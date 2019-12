El título creado por Markus Persson, Minecraft, está volviendo a resurgir a gran escala luego de lo que fueron unas temporadas en las sombras. El año la pasado la franquicia lanzó Bedrock, una versión del juego que permitió a las comunidades de usuarios de Xbox One, Nintendo Switch, PC y mobile, jugar entre sí. Sin embargo, Sony no permitió que esto suceda, ya que no estaba contemplado en las políticas de la empresa japonesa. Pero dado los tiempos que corren, donde el cross-play se está volviendo una realidad, Microsoft anunció que PlayStation 4 se sumará a este acuerdo. El famoso y exitoso juego Minecraft está disponible para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y en versión mobile.