La historia del Teatro Campoamor: un nombre elegido por Leopoldo Alas ‘Clarín’ y un incendio que casi lo destruye por completo en 1934

Teatro Campoamor, en Oviedo, Asturias (ShutterStock).

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El Teatro Campoamor se convierte un año más en uno de los escenarios principales de los Premios Princesa de Asturias. El edificio lleva siendo el lugar elegido para la entrega de los galardones desde el origen de estos premios, en 1981, cuando se conocían como Premios Príncipe de Asturias. Desde entonces, han pasado por sus butacas multitud de personalidades como Pedro Almodóvar, Woody Allen o Meryl Streep.

La princesa Leonor, anfitriona del evento, estará acompañada de su hermana la infanta Sofía y los reyes en la xx entrega. Este año es el más especial de la princesa, ya que es su primera entrega recibiendo ella sola a los premiados. El teatro contará también con la presencia de Patti Smith o Leo Messi, algunos de los premiados en esta edición.

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Ubicado en pleno corazón de la ciudad, frente a la Plaza de la Escandalera y a escasos metros de la calle Uría, este edificio forma parte del patrimonio de Oviedo. Además de ser el eje central de los Premios, también cuenta en su programación con la segunda temporada de ópera más antigua de España, tras la del Liceo de Barcelona.

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/Chema Moya

Más de 130 años de historia

El origen del Teatro Campoamor está ligado al crecimiento urbano y social de Oviedo en el siglo XIX. La ciudad necesitaba un recinto más amplio y moderno que sustituyera al antiguo Teatro del Fontán, donde se concentraba hasta entonces buena parte de la actividad escénica. La iniciativa comenzó a tomar forma en 1876, durante la alcaldía de José Longoria Carbajal, y contó con el impulso del escritor y concejal Leopoldo Alas «Clarín».

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El edificio se levantó en unos terrenos del antiguo convento de Santa Clara, cerca de la calle Uría y del Campo de San Francisco. Los arquitectos J. López Salaberry y Siro Borrajo Montenegro desarrollaron las obras entre 1883 y 1892. El teatro abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1892 con una representación de Los hugonotes, ópera de Giacomo Meyerbeer, ante una sociedad ovetense que demandaba una programación estable de teatro y ópera.

Su nombre rinde homenaje a Ramón de Campoamor, poeta y político nacido en Navia. Leopoldo Alas ‘Clarín’, por entonces concejal, propuso en el pleno municipal del 10 de mayo de 1890 que el entonces denominado ‘Nuevo Teatro’ adoptara el apellido del escritor asturiano, propuesta que se aprobó por unanimidad. Desde entonces, el Teatro Campoamor ha quedado asociado a la vida cultural de Oviedo y a la tradición lírica de la ciudad.

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Un incendio y su posterior reconstrucción

En octubre de 1934, un incendio casi termina con el teatro. Fue durante la Revolución de Octubre y el edificio ardió casi por completo; solo se conservó parte de la fachada principal.

El interior del Teatro Campoamor tras el incendio de 1934. (Biblioteca Nacional)

La recuperación del edificio no fue inmediata. En 1936, los arquitectos Rodríguez Bustelo y Casariego, junto con el ingeniero municipal Sánchez del Río, presentaron un primer proyecto de reconstrucción. El estallido de la Guerra Civil paralizó aquella iniciativa, por lo que las obras no comenzaron hasta 1941, bajo la dirección del arquitecto municipal Gabriel de la Torriente y con Carlos Sánchez del Río al frente de los trabajos.

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La intervención introdujo una estructura de hormigón y modificó de forma notable el aspecto original del Campoamor. Se reconstruyeron las plateas, se elevó el edificio con un ático y se ampliaron las gradas del anfiteatro y del piso superior, aunque la caja escénica mantuvo unas dimensiones similares. El teatro reabrió el 18 de septiembre de 1948, catorce años después del incendio, con la representación de la ópera Manon.