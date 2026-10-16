La ‘guerra’ de dos excuñados para no entregar al PP la alcaldía del pueblo madrileño que este año casi ganó ‘El Gran Prix del Verano’ de TVE

Iván Fernández y Rubén Fernández, ex alcalde y alcalde de Serranillos y ex cuñados

Guardar

Serranillos del Valle es un pequeño municipio del sur de Madrid de 4.700 habitantes. No destaca en la geografía regional. No es un gran destino turístico, ni sobresale por su industria o su agricultura. Eso sí, tuvo su momento de gloria cuando este verano una representación vecinal casi ganó uno de los grandes concursos estivales: el Gran Prix del Verano que organiza TVE. Las aguas, no obstante, bajan muy revueltas en su política local debido a una ‘batalla’ personal que mantienen desde hace tiempo el exalcalde, Iván Fernández, y el actual regidor, Rubén Fernández. Examigos y excuñados (Rubén estaba casado con la hermana de Iván).

Ambos pertenecen a Transparencia Democracia Serranillos (TDS), el partido independiente que gobierna el municipio desde 2015. Iván es el presidente del partido y Rubén es el secretario. “Un partido de vecinos, lo fundamos tres, un carpintero, un pescador y un socorrista, tres amigos que decidieron meterse en política para intentar mejorar su ciudad”, explica Iván, que fue alcalde entre 2015 y 2023. El PP llevaba muchos años llevando las riendas del Serranillos a través de un clan familiar: Evelio Fernández primero y luego su hija Olga Fernández (sí, hay muchos Fernández en la localidad). Así que cuando Transparencia llegó al poder en 2015, levantó las alfombras y llevó varias irregularidades a la justicia (por ejemplo, Evelio había pagado un máster a su hija con dinero público y esta se había comprado un bolso de 370 euros también con fondos públicos).

PUBLICIDAD

Iván no solo ganó las elecciones en 2015 y 2019. También en los comicios de 2023 con mayoría absoluta, pero en octubre de 2025 cedió el bastón de mando a su cuñado Rubén para que tomara el relevo porque habían llegado a un acuerdo de gobernar dos años cada uno. “Mi excuñado ya se ha separado de mi hermana por temas que prefiero no comentar”, matiza a Infobae. “Yo seguí como concejal hasta enero de 2026, que dimití”. El problema es que algunos simpatizantes de Transparencia (un partido que no tiene militantes) sospechan que en las municipales de 2027 Rubén quiere cargarse el partido, integrarse en el PP y presentarse a los comicios bajo el paraguas de la formación de Isabel Díaz Ayuso, como pasó en la localidad vecina de Griñón, donde otro partido independiente que tenía la alcaldía se pasó al PP.

El alcalde Rubén Fernández con los vecinos que se presentaron al Gran Prix de 2026

Este rumor se extiende por todo el pueblo. Y eso que el PP tiene su propio portavoz en el municipio, Juan Quintana, que prefiere ser discreto. “A mí todas las informaciones que me llegan son que el propio Rubén lo va diciendo por ahí, que Transparencia podría integrarse en el PP, pero el partido no me ha dicho nada. Él y yo ni nos hablamos. Hay muchos rumores. Nadie del PP de Madrid me ha dicho nada, no me han dicho nada ni para bien ni para mal. Tampoco sé si yo seré el candidato del PP en 2027″, explica Quintana. Una fuente destacada del PP de Madrid explica que hace tiempo el objetivo era ese, “comerse” Transparencia para que el PP recuperase Serranillos, pero que ahora la decisión no está tan clara.

PUBLICIDAD

Multas de por medio

Es cierto que la relación entre el alcalde Rubén Fernández y el portavoz del PP es muy mala. En marzo de este año, por ejemplo, el regidor decidió imponer una multa de 1.100 euros a Quintana y de 200 euros a su compañera de partido, la edil Eva María Soriano, por interrumpir el Pleno municipal “cuando no tenían el uso de la palabra”, según la resolución oficial que recibieron. Multas que han sido recurridas ante los tribunales. Pero el PP a nivel regional quiere recuperar el municipio. Y cree que la mejor opción es intentar “comerse” a ‘Transparencia’. Iván Fernández, el exalcalde, cree que este movimiento se va a producir.

“El presidente del partido sigo siendo yo, y el único que puede presentar la documentación en la Junta Electoral soy yo”, avisa Iván, que está pensando volver a la política municipal si su excuñado entrega las siglas de ‘Transparencia’ al PP. “Voy a esperar; la decisión final la tomaré en enero. Todo depende de si entregan el partido al PP. Hoy mi decisión de presentarme está al 50%”, asegura Iván. De momento, la guerra entre los excuñados sigue. ¿Cómo? Rubén cesó a una de las ediles y fundadoras de ‘Transparencia’, Blanca Balonga, que lleva el Gabinete de Alcaldía y las áreas de Mujer e Igualdad, Protocolo, Consumo y Tercera Edad.

PUBLICIDAD

Las pensiones vuelven al centro del debate político con el choque entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la viabilidad del sistema.

Balonga es íntima de Iván. “El 5 de octubre me quitó las competencias, argumentó, por no serle leal, por tomarme unas cervezas con mi amigo Iván en las fiestas de Cubas de la Sagra. Me cesó porque tiene un problema personal con Iván. Me citó en su despacho y me dijo que cuando fui al pregón de Cubas iba representando al Ayuntamiento y, como me tomé una cerveza con Iván y con el alcalde de Cubas, que no hice lo correcto. Todo surrealista”, señala Blanca, que se ha negado a entregar el acta como concejal. “Me exigió firmar la renuncia y me mandó a la Policía Local a mi despacho para quitarme el ordenador de trabajo. El móvil me lo quitó en su despacho, cuando me cesó. No son formas”, señala molesta. ¿Rubén quiere presentarse con el PP? “Es lo que se rumorea en el pueblo”, concluye.

Rubén, por su parte, asegura que todo es mentira. “No estoy negociando con el PP y mi idea es presentarme con ‘Transparencia’ en las elecciones de 2027″, dice. En cuanto al cese de Balonga, el alcalde asegura que lo que quiere es ahorrar dinero, ya que el presupuesto anual no llega a los 6 millones de euros. Su idea, dice, es hacer un gobierno local “más austero”. Hay que tener en cuenta que ‘Transparencia’ sacó 8 de 11 concejales en 2023. “Y los ocho tenemos sueldo. Es inasumible. Es un abuso, aunque sean mis compañeros. Esta dinámica es insostenible y había que hacer cambios con sueldos más modestos”.

PUBLICIDAD

Una plaza de Serranillos

Rubén asegura que Blanca, la concejala cesada, tenía un sueldo neto de 1.716 euros al mes por muy pocas responsabilidades. “No es lógico que cobrase más que un policía local del pueblo. Iván también tenía un sueldo alto, así que le dije que se lo bajase o le echaba, y decidió irse. Hemos tenido que pagar las fiestas que organizó Iván que costaron 315.000 euros extrajudicialmente con un informe para Hacienda. Estoy tomando medidas de ajuste. Solo yo tengo dedicación exclusiva”. Rubén recalca que “ya no somos amigos ni familia”. Mientras, los problemas se ciñen sobre el pueblo como negros nubarrones.

Varios medios han publicado que el padrón de Serranillos del Valle está bajo sospecha después de que la Guardia Civil haya investigado una denuncia relacionada con posibles irregularidades en el empadronamiento y su eventual repercusión en el censo electoral de las elecciones municipales de 2023. En aquellos comicios, ‘Transparencia’ obtuvo ocho de los once concejales, frente a los dos del PP y uno de Vox. El Partido Popular asegura que el caso investigado no sería el único y reclama explicaciones al Ayuntamiento por el aumento de 800 personas empadronadas en el municipio.

PUBLICIDAD