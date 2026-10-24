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Así fue la competencia de patrullaje militar en Gales, la más exigente de la OTAN y con España: “Los soldados deben estar en su mejor forma para disuadir al adversario”

Plantea un recorrido de unos 60 kilómetros a lo largo de 48 horas. Las patrullas deben desplazarse por un terreno de montaña con pendientes, niebla, bajas temperaturas o humedad

Un militar de pie consulta una libreta junto a un árbol mientras tres soldados permanecen sentados en el suelo de un bosque de pinos
Soldados con uniformes durante el ejercicio Cambrian Patrol en un bosque de Gales. (The British Army)
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Los Montes Cámbricos, en Gales, volvieron a poner a prueba la resistencia y la preparación de los militares en la ‘Cambrian Patrol 2026′, uno de los ejercicios de patrullaje más exigentes de la OTAN. Durante 48 horas, los participantes afrontaron pendientes pronunciadas, niebla y condiciones meteorológicas adversas, cargados con equipos de entre 25 y 35 kilos y sometidos a pruebas de orientación, tiro, primeros auxilios y navegación táctica. En este exigente escenario, el equipo del Regimiento Príncipe 3, en representación de la Brigada ‘Galicia’ VII (BRILAT) y de España, logró la categoría plata.

La competición, organizada cada año por el Ejército británico en Gales, reunió en esta edición a más de 1.000 soldados, el número más alto en sus 67 años de historia, de 35 ejércitos internacionales hace algo menos de dos semanas. El objetivo es preparar a los militares y mostrar fuerza al mundo. “Nuestros soldados deben estar en su mejor forma para que nosotros seamos lo más fuertes posible y podamos disuadir a nuestro adversario”, explica el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Mariscal del Aire, Sir Richard Knighton.

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Soldados con uniforme de camuflaje, cascos, mochilas y fusiles caminan en fila sobre una carretera asfaltada entre colinas
Un grupo de soldados avanza en fila durante el ejercicio militar Cambrian Patrol. (The British Army)

Competencia con medalla de plata para España

Este año, la organización amplió el programa con dos fases adicionales para atender al incremento de participantes, que debían concentrarse en las proximidades de Beulah, en el centro de Gales. ‘Cambrian Patrol’ plantea un recorrido de unos 60 kilómetros a lo largo de 48 horas. Las patrullas deben desplazarse por un terreno de montaña con pendientes, niebla, bajas temperaturas y humedad, además de superar tareas militares durante el trayecto. La prueba exige orientación con mapa y brújula, navegación en terreno abierto, ejercicios de puntería, atención a heridos y capacidad para tomar decisiones bajo presión.

El brigadier Mark Davis, jefe del Ejército en Gales y director de ‘Cambrian Patrol’, afirmó que el ejercicio reprodujo algunas de las condiciones de los conflictos actuales. Según explicó, los equipos debieron avanzar en un entorno en el que podían ser observados, detectados y rastreados de forma constante. “Este desafío sigue siendo un gran nivelador donde el rendimiento es la única moneda de cambio que importa”, señaló Davis.

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La clasificación final incluyó 10 medallas de oro, 69 de plata y 20 de bronce. Las medallas de oro fueron para equipos de la Academia Militar de Estados Unidos de West Point, la Fuerza de Seguridad de Kosovo, Bélgica, Nepal, India y distintas unidades del Ejército británico, entre ellas varios grupos gurkhas. Richard Knighton, participó en una de las ceremonias de entrega de premios celebradas en Sennybridge. El mando británico señaló que los participantes acuden a Gales para acreditar sus capacidades, su liderazgo y su aptitud para resolver problemas en un entorno táctico. Definió ‘Cambrian Patrol’ como “el ejercicio más importante y probablemente el más exigente del mundo”. El equipo de la BRILAT completó el ejercicio y recibió la categoría plata. Cada participante debe afrontar el itinerario con cargas de entre 25 y 35 kilogramos, mientras mantiene la coordinación con el resto de la patrulla. La exigencia del recorrido se reflejó en el balance final. Varios equipos no alcanzaron el área de reunión prevista y 14 patrullas no terminaron la misión.

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