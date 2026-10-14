Cinco ciudades europeas poco conocidas que merece la pena visitar: desde un anfiteatro romano hasta el puente de los Dragones

Plovdiv, en Bulgaria (Adobe).

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Europa es uno de los destinos más deseados por los viajeros. Sus grandes capitales, sus monumentos históricos y sus paisajes de postal atraen cada año a millones de visitantes, pero el continente tiene mucho más que ofrecer que los lugares que aparecen en todas las guías turísticas.

Más allá de las rutas habituales y de las ciudades más comerciales, existen destinos menos conocidos que conservan su esencia, esconden rincones sorprendentes y permiten descubrir otra cara de Europa. A veces, basta con alejarse de los itinerarios más populares para encontrar calles con encanto, edificios llenos de historia y una gastronomía que refleja las tradiciones locales.

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Son lugares que no siempre ocupan los primeros puestos en las listas de viajes, pero que pueden convertirse en una grata sorpresa para quienes buscan experiencias diferentes. Estas cinco ciudades europeas son una invitación a salir de lo habitual y descubrir destinos que merecen un hueco en la próxima escapada.

Plovdiv, Bulgaria

Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de Europa y una alternativa interesante para quienes quieren descubrir Bulgaria más allá de su capital, Sofía. Situada en el sur del país, combina un importante legado histórico con una vida cultural animada y calles llenas de encanto. Su casco antiguo es uno de sus principales atractivos, con casas tradicionales de fachadas coloridas, calles empedradas y edificios que reflejan distintas etapas de su pasado.

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Teatro romano en Plovdiv. (Wikimedia commons)

Uno de los lugares imprescindibles es el teatro romano, construido en la Antigüedad y todavía utilizado para celebrar espectáculos y conciertos. También merece la pena recorrer Kapana, un antiguo barrio de artesanos que hoy reúne cafeterías, galerías, talleres y restaurantes. Sus calles ofrecen una cara más moderna y creativa de la ciudad, ideal para hacer una pausa entre visitas.

Aarhus, Dinamarca

Aarhus. (Unsplash)

Aarhus es una buena alternativa para descubrir Dinamarca más allá de Copenhague. Situada en la costa oriental de la península de Jutlandia, es la segunda ciudad más grande del país y combina un ambiente joven, una animada vida cultural y barrios históricos que invitan a recorrerla a pie. Uno de los lugares más agradables para pasear es el barrio latino, con calles estrechas y empedradas, pequeñas tiendas y cafeterías que conviven con edificios antiguos.

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Heidelberg, Alemania

Heidelberg es una ciudad alemana que destaca por su arquitectura histórica, sus calles empedradas y su ubicación junto al río Neckar. Situada en el suroeste del país, es una alternativa interesante para quienes quieren descubrir un destino con encanto más allá de las grandes ciudades alemanas. Su casco antiguo reúne plazas, cafeterías y edificios históricos que invitan a pasear sin prisas, mientras que su ambiente universitario aporta un toque joven y cultural.

El distrito Bahnstadt de Heidelberg, Alemania

Uno de sus principales atractivos es el castillo de Heidelberg, una construcción parcialmente en ruinas que se alza sobre la ciudad y ofrece unas vistas espectaculares del valle. También merece la pena cruzar el Puente Viejo, que atraviesa el Neckar y permite contemplar el paisaje urbano desde otra perspectiva.

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Liubliana, Eslovenia

Liubliana es una de las capitales europeas más pequeñas y agradables para descubrir a pie. La ciudad combina un casco histórico con fachadas coloridas, puentes pintorescos y terrazas junto al río Ljubljanica. Uno de sus símbolos es el puente de los Dragones, decorado con figuras de estos animales, mientras que el castillo, situado sobre una colina, ofrece vistas panorámicas de los tejados.

Liubliana. (Lais Castro Trajano/Flickr)

Su centro peatonal, sus mercados y sus cafeterías permiten disfrutar de un ambiente tranquilo sin las aglomeraciones de otros destinos europeos. Es una opción interesante para quienes buscan historia, arquitectura y naturaleza en una misma visita.

Gante, Bélgica

Gante es una ciudad belga que combina canales, arquitectura medieval y un ambiente universitario que llena sus calles de vida. Su centro histórico conserva algunos de los edificios más emblemáticos del país, entre ellos el castillo de los Condes de Flandes, una fortaleza medieval rodeada por un foso. También destacan la catedral de San Bavón y el campanario municipal, declarado Patrimonio de la Humanidad.

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Gante, Bélgica. (Associated Press)

Pasear junto a los canales es una de las mejores formas de descubrir la ciudad y contemplar sus fachadas históricas. Sus terrazas, restaurantes y calles peatonales completan una visita que permite disfrutar del patrimonio belga sin el ritmo de las grandes capitales. Gante es una buena opción para una escapada cultural diferente.