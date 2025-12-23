Las 10 rutas más impresionantes de Córdoba: castillos de película, bonitas cascadas e increíbles paisajes

Castillo de Almodóvar del Río, en Córdoba (Adobe Stock).

En el corazón de Andalucía, Córdoba despliega su riqueza natural a través de una red de senderos que invitan a explorar paisajes sorprendentes. Con altas cumbres, valles fértiles y humedales escondidos, la provincia seduce a quienes buscan descubrir su esencia más allá de los monumentos históricos.

Caminar por estas rutas no solo permite adentrarse en entornos de gran valor ecológico, sino también experimentar la diversidad de un territorio donde la Sierra Morena y las Sierras Subbéticas se funden con el valle del Guadalquivir. Entre pinares, bosques mediterráneos y lagunas, cada sendero de Córdoba promete una aventura para todos los públicos, desde familias hasta excursionistas experimentados.

Ruta de Almodóvar del Río

El viaje continúa en Almodóvar del Río, uno de los pueblos más pintorescos de Córdoba, donde la historia y la naturaleza se dan la mano. El imponente castillo preside el inicio de una ruta que baja hasta el embalse de la Breña, permitiendo combinar una visita cultural con un paseo por el entorno del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. El camino circular, de cinco kilómetros, es sencillo y apropiado para recorrer en familia. A lo largo del trayecto, la vista del castillo y el contacto con la naturaleza ofrecen una experiencia enriquecedora, donde el patrimonio y el paisaje se funden en cada paso.

Parque Periurbano de los Villares de Córdoba

Parque Periurbano de los Villares, en Córdoba (Junta de Andalucía).

A tan solo ocho kilómetros de la capital, el Parque Periurbano de los Villares es un refugio natural repleto de pinos y encinas, donde el aire puro y la tranquilidad reinan. Este espacio cuenta con zonas de merendero, aparcamiento, centro de visitantes, mirador, parque infantil y tienda. Todo está preparado para que el visitante encuentre comodidad y opciones de ocio. Destacan varias rutas señalizadas, como la etapa 17 del GR48 o el sendero de la Campiña.

Para quienes buscan una experiencia apta para todas las edades, el sendero botánico de 2,2 kilómetros, perfectamente señalizado e informativo, parte desde el centro de visitantes y ofrece un recorrido didáctico sobre la flora local. La facilidad de acceso y la variedad de servicios convierten este parque en una escapada ideal para familias.

Ruta del Arroyo de Guadalora

En el oeste de Córdoba, el arroyo de Guadalora recorre parte del Parque Natural de Sierra de Hornachuelos. El sendero, de 6,5 kilómetros y unas dos horas y media de duración, parte del área recreativa Fuente del Valle. Para acceder, es necesario solicitar autorización previa en el Centro de Visitantes Huerta del Rey. Durante el verano, la ruta permanece cerrada debido al riesgo de incendio. La senda sigue el cauce del arroyo, permitiendo admirar la flora y la fauna autóctonas en un entorno de gran valor ecológico.

Ruta de las Jaras

El embalse de la Encantada, también conocido como de las Jaras, se encuentra a menos de veinte kilómetros de Córdoba capital. Este paraje natural destaca por la abundancia de agua, vegetación y fauna. La Ruta de las Jaras, de catorce kilómetros y dificultad baja, parte desde la antigua calzada romana y recorre el entorno pasando por las piscinas de Assuan y varias ermitas, para finalmente descender de nuevo al punto de inicio. Durante la travesía, los senderistas disfrutan de un mosaico de paisajes donde el agua y el verde crean una atmósfera serena. La longitud y la facilidad del trazado la hacen adecuada para caminantes de todos los niveles.

Sendero del Seminario de los Ángeles

Parque Natural Sierra de Hornachuelos, en Córdoba (Adobe Stock).

El Parque Natural Sierra de Hornachuelos esconde numerosas rutas, y una de las más accesibles es el Sendero del Seminario de los Ángeles. Con poco más de diez kilómetros de recorrido y baja dificultad, la ruta sigue el valle del Bembézar, permitiendo observar aves salvajes y disfrutar del rumor del río. El punto de partida está junto al Bar Alejandro en Hornachuelos, y desde allí se sigue la ribera derecha hasta llegar al seminario de Santa María de los Ángeles, situado a dos kilómetros del final. Este trayecto, ideal para familias, ofrece la posibilidad de combinar la observación de fauna con la contemplación del paisaje fluvial.

Ruta del Agua de Adamuz

En la comarca del Alto Guadalquivir, Adamuz propone un recorrido lineal de casi diez kilómetros que parte desde el antiguo abrevadero junto al Mesón del Obispo. El sendero sigue el curso del agua, cruzando arroyos y permitiendo descubrir antiguos molinos, presas y acequias que testimonian la historia hidráulica de la región. Este itinerario, inmerso en plena Sierra Morena, revela la importancia del agua en el desarrollo rural y la belleza de los paisajes ribereños. Quienes lo recorren encuentran en cada tramo una postal diferente, donde la naturaleza y los vestigios del pasado conviven en armonía.

Ruta por el río Yeguas

El Parque Natural de la Sierra Cardeña y Montoro, en el este de Córdoba, acoge la ruta por el río Yeguas. De dificultad media y casi catorce kilómetros, el sendero comienza en Cardeña y atraviesa dehesas y bosques mediterráneos, siempre cerca del cauce del río. Es aconsejable consultar el estado del camino en el Centro de Visitantes Venta Nueva antes de iniciar la marcha. El recorrido, variado y exigente, permite apreciar la riqueza natural de una de las zonas más abruptas de la provincia.

Ruta de senderismo en Trassierra

Baños de Popea, en Córdoba (Adobe Stock).

Trassierra y Sierra Morena ofrecen una de las rutas más bellas de la provincia. El sendero, de unos diez kilómetros y cinco horas de duración, arranca en la vereda de la Pasada del Pino y conduce al viajero por parajes de agua y bosques. Se atraviesa la fuente del Elefante y zonas donde pasta el ganado, y se descubren restos del acueducto de Valdepuentes. Siguiendo el curso del arroyo Bejarano y descendiendo por el arroyo del Molino, la ruta llega hasta los Baños de Popea, un salto de agua que marca el punto de retorno. El contraste entre los vestigios históricos y la naturaleza viva convierte este sendero en una experiencia única.

Ruta por la laguna de Zóñar

Al sur de la provincia, la laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, es una joya ecológica considerada el único lago de Andalucía. Una ruta circular de 3,5 kilómetros, apta para toda la familia, parte del Centro de Visitantes y permite conocer este humedal y aprender sobre su biodiversidad. El paseo, que se completa en menos de una hora, es perfecto para quienes desean adentrarse en el mundo de las aves y los ecosistemas acuáticos sin grandes exigencias físicas. El valor paisajístico y biológico de la laguna queda patente en cada paso.

Vía Verde La Maquinilla

El pasado industrial de Córdoba se convierte en presente gracias a la Vía Verde La Maquinilla, que recupera el antiguo trazado ferroviario minero entre Belmez y Peñarroya con Pueblonuevo. El sendero, de ocho kilómetros, es llano y fácil, lo que lo hace apto para bicicletas y caminantes. A lo largo del trayecto, los paisajes agrícolas, mineros, industriales y urbanos se suceden, mostrando diferentes caras del valle del Guadiato. La accesibilidad y la variedad de escenarios hacen de esta vía una opción perfecta para quienes buscan una caminata diferente.