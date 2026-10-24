Todo lo que no se vio de los Premios Princesa de Asturias 2026: del error de protocolo de Patti Smith al espontáneo abrazo entre Letizia y la reina Sofía

Los detalles de los Premios Princesa de Asturias 2026. (EFE)

Guardar

Más allá de la solemnidad del protocolo, el sonido de las gaitas a las puertas del Teatro Campoamor y el brillo de la alfombra azul, la verdadera intrahistoria de los Premios Princesa de Asturias se escribe siempre en las distancias cortas. En ese espacio donde las cámaras de la retransmisión oficial apenas llegan o donde el guion previsto empieza a relajarse, la ceremonia de este año dejó un puñado de estampas humanas y situaciones espontáneas que definen el pulso real de una tarde cargada de expectación.

El patio de butacas y el escenario fueron el reflejo de una jornada intensa en la que convivieron la ciencia de vanguardia, la emoción de la literatura, el fervor del fútbol de masas y el espíritu rebelde del rock. Sin embargo, en cuanto se apagaron los focos de la mesa presidencial y concluyeron los discursos, el centro de atención se desplazó a los pasillos interiores, las escaleras del teatro y los descansillos, donde los protagonistas mostraron su lado más natural.

PUBLICIDAD

Fueron instantes discretos pero muy elocuentes: desde gestos de fidelidad a una forma de entender la vida hasta agendas apretadas que no conceden un minuto de tregua, pasando por muestras de cariño familiar ajenas a cualquier dramatismo. Una crónica de lo que no se vio en pantalla que ayuda a entender cómo vivieron los protagonistas una de las ediciones más emotivas de los galardones.

La rebeldía de Patti Smith y la despedida exprés de Messi

Fiel a su condición de icono del punk y a una autenticidad que no pide permiso a nadie, Patti Smith protagonizó una de las anécdotas más comentadas en los primeros compases del acto. Al desfilar hacia el escenario tras declararse abierta la ceremonia, la artista neoyorquina no realizó la preceptiva reverencia ante los reyes y el Palco Real, una omisión protocolaria, fruto del despiste o de su propia naturaleza inconformista, que pasó desapercibida para el público general, pero no para los más observadores. Minutos después, esa misma libertad la llevó a romper el esquema previsto para cantar a capela unos versos de su tema Wings mirando directamente a la princesa Leonor, arrancando la admiración unánime del teatro.

PUBLICIDAD

La cantante y escritora Patti Smith canta ‘Wing’ en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en la que ha sido condecorada con el premio de las Artes 2026

En el extremo opuesto de las formalidades estuvo Leo Messi, cuya presencia en Oviedo fue tan esperada como fugaz. Aunque fue el más aclamado a las puertas del Campoamor, el astro argentino no pudo asistir al tradicional cóctel posterior que se celebra con los premiados e invitados en el Hotel de la Reconquista. Con un avión privado preparado para despegar rumbo a Nueva Jersey por compromisos deportivos ineludibles fijados para este sábado, Messi se vio obligado a marcharse a la carrera, no sin antes despedirse personalmente y con cercanía de don Felipe, doña Letizia y sus hijas justo al término de la ceremonia.

La Princesa Leonor entrega al futbolista argentino Leo Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Un abrazo sincero entre la reina Sofía y doña Letizia

En el terreno familiar, el momento más significativo entre bambalinas se produjo una vez concluido el acto institucional, en el vestíbulo del Campoamor. Allí, la reina Sofía se fundió en un sentido y espontáneo abrazo con su nuera, la reina Letizia. Lejos de las lecturas rebuscadas o los análisis con lupa que a menudo persiguen sus apariciones públicas, el gesto no tuvo mayor misterio ni doblez: fue una muestra limpia y genuina de cariño y alivio compartido tras la tensión de una jornada crucial para la Corona.

PUBLICIDAD

El cómplice momento entre la Reina Letizia y la Reina Sofía pic.twitter.com/GQ37FuBxve — ABC.es (@abc_es) October 23, 2026

Ambas compartieron la satisfacción evidente de ver a la princesa Leonor desenvolverse con solvencia en su edición más personal, una sintonía que doña Sofía extendió de inmediato a su nieta, quien le mostró con orgullo los pendientes de rubíes y diamantes que le había prestado, y que cerró el acto en un ambiente de total normalidad y afecto cotidiano.