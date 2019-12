Microsoft recibió estos como una gran noticia, ya que la recopilación The Master Chief Collection todavía no está completa, siendo Halo: Reach el primer juego de la franquicia en ocupar su lugar. Esto presagia que con el resto puede suceder algún efecto similar, algo que seguramente la empresa intentará explotar. No es la primera vez que está la franquicia en PC, ya que Halo: Combat Evolved y Halo 2 fueron lanzados en la plataforma, pero nunca en Valve, donde por lo que se pudo comprobar, la IP tiene un gran caudal de usuarios.