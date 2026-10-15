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Tarta de queso y calabaza: una receta otoñal para cerrar tus comidas y reuniones familiares con un toque dulce

Es una preparación que aprovecha productos de temporada y es una gran opción para aumentar tu repertorio gastronómico

Una tarta de queso entera, una porción en un plato pequeño y cuatro calabazas decorativas sobre una mesa de madera.
Tarta de queso y calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si hay una tarta que triunfa por encima de la mayoría es la de queso. Este dulce es una gran opción para cerrar una comida o una cena, o para acompañar el café en un día especial. Sin embargo, hay diferentes variedades que pueden darle un toque especial a la receta clásica.

Ahora que llega el otoño, la calabaza es un alimento que casa a la perfección con este postre. La combinación del queso con el sabor ligeramente dulce de la calabaza da lugar a una tarta cremosa y llena de matices, una alternativa perfecta para esta época del año. Además, este ingrediente aporta un toque otoñal que combina muy bien con el queso y permite darle un giro a la receta clásica sin renunciar a su esencia.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 25 minutos.
  • Cocción: 50-60 minutos.
  • Reposo y enfriado: al menos 4 horas en la nevera.
  • Tiempo total: aproximadamente 5 horas y 25 minutos, sin contar el tiempo de enfriado inicial.

Ingredientes

Para un molde desmontable de unos 20 cm de diámetro:

  • 500 g de queso crema
  • 250 g de puré de calabaza
  • 3 huevos medianos
  • 120 g de azúcar
  • 200 ml de nata para montar
  • 15 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de canela molida (opcional)
  • 150 g de galletas
  • 60 g de mantequilla

Cómo hacer tarta de queso y calabaza paso a paso

  1. Tritura las galletas hasta obtener unas migas finas y mézclalas con la mantequilla previamente derretida. Reparte la mezcla por la base de un molde desmontable de unos 20 centímetros y presiona con una cuchara para que quede compacta. Reserva el molde en la nevera mientras preparas el relleno.
  2. Si todavía no lo tienes preparado, cocina la calabaza al horno o al vapor hasta que esté tierna. Tritúrala y deja que pierda el exceso de agua antes de utilizarla. Es importante que el puré esté frío o a temperatura ambiente para que se integre bien con el resto de los ingredientes.
  3. En un bol amplio, bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Añade el puré de calabaza y la canela, si decides utilizarla. Incorpora los huevos uno a uno, mezclando después de cada adición, y agrega la nata y la harina tamizada. Remueve hasta que no queden grumos, pero evita batir en exceso para no incorporar demasiado aire.
  4. Saca el molde de la nevera y vierte el relleno sobre la base de galleta. Alisa la superficie con una espátula para que la tarta quede uniforme. Mientras tanto, precalienta el horno a 170 °C, con calor arriba y abajo.
  5. Introduce el molde en el horno y cocina durante unos 50-60 minutos. El tiempo puede variar según el horno, por lo que conviene comprobar el punto antes de sacarla. Los bordes deben estar cuajados, mientras que el centro puede conservar un ligero temblor al mover el molde. Si la superficie se dora demasiado rápido, puedes cubrirla holgadamente con papel de aluminio.
  6. Apaga el horno y deja la puerta entreabierta durante unos 10-15 minutos para que la tarta se enfríe de forma gradual. Después, sácala y espera a que se enfríe a temperatura ambiente antes de guardarla en la nevera.
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Cuántas porciones tiene la tarta de queso y calabaza

La receta está pensada para 8 porciones, aunque dependerá del tamaño de cada trozo.

Valor nutricional de la tarta de queso y calabaza

  • Calorías: 420 kcal
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Porteínas: 9 g
  • Grasas: 30 g

Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las marcas y las cantidades finales.

Cómo conservar la tarta de queso y calabaza

Al llevar queso crema, huevos y nata, esta tarta debe conservarse en la nevera una vez que se haya enfriado. Guárdala en un recipiente hermético o bien cubierta para evitar que absorba olores de otros alimentos y se reseque. Lo recomendable es consumirla en un plazo de 4 días.

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