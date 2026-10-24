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Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Barcelona) tras reclamarle una vivienda

Un hombre y una mujer fueron arrestados tras un incidente que dejó tres heridos leves y derivó en una intervención de los Mossos d’Esquadra

Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Composición Infobae)
Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Composición Infobae)
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre de 31 años y a una mujer de 49 por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, tras exigir una vivienda municipal. En el episodio también resultaron heridos el segundo teniente de alcalde, Josep Vilar, y una vecina que intervino para tratar de frenar el ataque.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:00 del jueves 22 de octubre en esta localidad de la comarca de Osona, en la provincia de Barcelona. Según fuentes policiales consultadas por EFE, los dos arrestados, que no residen en el municipio, abordaron a los dos representantes locales mientras caminaban por la calle.

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La pareja pidió una vivienda al Ayuntamiento. Fàbrega les indicó que el consistorio no disponía de ningún inmueble para ofrecerles en ese momento. Tras la respuesta, ambos comenzaron a insultar y agredieron al alcalde y a Vilar. Los dos ediles sufrieron lesiones leves. Una vecina presenció la situación e intentó interceder, aunque también resultó herida durante el incidente.

Los detenidos no son vecinos del municipio

La intervención policial movilizó a varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, que localizaron a los presuntos agresores poco después de los hechos. Ambos viven en una localidad del norte de Osona, fuera de Sant Pere de Torelló. Los dos detenidos llegaron al lugar de los hechos en un aparente estado de embriaguez, según contó SER Catalunya.

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El diario local El 9 Nou informó que la pareja había increpado a vecinos, entre ellas menores que salían del aula de música y vecinos que se dirigían a la iglesia, antes de la agresión y que el alcalde y el teniente de alcalde trataron de intervenir para evitar que la situación derivara en nuevos incidentes.

Mossos d’Esquadra. (Europa Press)
Mossos d’Esquadra. (Europa Press)

De acuerdo con esa información, los arrestados también se enfrentaron a los agentes cuando llegaron al lugar. En ese sentido, los detenidos intentaron atacar a uno de los policías, sin conseguirlo. La actuación policial concluyó con la reducción y el posterior traslado de ambos a la comisaría de Vic.

La investigación atribuye a los detenidos posibles delitos de atentado contra la autoridad, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones, según las informaciones publicadas por medios locales. Los tres afectados formalizaron una denuncia ante los Mossos.

El hombre arrestado cuenta con varios antecedentes policiales. La mujer acumula 17 detenciones previas por distintos delitos, según las fuentes policiales citadas por EFE. Los dos han pasado este sábado 24 de octubre a disposición judicial.

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