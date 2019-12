A lo largo de los años, la franquicia se fue adaptando y tomando lugar con sus siete entregas, las cuales en conjunto superaron las 45 millones de copias vendidas. Este número lo ubicó como uno de los juegos de lucha más vendidos. Más allá que el arco argumental no es tan lineal, el juego cuenta con dos spin-offs: Death by Degrees: Seducción letal y Street Fighter X Tekken. El primero narra la historia de Nina Williams en solitario, mientras que el segundo ofrece un crossover con la famosa saga de Capcom. Por otro lado, su última entrega, Tekken 7, lanzada en 2017, sigue vigente con el lanzamientos de nuevos contenidos descargables. Sin embargo, se espera que Namco Bandai abra las puertas del futuro de la saga, la cual podría tener una octava entrega dentro de no mucho tiempo.