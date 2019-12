El paquete de datos 3.0 ya está disponible para descargar de manera gratuita en PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. El comunicado oficial anticipa que este nuevo pack de contenido ofrece múltiples actualizaciones de los estadios, que incluyen mejoras en Cicero Pompeu de Toldeo (São Paulo), Old Trafford (Manchester United) y Allianz Stadium (Juventus FC) . Estos dos últimos estadios recibirán además una actualización que mostrará el exterior del estadio antes del comienzo del partido y el Allianz Arena estará presente en exclusiva en eFootball PES 2020. Para continuar agrandando la abultada selección de más de 50 estadios que ya ofrece el título, se anunció la llegada del estadio Arena do Grêmio. Los aficionados podrán disfrutar del excepcional ambiente en el estadio sede del Grêmio FC durante los partidos diurnos y nocturnos.