El refugio de Dabiz Muñoz que le “resetea el cerebro” y tiene apenas 150 habitantes

Huerta del Marquesado invita a una experiencia de calma y naturaleza viva. (Turismo de Castilla-La Mancha)

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El municipio conserva una población de poco más de 150 habitantes, según los datos del ayuntamiento local. Se trata de uno de esos pueblos con encanto España que combinan arquitectura de piedra y madera con un entorno natural prácticamente intacto, alejado de las rutas turísticas más transitadas de la región.

David Muñoz, al frente de DiverXO, el único restaurante español con tres estrellas Michelin, mantiene un vínculo familiar con Huerta del Marquesado, un municipio situado en el corazón de la Serranía de Cuenca. El chef ha señalado en distintas entrevistas que vuelve a este pueblo cuando necesita alejarse del ritmo de la alta cocina.

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El chef Dabiz Muñoz (Europa Press).

La relación de Muñoz con la zona explica por qué se le ha visto en reiteradas ocasiones recorrer sus calles y visitar los establecimientos gastronómicos de los alrededores, en una comarca que se ha convertido en destino de referencia para quienes buscan pueblos pequeños para desconectar del ritmo urbano.

Qué ver en Huerta del Marquesado y su entorno natural

El pueblo forma parte del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, un espacio protegido que engloba hoces fluviales, formaciones kársticas y bosques de tilos y acebos que alcanzan en este territorio su límite meridional en Europa.

Entre los recursos del municipio destaca el Molino del Batán, uno de los pocos molinos pañeros que continúan en funcionamiento en España, restaurado por el consistorio tras años de abandono. A unos 700 metros del casco urbano, el molino integra además varias esculturas del Paisaje Ilustrado, un proyecto artístico del escultor Luis Zafrilla que combina arte contemporáneo con la memoria del territorio.

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Las Chorreras del Cabriel es un paraje natural formado por el río Cabriel entre Enguídanos y Villora

El Ayuntamiento señala dos senderos de pequeño recorrido homologados, el PR-CU 38 o Sendero de los Arroyos, de 10 kilómetros, y el PR-CU 39 o Sendero de la Vega, de 7 kilómetros, ambos con dificultad baja o media. También es posible ascender al Collado Bajo, de 1.853 metros, la cota más elevada del término, recorrido cada año durante la Marcha Blume, evento senderista local.

La conexión familiar de David Muñoz con la Serranía de Cuenca

El chef ha explicado que sus raíces familiares lo vinculan directamente con esta zona de la provincia conquense, lo que convierte sus visitas en algo distinto a una escapada turística convencional. En declaraciones recogidas por medios especializados en gastronomía, Muñoz ha descrito el pueblo como un espacio donde logra desconectar por completo de la presión mediática y profesional que acompaña su actividad en Madrid.

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La historia de Huerta del Marquesado se ha construido en torno al agua, ésta es la protagonista del pueblo. (Turismo Castilla-La Mancha)

Esta vinculación personal se suma al interés creciente por el turismo rural Castilla-La Mancha, una modalidad que la región promueve a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía como alternativa frente al turismo masivo. El perfil de la zona, con baja contaminación lumínica y escasa presión turística, favorece estancias orientadas al descanso y la observación de fauna, especialmente en otoño, cuando los bosques de la Serranía cambian de color.

Gastronomía y restaurantes cerca del pueblo de David Muñoz en Cuenca

El interés de Muñoz por la comarca se extiende a su oferta gastronómica. En la aldea cercana de Fuentelgato, los cocineros Álex Paz y Olga García dirigen un restaurante distinguido con un Sol Repsol, reconocimiento que valora el trabajo con producto local en un entorno rural de dimensiones reducidas.

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Restaurante Fuentelgato, en Huerta del Marquesado, Cuenca

Otra parada habitual es el restaurante Paloma II, regentado por los hermanos Artero Polo, donde el arroz con bogavante se ha convertido en uno de los platos más buscados por los visitantes que llegan a la zona siguiendo las recomendaciones del chef.

La cocina de la comarca se apoya en productos de temporada como las carnes de caza, el cordero y las setas, junto a recetas tradicionales como el morteruelo o los gazpachos manchegos, elaboradas con ingredientes de proximidad que reflejan la identidad culinaria de la Serranía Alta de Cuenca.