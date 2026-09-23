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Cuatro rutas de senderismo en Madrid que no te puedes perder este otoño: un bosque al estilo nórdico, un hayedo protegido y una cascada

Descubre estos recorridos de distinta dificultad para disfrutar de paisajes que cambian por completo con la llegada de los meses más fríos

Hayedo de Montejo (Turismo de Hayedo de Montejo)
Hayedo de Montejo. (Turismo de Hayedo de Montejo)
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Hay momentos del año en los que apetece más que nunca ponerse las botas y empezar a caminar, y el otoño es uno de ellos. Las temperaturas son más suaves, los bosques comienzan a cambiar de color y cualquier ruta puede convertirse en una buena excusa para pasar el día al aire libre.

Madrid tiene mucho más que ofrecer a los aficionados al senderismo de lo que puede parecer a primera vista. La Comunidad reúne montañas, bosques, ríos y pequeños pueblos entre los que se esconden caminos de todo tipo, desde recorridos sencillos para disfrutar sin prisas hasta rutas para quienes buscan un reto. Si quieres aprovechar el otoño para ver nuevos lugares, estas cuatro propuestas son una buena oportunidad para descubrir algunos de los paisajes más bonitos de Madrid.

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Bosque Finlandés de Rascafría: un rincón diferente en el Valle del Lozoya

En Rascafría, junto al Monasterio de El Paular y al otro lado del Puente del Perdón, se encuentra el conocido como Bosque Finlandés. El recorrido permite caminar entre abedules, abetos, álamos y acercarse hasta un pequeño estanque. El conjunto forma parte del entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El Bosque Finlandés, en Rascafría (Sierra de Guadarrama).
El Bosque Finlandés, en Rascafría (Sierra de Guadarrama).

El paisaje cambia con el paso de las estaciones y el otoño es un momento especialmente interesante para recorrer esta zona, cuando los árboles de hoja caduca comienzan a adquirir diferentes tonalidades. Además, su proximidad al Monasterio de El Paular permite combinar el paseo por el bosque con la visita a este conjunto histórico de Rascafría.

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Puerto de Canencia: entre abedules y la cascada de Mojonavalle

El Puerto de Canencia reúne diferentes especies de árboles y arbustos, entre ellas pinos, robles, abedules, acebos y tejos. Los abedules, con sus característicos troncos blancos, tienen una presencia destacada en algunas de las sendas de este entorno de la Sierra de Guadarrama.

Abedular de Canencia (Shuttersock España)
Abedular de Canencia. (Shuttersock España)

Uno de los puntos de interés de la zona es la Chorrera de Mojonavalle, una cascada situada junto al arroyo del Sestil del Maíllo. El entorno cuenta con diferentes recorridos de distinta longitud, algunas de ellas de dificultad baja, por lo que es una zona adecuada para quienes buscan un recorrido de montaña sin afrontar grandes desniveles.

Hayedo de Montejo: un bosque singular de la Sierra del Rincón

En el norte de la Comunidad de Madrid se encuentra el Hayedo de Montejo, integrado en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Este espacio destaca por la presencia de hayas junto a otras especies como robles y abedules, que adquieren diferentes tonalidades con la llegada del otoño.

Hayedo de Montejo en la Comunidad de Madrid. (Europa Press)
Hayedo de Montejo en la Comunidad de Madrid. (Europa Press)

Para visitar el hayedo es necesario tener en cuenta una particularidad: el acceso está regulado para proteger este espacio natural. Las visitas se realizan mediante sendas guiadas y existen diferentes recorridos, entre ellos la Senda del Río, la Senda de la Ladera y la Senda del Mirador. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario consultar previamente las condiciones de acceso.

Las visitas están guiadas por educadores ambientales, que explican los valores naturales y culturales del hayedo y permiten conocer mejor las características de este espacio protegido.

Senda del Cancho de los Muertos: montaña y paisaje en La Pedriza

La Pedriza, en el término municipal de Manzanares El Real, es uno de los espacios más reconocibles de la Sierra de Guadarrama y ofrece numerosas posibilidades para recorrer sus formaciones graníticas. Entre ellas se encuentra la senda del Cancho de los Muertos, un recorrido que permite adentrarse en este paisaje de grandes rocas, pinares y caminos de montaña.

Ruta en La Pedriza
Cancho de los Muertos. (lapedriza.es)

La ruta atraviesa uno de los sectores más conocidos de La Pedriza y permite contemplar algunas de sus características formaciones rocosas. El recorrido también ofrece diferentes perspectivas del entorno montañoso, con vistas sobre el río Manzanares, la Cuerda Larga y otras zonas de La Pedriza.

Es una opción para quienes buscan una caminata en un entorno de montaña y quieren descubrir uno de los paisajes naturales más característicos de la Comunidad de Madrid. La ruta tiene 5,6 kilómetros, es circular y está considerada de dificultad media. Antes de realizarla, conviene consultar las condiciones de acceso a La Pedriza, especialmente si se pretende llegar en vehículo hasta Canto Cochino.

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