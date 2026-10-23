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Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 23 de octubre: la entrevista de Feijóo sobre Igualdad y Sánchez rumbo a ‘The Wild Project’

Las reacciones en redes mezclan críticas a las palabras del líder popular y bromas sobre la presencia del presidente en nuevos formatos de entrevista

Alberto Núñez Feijóo habla sobre el Ministerio de Igualdad en una entrevista con Aimar Bretos en Hoy por Hoy. (Cadena SER)
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La entrevista de Alberto Núñez Feijóo en Hoy por Hoy y la confirmación de Pedro Sánchez para acudir a The Wild Project han centrado este viernes la conversación política en X. Las declaraciones del líder del Partido Popular sobre el Ministerio de Igualdad y los memes ante el próximo encuentro de Sánchez con Jordi Wild han dejado algunas de las reacciones más compartidas de la jornada.

Feijóo ha avanzado en una entrevista con Aimar Bretos que no mantendría el Ministerio de Igualdad como departamento independiente si llega a La Moncloa. El candidato popular ha explicado que integraría sus competencias en otras carteras, dentro de su propuesta de reducir el número de ministerios. También ha cuestionado la carga de trabajo de la actual titular del área.

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Preguntado después sobre si se considera feminista, Feijóo ha respondido que sí y ha señalado que se crio “con muchas más mujeres que hombres” en casa. Más tarde, ha defendido que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y ha reconocido que persiste una brecha salarial.

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 23 de octubre (Composición Infobae)
Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 23 de octubre (Composición Infobae)

La comparación con otros argumentos para negar prejuicios

El fragmento ha generado críticas e ironías entre usuarios, que han puesto el foco en la justificación personal elegida por Feijóo. Uno de los mensajes compara su respuesta con la fórmula de quien niega un prejuicio porque tiene amigos, familiares o conocidos que pertenecen al colectivo afectado.

Meme sobre Feijóo (X)
Meme sobre Feijóo (X)

La broma alude a una crítica habitual a ese tipo de argumentos: la convivencia o la cercanía con mujeres no demuestra por sí misma una posición feminista ni impide sostener conductas o ideas machistas. El propio Bretos le planteó durante la conversación que muchos hombres machistas se han criado rodeados de mujeres.

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Meme sobre Alberto Núñez Feijóo (X)
Meme sobre Alberto Núñez Feijóo (X)

Otro de los mensajes más difundidos presenta la entrevista como un posible obstáculo para las aspiraciones electorales del PP. El usuario exagera al afirmar que Feijóo puede “perder las elecciones más fáciles de la historia”, una forma de ironizar sobre la distancia entre unas expectativas favorables para los populares en parte de los sondeos y el efecto que pueden tener declaraciones polémicas durante la precampaña.

Sánchez acepta la invitación de Jordi Wild

La otra conversación del día se ha originado tras la confirmación de Sánchez de que participará en las entrevistas electorales de The Wild Project, el espacio de Jordi Wild en YouTube. “Gracias por la invitación. Ahí estaré”, ha escrito el presidente, que ha añadido un mensaje para Nacho Amela, realizador y editor del programa: “Acuérdate de que mi lado bueno es el izquierdo”. Sánchez era el último de los cuatro dirigentes invitados que faltaba por pronunciarse. Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau ya habían confirmado su presencia en un ciclo de conversaciones individuales que se publicará en las semanas previas a las elecciones del 29 de noviembre.

Meme sobre Pedro Sánchez (X)
Meme sobre Pedro Sánchez (X)

La respuesta del presidente ha activado los montajes. Uno de ellos utiliza un vídeo de Cristiano Ronaldo antes de saltar al campo en un partido de la Liga de Campeones. El mensaje compara a Sánchez con el futbolista portugués ante las grandes citas: aparece cuando el partido exige un rendimiento decisivo y busca resolverlo a su favor.

Meme sobre Pedro Sánchez (X)
Meme sobre Pedro Sánchez (X)

Otra publicación recupera la frase “Yo vi jugar a Pedro Sánchez Pérez-Castejón”, utilizada en redes para hacer referencia a grandes deportistas y, en este caso, para presentar al presidente como alguien capaz de recuperar confianza y protagonismo político en momentos de dificultad. La comparación se apoya en la idea de que sus apariciones mediáticas en campaña le permiten volver a situarse en el centro de la conversación y ganar posibles votantes.

Meme sobre Jordi Wild (X)
Meme sobre Jordi Wild (X)

Un tercer meme imagina cómo sería la entrevista con Jordi Wild. El usuario exagera el tono informal del programa y anticipa interrupciones o bromas espontáneas dirigidas a Nacho Amela, una presencia habitual en el formato. La referencia encaja con el guiño que el propio Sánchez incluyó en su mensaje de aceptación.

Otro vídeo coloca el rostro de Feijóo sobre Alfredo Duro, tertuliano de El Chiringuito, en una secuencia viral tras la derrota de España ante Países Bajos por 5-1 en su estreno en el Mundial de Brasil de 2014. Duro repetía entonces: “Estamos fuera”. El montaje traslada esa frase a la confirmación de Sánchez en el pódcast de Jordi Wild y exagera, en clave de parodia, la reacción del líder del PP ante la incorporación de su rival al ciclo de entrevistas.

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