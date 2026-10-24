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La aldea asturiana que parece congelada en el tiempo y conserva el mayor número de teitos en el mundo a 1.400 metros de altura

Sin acceso rodado, la braña somedana de La Pornacal agrupa 33 cabañas de techo vegetal que forman el conjunto etnográfico más extenso de Europa occidental

La Breña de la Pornacal, Asturias. (Turismo Asturias)
El pueblo ejemplar de Asturias que esconde la mayor concentración de cabañas de teito. (Turismo Asturias)
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A la braña de La Pornacal, en el concejo de Somiedo (Asturias), no se puede llegar en coche. El asentamiento, situado a unos 1.400 metros de altitud, reúne el conjunto más numeroso de cabañas con techo vegetal de Europa occidental. Unas 33 construcciones tradicionales, conocidas como teitos, repartidas en cuatro barrios junto al río, según datos del Parque Natural de Somiedo.

Los cuatro núcleos que forman el asentamiento se llaman El Cabo, El Medio, La Prida y El Río. La ausencia total de vías rodadas ha contribuido a preservar intacta la fisonomía original de este enclave durante décadas.

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La Breña de la Pornacal, Asturias. (Turismo Asturias)
Así es La Pornacal, en Asturias: la braña con el mayor número de teitos del planeta. (Turismo Asturias)

La ruta de acceso parte de Villar de Vildas, el último pueblo con carretera antes de la braña, y sigue el curso del río Pigüeña a lo largo de algo más de tres kilómetros, un trayecto sin apenas desnivel que puede completarse en poco más de una hora en ruta.

Villar de Vildas, punto de partida obligado

Villar de Vildas, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2004, es el último núcleo con acceso rodado antes de la braña. (Wikimedia/Carmen Moran)
Villar de Vildas, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2004, es el último núcleo con acceso rodado antes de la braña. (Wikimedia/Carmen Moran)

Villar de Vildas recibió en 2004 el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, en reconocimiento a su labor por mantener las tradiciones de una comunidad agraria de montaña en armonía con el entorno natural. El entonces príncipe Felipe de Borbón visitó la localidad el 23 de octubre de aquel año para hacer entrega del galardón.

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Desde este pueblo, la pista que conduce a La Pornacal avanza entre prados cercados con muros de piedra y atraviesa antes la braña de La Vilde, de menor tamaño. El recorrido puede prolongarse hasta la braña de los Cuartos y el entorno de la cascada de Corralón, lo que eleva la distancia total de ida y vuelta a unos trece kilómetros.

El origen trashumante de las cabañas de teito

Una casa tradicional con techo de paja en La Falguera. (Wikimedia/Rachel Ardura Profeta)
Una casa tradicional con techo de paja en La Falguera. (Wikimedia/Rachel Ardura Profeta)

Las cabañas de la braña responden a un sistema de aprovechamiento ganadero estacional. Los pastores subían con su ganado a estas zonas de alta montaña durante el verano para aprovechar los pastos frescos, mientras que en invierno se replegaban a los pueblos del valle, entre ellos Villar de Vildas.

La construcción de los teitos se apoya en materiales disponibles en el entorno inmediato: muros de piedra local levantados con la técnica de piedra seca, armazón de madera de haya y avellano, y una cubierta vegetal de escoba con una marcada inclinación a cuatro aguas, pensada para facilitar el deslizamiento del agua de lluvia. La planta baja de cada construcción servía de cuadra para el ganado, mientras que la superior se destinaba a almacenar heno y, en ocasiones, albergaba al pastor durante la noche.

Un patrimonio que aspira a ser reconocido por la Unesco

Parque Natural de Somiedo, en Asturias (Adobe Stock).
Parque Natural de Somiedo, en Asturias (Adobe Stock).

El Parque Natural de Somiedo, que ocupa 291 kilómetros cuadrados y coincide con los límites del municipio, fue declarado espacio protegido en 1988, el primero de Asturias con esta categoría. En noviembre de 2000 pasó a integrar la red de Reservas de la Biosfera de la Unesco, distinción que al año siguiente fue reconocida además con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

El pequeño pueblo de Asturias que guarda las reliquias de la Cristiandad: rutas de senderismo y unas bonitas vistas.

El conjunto de teitos de La Pornacal, junto con los de otras brañas del concejo, aspira ahora a obtener el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. En 2025, el Ayuntamiento de Somiedo habilitó el primer teito restaurado como alojamiento turístico en la propia braña, dentro de una iniciativa que busca dar nuevos usos a estas construcciones sin perder su valor etnográfico. “No es un hotel, ni un apartamento, ni una casa de turismo rural. Es una cabaña ganadera en la que se podrá dormir a la manera antigua”, explicó el ingeniero forestal David Martínez, responsable del proyecto, en declaraciones recogidas por el diario La Nueva España.

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