Tras batir récord de gastos en viajes, el Senado reforma ahora su parking por 1,37 millones de euros para cargar coches eléctricos y poner luces que señalen las plazas libres

El Hemiciclo del Senado

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El Senado tira de chequera. La disolución de la Cámara Alta tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez ha dejado un récord histórico: el gasto de los desplazamientos de sus señorías, ya que la institución presidida por Pedro Rollán y controlada por el PP ha destinado 10,9 millones de euros en desplazamientos en los algo más de tres años que ha durado la legislatura. En las cinco legislaturas oficiales (los datos oficiales que hay), el Senado nunca había gastado tanto dinero para que los senadores puedan viajar en los medios de transporte colectivo a los que tienen acceso pagados con dinero público (avión, tren, autobús y barco).

Pero no ha sido el único gasto de este periodo legislativo. El Senado adjudicó la semana pasada las obras de rehabilitación del aparcamiento de su sede oficial por 1,37 millones para realizar ciertas mejoras. El objetivo es “adaptar las instalaciones a los nuevos requisitos de sostenibilidad y movilidad eléctrica”. El objetivo es colocar módulos de recarga de vehículos eléctricos, tras una petición de los representantes de los trabajadores como del Grupo Parlamentario Socialista. Hay que tener en cuenta que, además de los 266 senadores que componen el hemiciclo, la institución cuenta con 326 empleados (255 funcionarios de las Cortes Generales y 71 trabajadores laborales), además de poco más de un centenar de miembros de personal eventual, entre asesores y cargos de confianza.

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El Senado ya contaba para su parque móvil (los coches oficiales) con 14 vehículos con etiquetas Cero Emisiones o ECO, para los que ya se instalaron 14 puntos de recarga. Ahora el objetivo es instalar más para los vehículos propiedad de los empleados y de los senadores. Este trabajo se ha ajustado a las recomendaciones de seguridad que ha establecido el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que prioriza la ubicación de los puntos de recarga en las zonas más próximas a las salidas al exterior para facilitar la ventilación, la intervención de los servicios de emergencia y la posible retirada de vehículos en caso de incendios. El parking del Senado ocupa tres plantas que suman 5.400 metros cuadrados.

Sede principal del Senado, en Madrid

Por otro lado, las obras también van a permitir la mejora del sistema de alumbrado existente, que “presenta un importante grado de obsolescencia al estar basado en tubos fluorescentes”, explican desde el Senado, lo que, además de tener un mayor impacto ambiental que las tecnologías actualmente disponibles, dificulta progresivamente el suministro de repuestos. Además, “las instalaciones eléctricas actuales presentan deficiencias y requieren actuaciones de renovación y adaptación para adecuarlas a las condiciones técnicas y reglamentarias exigibles”. Es decir, se va a proceder a una renovación completa del alumbrado del aparcamiento mediante la sustitución de las luminarias existentes por otras LED, así como la renovación de las líneas e instalaciones eléctricas asociadas.

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Nueva caseta de acceso

En tercer lugar, también se instalará un sistema de detección y control de ocupación de plazas de aparcamiento, incluyendo los elementos de señalización e información necesarios para su funcionamiento. Parecido al que funciona ya en muchos aparcamientos públicos y de centros comerciales para que los conductores sepan mediante luces verdes qué plazas están libres. La actuación proyectada responde también a la necesidad de mejorar las condiciones funcionales y de habitabilidad de la actual garita del garajista, “cuya ubicación y dimensiones resultan insuficientes tras la apertura del nuevo acceso mediante túnel”. Se construirá una nueva garita más grande y confortable.

Finalmente, las obras que ya se realizaron en 2018 para la sectorización de los sótanos y las vías de evacuación del edificio afectaron parcialmente a distintos paramentos del aparcamiento, ejecutándose entonces únicamente actuaciones puntuales de pintura en las zonas intervenidas. Como consecuencia de ello, y del deterioro derivado del uso diario, “resulta necesario acometer una actuación general de saneado de paredes, reparación del asfaltado y redistribución de plazas, incorporando además reservas específicas no ya solo para vehículos eléctricos, sino también para motocicletas, bicicletas y personas con discapacidad y el sistema de señalización de plazas libres”. Los trabajos durarán ocho meses.

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Aparte de los gastos en viajes, que han sumado casi 11 millones en esta legislatura, las obras en el aparcamiento para los vehículos privados de empleados y senadores, la Cámara Alta también sufraga a los parlamentarios una ‘Tarjeta-Taxi’ con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en toda la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.