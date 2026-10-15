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La reina Sonia de Noruega se pone el mono de trabajo para moldear y pintar dos vasijas de 400 kilos: así fue su intenso mes en taller antes de ir a Málaga

La monarca presentó orgullosa sus coloridas macetas artesanales frente a la galería que lleva su nombre

La reina Sonia
Sonia de Noruega sigue pintando. (Casa Real Noruega)
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Con mono de trabajo, el rostro resguardado tras una mascarilla protectora y una evidente concentración en la mirada, la reina Sonia de Noruega ha vuelto a demostrar la autenticidad de su vocación artística. La monarca ha presentado oficialmente en Oslo dos monumentales macetas de cerámica elaboradas y policromadas por ella misma, culminando así un ambicioso proyecto personal. Las dos enormes piezas quedaron instaladas y selladas este jueves 15 de octubre de 2026 frente a las puertas del museo Dronning Sonja KunstStall, ocupando un lugar de honor en la capital noruega ante la atenta mirada de ciudadanos y curiosos.

Las imágenes difundidas sobre las jornadas de trabajo en el taller muestran una estampa alejada de cualquier etiqueta palaciega, con una artista entregada por completo. En ellas se aprecia a la viuda del rey Harald V aplicando con destreza pintura mediante pulverización, combinando armoniosamente tonalidades de verde, naranja, amarillo y rojo sobre la superficie del barro cocido. Esta habilidad no es fruto de una afición improvisada: tal como remarcó el propio comunicado de prensa emitido por el palacio real noruego, la reina lleva muchos años practicando la cerámica y atesora una amplia experiencia técnica en el oficio de la alfarería.

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La culminación de esta obra se vivió con un ambiente de felicidad y orgullo indisimulados por parte de la madre del rey Haakon. Durante la compleja maniobra de colocación y anclaje de las vasijas en el exterior del recinto cultural, la abuela de la princesa heredera Ingrid Alexandra quiso ser testigo directo de cada detalle del montaje. Lejos de mantener una pose distante, no dudó en sacar su propio teléfono móvil para grabar y fotografiar la escena, inmortalizando el momento exacto en el que sus creaciones quedaban expuestas al aire libre para el disfrute de la ciudadanía.

Un mes en Dinamarca y 400 kilos de arcilla

La envergadura de estas obras representa un hito sin precedentes en la trayectoria plástica de la monarca, ya que, tal y como confirmó oficialmente la Corte noruega, se trata de las vasijas más grandes que la reina Sonia ha creado hasta la fecha. Cada una de las dos macetas alcanza un impresionante peso de 400 kilos, un reto físico y material que requirió un intenso esfuerzo técnico. Para llevarlas a cabo, la reina se trasladó hasta el taller de cerámica de Tommerup, ubicado en Dinamarca, donde dedicó un mes entero de trabajo continuado a modelar las piezas una a una en arcilla antes de afrontar su cocción y posterior tratamiento pictórico.

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En cuanto a la concepción visual y el colorido despliegue de estas piezas únicas, la inspiración llegó de un referente histórico muy cercano a la familia real. La reina Sonia tomó como modelo una vasija de dimensiones más reducidas perteneciente a la colección histórica de la reina Maud. Dicho objeto de referencia figuró en la muestra celebrada en 2025 bajo el título “En la mesa del rey: de la vajilla a la cerámica contemporánea”, expuesta en el mismo centro cultural Dronning Sonja KunstStall, sirviendo ahora como punto de partida para este salto a la escala monumental.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Una inminente visita cultural a Málaga

Las dos imponentes creaciones quedan accesibles de manera inmediata para los amantes del arte y los visitantes que se acerquen a los alrededores del museo. La presentación de las piezas coincide de lleno con la reapertura de puertas del Dronning Sonja KunstStall, programada para este viernes 16 de octubre con la inauguración de la exposición temporal “Los hilos del tiempo: de las estepas reales a la alfombra real”. De este modo, las dos grandes macetas actuarán como una llamativa antesala artística exterior para todos los asistentes que acudan a contemplar los tesoros textiles que alberga la nueva muestra.

La reina Sonia de Noruega en una imagen difundida por la Casa Real noruega (Instagram @norwegianroyalfamily)
La reina Sonia de Noruega viajara a Málaga. (Instagram @norwegianroyalfamily)

La intensa agenda cultural de Sonia de Noruega no se detendrá en Oslo tras esta presentación. Reconocida por ser una gran apasionada de las bellas artes, la reina tiene fijada una destacada cita internacional en España a finales de este mismo mes de octubre. La monarca viajará a nuestro país para presidir y participar en la inauguración oficial de la esperada exposición “Munch-Picasso”, que acogerá el Museo Picasso de Málaga, estrechando una vez más los lazos artísticos entre Noruega y el panorama museístico español.

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