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Receta de tarta de avellanas con tres ingredientes, sin harina ni mantequilla

Suave como una nube gracias a las claras de huevo montadas, este pastel es perfecto para el desayuno, la merienda o como base para rellenar y decorar

Receta de tarta de avellanas con cobertura de chocolate (Magnific)
Receta de tarta de avellanas con cobertura de chocolate (Magnific)
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Si te toca llevar el postre y no sabes qué preparar, esta golosa tarta de avellanas es la opción perfecta. No solo conquistará por su sabor, sino que además es facilísima de preparar, con una lista de ingredientes que apenas supera los tres elementos.

Esta masa no lleva harina, por lo que es 100% sin gluten, y además no necesita de grasas como la mantequilla o el aceite de oliva. En lugar de utilizar trigo, la base de esta tarta se conforma de claras montadas y avellanas picadas, todo ello mezclado con movimientos envolventes para conservar el aire de la mezcla y conseguir un bizcocho muy esponjoso.

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El aroma de las avellanas tostadas convierte este bizcocho en un bocado intenso y de sabor ahumado, con una textura muy agradable y ligera. La elaboración es sencilla y solo requiere de unos 30 minutos de horneado, a los que habrá que sumar, si se desea, una decoración sencilla a base de crema de avellanas, avellanas troceadas o azúcar glass. Es la opción perfecta para servir en la merienda, acompañada de café, té o una infusión, o para conquistar a tus invitados en una sobremesa en buena compañía.

Receta de tarta de avellanas y huevo

Este pastel de avellanas se prepara con frutos secos triturados, huevos y azúcar. La técnica principal consiste en montar las claras e incorporarlas con movimientos envolventes para conservar el aire de la mezcla y conseguir un bizcocho muy esponjoso.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45-50 minutos.
    • Preparación: 20 minutos.
    • Horneado: 25-30 minutos.

Ingredientes

  • 300 g de avellanas tostadas, finamente picadas o en forma de harina de avellana
  • 6 huevos medianos, a temperatura ambiente
  • 150 g de azúcar o eritritol al gusto
  • 1 cucharadita de levadura en polvo, opcional
  • Crema de avellanas al gusto, para decorar
  • Avellanas picadas, para decorar
  • Avellanas enteras, para decorar

Cómo hacer bizcocho de avellanas, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 175 °C con función de convección o a 180 °C con calor convencional.
  2. Engrasa un molde redondo de 26 cm y coloca papel vegetal en la base.
  3. Separa las claras de las yemas. Deja los huevos a temperatura ambiente para que monten mejor.
  4. Bate las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla más clara y cremosa.
  5. Añade las avellanas tostadas trituradas y la levadura, si la utilizas. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
  6. Monta las claras a punto de nieve firme.
  7. Incorpora las claras a la mezcla de avellanas en 2 o 3 tandas. Utiliza una espátula y realiza movimientos envolventes para no perder el aire.
  8. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie.
  9. Hornea durante 25-30 minutos. No abras el horno durante los primeros 20 minutos para evitar que el bizcocho se baje.
  10. Comprueba la cocción con un palillo. Debe salir limpio o con algunas migas secas.
  11. Deja reposar el bizcocho en el molde durante 10 minutos.
  12. Desmolda sobre una rejilla y deja que se enfríe por completo.
  13. Decora con crema de avellanas, avellanas picadas o avellanas enteras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin incluir la decoración:

  • Calorías: 365 kcal.
  • Proteínas: 10 g.
  • Grasas: 27 g.
  • Hidratos de carbono: 25 g.
  • Azúcares: 19 g.
  • Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el bizcocho en una lata o recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.

Si lleva crema de avellanas en la superficie, guárdalo en la nevera durante un máximo de 4 días. Sácalo unos 20 minutos antes de servir para que recupere su textura.

También puedes congelarlo sin decorar durante un máximo de 2 meses. Envuelve cada porción en film y descongélala en la nevera.

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