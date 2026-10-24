La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

Recreación de cómo quedará el proyecto 'Alovera Beach'

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Alovera es un pequeño pueblo de 14.500 habitantes. Ubicado justo a escasos 10 kilómetros de Guadalajara, destaca porque la cervecera Mahou tiene instalada allí su planta de producción. Es una especie de ciudad dormitorio, justo en la frontera con la Comunidad de Madrid, muy cerca de Meco y de la A-2 que conecta con la capital. También albergará la mayor playa artificial de Europa, que abrirá sus puertas en el verano de 2028. Este jueves, los promotores del proyecto, bautizado ‘Alovera Beach’, anunciaron el inicio de las obras con la firma del acta de replanteo.

El promotor de este proyecto es un conocido empresario de Guadalajara, Félix Abánades, fundador de Grupo Rayet, que después se convirtió en Quabit hasta su absorción por Neinor Homes. Lo cierto es que la futura instalación cuenta con todo el respaldo institucional, al contar con el apoyo del Ayuntamiento de Alovera y con informes favorables de organismos como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) o la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). “También cuenta con un apoyo mayoritario de los vecinos del municipio”, explican desde la compañía.

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La gran pregunta es cómo va a subsistir un proyecto tan ambicioso —104.000 metros cuadrados de superficie con una laguna de 21.000 metros cuadrados de aguas cristalinas, en torno a la cual se desplegará una playa de 16.000 metros cuadrados de arena blanca— en una zona donde no llueve mucho y que necesitará un consumo anual de 32.784 metros cúbicos al año, lo que supone más de 32 millones de litros de agua al año, el equivalente a 13 piscinas olímpicas. “Todo ese agua va a salir de la red de agua potable de Alovera. Es un proyecto aberrante y especulativo que derrocha el agua de los habitantes del municipio”, explica Tino Tovar, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara y vecino de esta localidad.

Los promotores del proyecto 'Alovera Beach', este jueves durante la presentación de las obras

Los promotores defienden que ‘Alovera Beach’ incorporará la tecnología de ‘Crystal Lagoons’, “compañía especializada en lagunas cristalinas recreativas que ha participado en más de 1.000 proyectos en todo el mundo, incluyendo desarrollos en entornos de climatología extrema como Egipto y Emiratos Árabes, en zonas desérticas, donde han instalado con éxito láminas de agua de más de 300.000 metros cuadrados de superficie, con unas condiciones climáticas extremas y manteniendo un mínimo consumo de agua”.

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Su tecnología destaca por su bajo consumo de agua, al operar a través de un circuito cerrado, reemplazando sólo la cantidad que se pierde por evaporación. En comparación, una laguna de estas características consume un 40% menos de agua que un parque del mismo tamaño.

“Tratamiento milagroso”

“Además, su sistema de desinfección por pulsos disminuye hasta 100 veces el uso de productos químicos frente a las piscinas tradicionales, lo que reduce los costes operativos y la huella ambiental”, destacan también los promotores. En materia energética, este tipo de lagunas sólo requieren de entre un 1,4% y un 2,2% de la electricidad que consume una piscina convencional del mismo tamaño. Desde la organización ecologista cuestionan este sistema que evitará la evaporación de agua como si fuera un tratamiento milagroso. Tovar recuerda que el proyecto ha pasado una Evaluación de Impacto Ambiental simplificada y no ordinaria, un trámite “más fácil” que no entienden debido a la magnitud del proyecto.

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Los promotores esperan que su cercanía a Madrid y las buenas comunicaciones permitan que el parque de ocio se convierta en un reclamo para miles de madrileños. ‘Alovera Beach’ incorporará una amplia oferta gastronómica y también desplegará una programación de ocio que incluirá atracciones acuáticas para todos los públicos, actividades deportivas y de bienestar. Entre ellas, se prevén deportes náuticos en áreas habilitadas de la laguna (como paddle surf o kayak) y disciplinas de arena como vóley playa o pádel. Su desarrollo supondrá una inversión de más de 29 millones de euros a lo largo de sus distintas fases. Su puesta en marcha contempla la creación de más de 150 puestos de trabajo directos e indirectos.

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El Ayuntamiento, gobernado por un partido independiente, siempre ha defendido el proyecto y ya señaló en un comunicado que, en el caso del consumo de agua, “ha quedado demostrado no solo el poco impacto, siendo su consumo similar al de 90 viviendas familiares por año, sino como una alternativa sostenible”. Además, recalcan que no tendrá “ningún coste para las arcas municipales”, pero que sí se pagará un canon al Ayuntamiento por el uso de unos terrenos que ahora mismo “no tienen ningún uso”.

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