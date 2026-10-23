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El pueblo de Toledo que vuelve a moler trigo en sus molinos del Quijote gracias a la fiesta del azafrán

Consuegra celebra desde este viernes su 64ª edición de la Rosa del Azafrán con la puesta en marcha de uno de los molinos vinculados al universo de Cervantes

El castillo y los molinos de Consuegra, en Toledo (Adobe Stock).
El castillo y los molinos de Consuegra, en Toledo. (Adobe Stock)
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Consuegra, en la provincia de Toledo, celebra desde este viernes y hasta el próximo lunes la 64ª edición de la Fiesta de la Rosa del Azafrán, declarada de Interés Turístico Regional, un evento que este sábado pondrá en marcha uno de los 12 molinos de viento del Cerro Calderico para moler trigo con su maquinaria tradicional, tal como se hacía antes de la mecanización agrícola del siglo XX.

La localidad manchega acoge desde 1963 esta celebración que une la recolección del azafrán con el folclore, la gastronomía y el patrimonio arquitectónico vinculado a la novela de Miguel de Cervantes. Los molinos del Cerro Calderico, construidos entre los siglos XVI y XVII, forman parte de los escenarios que la tradición popular asocia con el episodio de la batalla contra los gigantes en El Quijote, aunque Campo de Criptana y Mota del Cuervo también reclaman esa vinculación literaria.

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El acto centraltendrá lugar a las 17:00 horas del sábado en el Molino Rucio, donde se celebrará la LXI Molienda de la Paz, dedicada este año a la Consuegra medieval. Durante la demostración se repartirán pequeños sacos de harina conmemorativos entre los asistentes, un gesto que la organización mantiene cada edición como homenaje a los antiguos molineros de la comarca.

De los 12 molinos que coronan el cerro, cuatro conservan mecanismos de molienda operativos: engranajes, muelas y velas de lona que pueden ensamblarse y ponerse en marcha para la ocasión. Cada estructura lleva el nombre de un personaje o concepto del universo cervantino, como Sancho, Bolero o Cardenal, y funcionaron sin interrupción hasta la década de los 80, cuando la mecanización agrícola desplazó su uso productivo.

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Una torre del castillo de Escalona, en Toledo, se ha derrumbado este sábado por la mañana sin causar heridos. Turistas presentes grabaron el momento y difundieron el vídeo, donde se aprecia cómo la torre colapsa y genera una gran nube de polvo. Las autoridades han acordonado la zona y se investigan las causas del desplome.

El azafrán, motor económico y cultural de la comarca

La fiesta rinde homenaje al llamado oro rojo de La Mancha, un cultivo introducido en España durante la dominación árabe entre los siglos VIII y IX, cuando era un producto monopolizado por la alta burguesía andalusí, según consta en el pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Azafrán de La Mancha, registrado ante la Unión Europea. El documento sitúa el núcleo histórico del cultivo en las comarcas manchegas de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

El azafrán se obtiene del Crocus sativus, una planta bulbosa cuya flor se abre entre octubre y noviembre y de la que se extraen manualmente los estigmas rojos, en un proceso conocido como monda. La longitud mínima de cada estigma debe superar los 22 milímetros y el rendimiento máximo autorizado es de 15 kilogramos por hectárea en estigmas tostados, una cifra que explica el elevado precio de la especia en los mercados internacionales.

Más allá de la molienda, los visitantes pueden recorrer el conjunto de los 12 molinos del Cerro Calderico, entre los que destaca el Molino Sancho por conservar su maquinaria original, y visitar el Castillo de Consuegra, una fortaleza medieval que domina la llanura manchega. La entrada a la visita guiada, que incluye el molino Bolero, cuesta 4 euros en días laborables y 7 euros en fines de semana.

El municipio organiza además las rutas guiadas “Tierra de Azafrán”, que permiten conocer la relación histórica entre la localidad y este cultivo. Para quienes visiten el cerro durante el fin de semana de la fiesta, la organización recomienda consultar previamente los horarios de acceso, ya que la celebración puede ocasionar restricciones de tráfico y mayor afluencia de público.

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