómo pueden usados en distintas circunstancias y retroalimentación instantánea para hacerlos más eficaces.

Por ejemplo, al aprender que los civiles podían huir al escuchar a los drones aproximándose, los diseñadores podrán construir versiones más sigilosas de los artefactos, dijo el funcionario.

“Es un proceso para ellos. Irán puede ver esta retroalimentación y hacer los ajustes pertinentes”, indicó el funcionario.

La guerra en Ucrania, además, le está permitiendo a Irán demostrar las capacidades de sus tecnologías para potenciales compradores.

“Irán ve esto como una excelente oportunidad comercial”, expresó.

Fuentes internas del régimen indicaron que Irán envió de contrabando a Moscú al menos 18 drones de largo alcance para que sean utilizados por las tropas de Vladimir Putin en su invasión a Ucrania.

El armamento fue entregado al Ejército ruso después de que oficiales y técnicos realizaran una visita especial a Teherán el pasado mes de noviembre, según consigna el periódico The Guardian.

En esa visita, la delegación rusa seleccionó seis drones Mohajer-6, que tienen un alcance de unos 200 kilómetros y llevan dos misiles bajo cada ala, junto con 12 drones Shahed 191 y 129, que también tienen capacidad de ataque aire-tierra.

Según detallaron esas fuentes, la mayoría de los drones enviados a Rusia fueron recogidos en secreto por un buque iraní desde una base en la costa del mar Caspio y luego transferidos en alta mar a un barco de la Armada rusa. Otros, en cambio, fueron enviados a través de una aerolínea estatal iraní.

En los últimos meses las tropas de Putin han utilizado los drones iraníes Shahed 131 y 136 para llevar a cabo incursiones kamikaze contra objetivos civiles ucranianos. A diferencia de estos, los de más alto vuelo están diseñados para lanzar bombas y regresar intactos a la base.

El Ejército ucraniano asegura que ha derribado cientos de esos drones “kamikaze” de fabricación iraní. Se cree que Rusia ha ordenado unos 2.400 drones de este modelo.

Desde el pasado mes de septiembre las fuerzas ucranianas también han derribado aviones no tripulados Mohajer-6. Estos drones pueden volar durante seis horas y funcionan con energía eléctrica. Además, tienen la capacidad de transportar bombas de 40 kilogramos y disponen de sistemas de imagen y puntería de alta precisión.

El Shahed 129, en tanto, lleva una carga de unos 60 kilogramos y puede permanecer en vuelo unas cuatro horas, mientras que el Shahed 191 puede volar cinco horas, cargado con 70 kilogramos.

Se estima que la última entrega de drones iraníes fue puesta en funcionamiento en Ucrania el pasado 20 de noviembre. Se esperaban más entregas, pero la fábrica militar de la ciudad central de Isfahán, donde se desarrollaban parte de los aviones no tripulados, fue atacada el 28 de enero. El bombardeo dejó daños significativos en la fabricación de los sistemas de armamento más avanzados de Irán, incluidos misiles guiados de precisión y drones.

(Con información de The Associated Press y The Guardian)

