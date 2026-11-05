Planes gratis en Madrid este fin de semana: rutas guiadas por el patrimonio, planes con niños y la llegada de NFL Madrid Game 2026

Madrid combina este fin de semana rutas guiadas por su patrimonio, actividades infantiles y la llegada de la NFL en una agenda de planes gratuitos. Foto: Get Your Guide

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Madrid ofrece este fin de semana una agenda cargada de planes gratis que combinan patrimonio histórico, propuestas familiares y deporte internacional. La segunda temporada de Pasea Madrid 2026 abre sus reservas este miércoles 4 de noviembre, con 15 rutas guiadas gratuitas por espacios históricos de la capital.

A esto se suma una programación infantil con decenas de actividades en centros culturales y bibliotecas municipales, además del desembarco de la NFL Madrid Game 2026, que convierte el centro de la ciudad en un escenario de eventos gratuitos previos al partido entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals.

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La coincidencia de estas tres propuestas, todas sin costo de entrada, responde a la temporada de otoño en Madrid, un período en el que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid concentran buena parte de su oferta cultural y de ocio familiar. Entre visitas guiadas al Madrid barroco, talleres de jardinería para niños y niñas y fan zones temáticas de la NFL, la ciudad reúne opciones para distintos públicos sin necesidad de desembolsar dinero.

Agenda del fin de semana en Madrid

La variedad de horarios, ubicaciones y formatos permite combinar más de una actividad en la misma jornada.

Pasea Madrid 2026 abre reservas para 15 rutas guiadas

La Quinta de Torre Arias, una de las novedades de Pasea Madrid, incluida entre los recorridos gratuitos de esta temporada. (Wikimedia/Benjamín Núñez González)

La segunda temporada de Pasea Madrid se extiende del 10 de noviembre al 30 de diciembre, con 21.610 plazas distribuidas en 963 sesiones de visita guiada por el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. El programa incorpora tres novedades: dos recorridos vinculados a la exposición “Teatro de grandeza” sobre el Madrid barroco y una visita a la Quinta de Torre Arias.

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Las inscripciones se abren este miércoles 4 de noviembre a través de la plataforma oficial de Pasea Madrid, con dos horarios diferenciados: a las 10:00 horas para mayores de 65 años y a las 12:00 horas para el público general. Once de los 15 itinerarios disponen de sesiones reservadas para ese grupo etario, con visitas de entre 50 minutos y dos horas de duración y grupos de entre 10 y 30 participantes según el espacio.

Decenas de planes infantiles gratuitos en centros culturales

Foto de archivo. Teatro infantil. (Europa Press)

La agenda familiar del 7 y 8 de noviembre incluye cerca de 40 actividades gratuitas distribuidas por distritos de Madrid, entre teatro infantil, talleres de jardinería, ludotecas y espectáculos de magia. Entre las propuestas figuran “El misterio del objeto imposible” en el Centro Cultural Casa del Reloj, “Leonardo da Vinci quiere volar” en el Centro Cultural el Madroño y una senda de biodiversidad en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, en Usera.

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También se mantienen abiertos certámenes escolares y muestras temáticas sin fecha de cierre inmediata, como el Certamen Escolar de Juguetes Reciclados y una muestra de libros ilustrados chinos en la Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala, en Vicálvaro, vigente hasta el 30 de noviembre.

La NFL despliega actividades gratuitas antes del partido en el Bernabéu

'NFL House', 'NFL Experience' y la tienda oficial, entre las activaciones en Madrid por el Falcons-Bengals. (Europa Press)

El desembarco de la NFL en Madrid llega con una programación de eventos gratuitos que se extiende desde este miércoles hasta el domingo 8 de noviembre, día del partido entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu. Entre las propuestas destacan la NFL Experience en Plaza de España, los cascos temáticos exhibidos en Cibeles y la NFL House creada por Adobe en Plaza San Martín, todas con acceso libre.

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La oferta se completa con un clínic de flag football de los Miami Dolphins en Plaza de España, una caminata de aficionados hacia el Bernabéu el domingo antes del partido y la presencia de las meninas tematizadas de cada franquicia en distintos puntos del centro, entre ellas las de los Bengals, visibles en Plaza de España el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre de 10:00 a 19:00 horas.

Museos y palacios con acceso gratuito

Varios de los principales museos y palacios de Madrid mantienen franjas horarias de acceso gratuito a lo largo de la semana, una alternativa que se suma a la oferta de planes del fin de semana. Los horarios pueden variar según la época del año.

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El Museo del Prado abre sin coste los sábados de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas.

El Museo Reina Sofía ofrece entrada libre los lunes y de miércoles a sábado, de 19:00 a 21:00 horas, y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.

Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza permite el acceso gratuito los lunes durante toda la jornada y los sábados de 21:00 a 23:00 horas.

El Palacio Real también contempla horarios sin costo: de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 horas, para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica.

A esto se suma el acceso al Mirador de la Cornisa , de carácter gratuito todos los días de la semana, de 12:00 a 22:00 horas.

La Galería de las Colecciones Reales replica esta condición para ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica, con entrada libre de lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 horas.

El Palacio de Liria, en tanto, habilita un breve margen de acceso gratuito los lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 horas, mientras que el Real Jardín Botánico ofrece entrada libre los martes, de 10:00 a 13:00 horas.