España

Embalses en España se encuentran al 57,20 % de su capacidad este 24 de octubre

La reserva de agua en el país <p>bajó</p> en un -0,63 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 57,20 % de su capacidad este sábado 24 de octubre.

Esto quiere decir que la captación de este recurso natural en el país

PUBLICIDAD

bajó

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es clave debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 32.062 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 57,20 %.

Variación de hace una semana: -352 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,63 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 29.206 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 52,11 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 68,96%.

Aragón: 44,42%.

Asturias: 55,21%.

C. Valenciana: 38,96%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 30,96%.

Castilla-La Mancha: 57,12%.

Cataluña: 63,84%.

Comunidad de Castilla y León: 46,82%.

Extremadura: 63,51%.

Galicia: 50,56%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 24,83%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

PUBLICIDAD

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El Alto Tribunal acata la sentencia que permite amnistiar la malversación del ‘procés’, pero acusa a la corte de garantías de invadir sus competencias, un pulso que ya dejó huella con las condenas de los ERE y que vuelve a aflorar con la ‘ley de nietos’

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

El destino navideño favorito de los mayores de 65 años, una ciudad alemana con casco medieval y mercado centenario

Su casco histórico, reconstruido tras los bombardeos, alberga un mercado centenario documentado desde el siglo XVII que atrae cada diciembre a miles de viajeros

El destino navideño favorito de los mayores de 65 años, una ciudad alemana con casco medieval y mercado centenario

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

Desde Lisboa hasta Belgrado, el hartazgo frente a la inflación, el deterioro de los servicios públicos y la corrupción política han desatado la mayor ola de movilizaciones sociales en el continente en los últimos años

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

Un empresario inmobiliario ha comenzado ya las obras en el pueblo de Alovera, muy cerca de Madrid. El proyecto cuenta con todos los permisos, pero los ecologistas lo critican. Tendrá una laguna de 21.000 metros cuadrados

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

COESPE reclama recuperar el poder adquisitivo, eliminar los recortes por jubilación anticipada y auditar las cuentas de la Seguridad Social

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 23 de octubre: la entrevista de Feijóo sobre Igualdad y Sánchez rumbo a ‘The Wild Project’

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario