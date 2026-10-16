Se registra un terremoto de magnitud 4,2 en Benuza (León), en la zona de El Bierzo: el temblor se ha sentido en Galicia

Registrado un terremoto de magnitud 4,2 en Benuza, León. (IGN)

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,2 en la noche del jueves, con epicentro en el término municipal de Benuza, en la provincia de León. El temblor no solo se ha sentido en la localidad del entorno del Bierzo, sino en centenares de municipios tanto en la provincia castellanoleonesa como en Galicia.

En un primer momento, el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señaló que el seísmo, ocurrido a las 22.34 del jueves 15 de octubre, había tenido su epicentro en Priaranza del Bierzo, en León, y que su magnitud había sido de 4. Sin embargo, posteriormente, tras revisarse el cálculo, se modificó la información: el punto cero del terremoto ha sido en la superficie de Benuza y su magnitud se ha elevado hasta el 4,2; su profundidad, además, ha sido de 10 kilómetros.

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Este no es el único temblor que se ha producido en la zona, pues después se han registrado varias réplicas con magnitudes que han ido desde el 2,4 hasta el 1,3. Algunas de estas han sido en superficie, lo que ha provocado que el seísmo fuese más perceptible para la población.

El IGN sitúa el epicentro del terremoto en Benuza, León. (Irene Cortés/X)

Tal y como ha señalado a través de sus redes sociales la director general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, “en principio, no hay daños materiales ni personas afectadas” por el terremoto. Sin embargo, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido varias llamadas en las que los vecinos de diversas localidades de la comarca leonesa de El Bierzo alertaban de temblores de tierra.

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Algunas de las localidades de León en la que ha sido perceptible el seísmo han sido Ponferrada, a unos 20 kilómetros de distancia; Villamartín de la Abadía, a casi 19 kilómetros, y Villar de los Barrios, a casi 18. En ninguno de ellos se han producido desperfectos materiales ni emergencias personales.

Galicia también siente el temblor procedente de El Bierzo

El terremoto ocurrido esta noche en Benuza no solo se ha sentido en León. Según ha informado la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el seísmo de magnitud 4,2 ha sido perceptible para la población en diversos puntos de la comunidad. Así, el servicio de emergencias ha atendido múltiples llamadas de particulares alertando del temblor.

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Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. (Europa Press/X)

Los avisos han llegado de localidades gallegas de distintas provincias: en Lugo, se ha sentido en municipios como la capital Lugo (a casi 97 kilómetros de Benuza), Guntín (a casi 98 kilómetros), A Pobra do Brollón (a 58 kilómetros), Outeiro de Rei (a 107 kilómetros), Meira (a 102 kilómetros) y Chantada (a 93 kilómetros); en Ourense, en las localidades de O Barco de Valdeorras (a 22 kilómetros), Padrenda (a 122 kilómetros) y Sarreaus (a 81 kilómetros), y en A Coruña, en Teo (a 156 kilómetros).

Al igual que ha señalado la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, la Axencia Galega de Emerxencias ha informado de que tampoco en Galicia se han producido daños personales ni materiales a consecuencia del temblor de tierra.

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*Con información de EFE