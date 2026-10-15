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Bad Gyal no colaboraría con Taylor Swift ni aunque le pagasen “tres millones de euros”: “No me veo representada por sus ideas y su música. Es un pollo seco sin especias”

La intérprete de ‘Fiebre’ ha confesado en el podcast argentino ‘Fort Night Show’ qué artistas están en su lista de posibles colaboraciones y cuáles no. Swift, en esta última categoría

Bad Gyal posa a su llegada a los 40 Premios Goya el 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra, archivo)
Bad Gyal posa a su llegada a los 40 Premios Goya el 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra, archivo)
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Bad Gyal ha compartido estudio de grabación con numerosos artistas a lo largo de sus diez años de carrera, desde que en 2016 se dio a conocer con Pai, su versión en catalán de Work, de Rihanna. De Tokischa y Young Miko a Ozuna, Rauw Alejandro y Omar Montes —este llevado a la justicia por las madres de sus hijos—, la cantante catalana ha demostrado que no tiene reparos en colaborar con diferentes artistas. Sin embargo, hay una estrella internacional con la que no trabajaría ni por todo el dinero del mundo: Taylor Swift.

Así lo ha declarado Alba Farelo en una entrevista que le ha realizado la influencer argentina Marta Fort en el programa Fort Night Show, del canal Blender, con motivo de la gira internacional de su último disco, Más cara. Fort le ha preguntado a la dos veces nominada a los Latin Grammy por el artista con el que nunca colaboraría o con el que hubiese tenido una mala experiencia. “No sé, te pondría a alguien que tampoco creo que esté interesado en mí. Por ejemplo, una Taylor Swift. No lo haría nunca”, afirmó.

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Bad Gyal en Fort Night Show. (YouTube)
Bad Gyal en Fort Night Show. (YouTube)

La artista quiso contextualizar: “Ponle que entramos en el mundo de Alicia en el país de las maravillas, y a mí me dicen: ‘Te pago tres millones de euros o tres millones de dólares si colaboras con Taylor Swift’. No lo haría”, volvió a afirmar. El motivo está en sus diferencias “artísticas”. “No me veo representada por sus ideas, por lo que representa su música. ¿No viste esos memes de ‘así es como suena la música de Taylor Swift’? Y es un huevo duro, pocho. Un pollo seco sin especias, sin sal, sin aceite. Soso, soso”. Bad Gyal ha argumentado que podría irse “más de la boca y atacar a alguien que todos conocemos, pero a esta mujer, como no la voy a conocer en la vida, pues hablo de ella”, ha dicho, dejando entrever que se trata de Bb Trickz, con quien tuvo polémica hace varios meses. “La elijo a ella por eso, porque creo que es un buen ejemplo de con lo que yo no estoy tan en sintonía”.

Taylor Swift no, pero Madonna sí: las colaboraciones que sí le gustaría hacer

Pese a su rechazo a Swift, Bad Gyal ha dejado claro que con Madonna “sí se ve” acordando una colaboración. Tampoco ha cerrado la puerta a colaborar con las argentinas Tini y Lali, aunque ha reconocido que tienen “otras vibras” y otro estilo respecto al suyo, que fusiona dancehall, reguetón, dembow, trap y música electrónica. “Eso también es lo bonito de la música, encontrar el punto en el que tú puedes colaborar con un artista que es superdiferente y hacer esa mezcla”, ha señalado.

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En cualquier caso, Bad Gyal ha insistido en que no se arrepiente de ninguna de las colaboraciones que ha realizado hasta ahora. “Me lo pienso mucho antes de colaborar con alguien. Entonces, si lo hago es porque realmente me gusta lo que hace, hay buena vibra”, ha explicado. Entre los artistas con los que repetiría ha mencionado a Anitta, Karol G, Tokischa, Young Miko, Morad, Myke Towers y Rauw Alejandro.

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