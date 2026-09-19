España

Vuelve el calor este fin de semana: la Aemet prevé temperaturas por encima de los 34 grados en estas zonas de España

Tras las fuertes tormentas y lluvias de esta semana, se impondrá un tiempo estable y ascenderán los termómetros hasta valores por encima de lo normal para la época del año

Varios bañistas en Fuerteventura. (EFE/Carlos de Saá)
Varios bañistas en Fuerteventura. (EFE/Carlos de Saá)
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Tras varios días en los que las lluvias han sido las protagonistas, acompañadas en algunos casos de fuertes tormentas que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos, el tiempo estable irá ganando terreno durante este fin de semana.

Así, tanto el sábado como el domingo las precipitaciones irán a menos, con una probabilidad ya muy baja el último día en la mayor parte del país. A esto se sumará un ascenso de las temperaturas que ya este viernes fue muy acusado en el tercio norte. De esta manera, volveremos a situarnos en valores altos para la época del año.

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Pese a ello, todavía este sábado es posible que se repitan algunos chubascos en el sureste de la península y en las islas Baleares. “Serían más probables e intensos en el sur de la provincia de Valencia, norte de la de Alicante y en las islas de Ibiza y Formentera, sin descartar chubascos en zonas aledañas”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha añadido que se espera que sople levante fuerte en el Estrecho. De hecho, los únicos avisos meteorológicos que hay activados para este sábado son por lluvias y tormentas en Murcia y Alicante, por lluvias en Valencia y por viento y fenómenos costeros en Cádiz. Todos ellos en nivel amarillo, es decir, riesgo bajo.

Con respecto a los termómetros, en puntos del sur de Galicia se van a superar los 32 grados, al igual que en Extremadura y en Andalucía. Los termómetros podrían situarse por encima de los 34 grados en ciudades como Badajoz, Córdoba o Sevilla y en los valles del Guadiana y el Guadalquivir.

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Mapa de la temperatura en España el sábado 19 de septiembre de 2026. (Windy)
Mapa de la temperatura en España el sábado 19 de septiembre de 2026. (Windy)

Hasta 36 grados a comienzos de la semana que viene

El ascenso térmico que se viene gestando desde el viernes continuará el domingo en la mitad norte peninsular, aunque sin cambios en el resto del país. Se alcanzarán 30 grados en buena parte del interior de la península, 32 grados en el sur de Galicia y Bajo Ebro y más de 34 grados en puntos del valle del Miño (por ejemplo en Ourense o la ciudad de Pontevedra), en Extremadura y en el valle del Guadalquivir.

Volverá a ser un día de tiempo estable, pues la posibilidad de lluvias tan solo se dará en el área del Estrecho y en la ciudad de Melilla. Este día, además, volverá a soplar con fuerza el levante en el Estrecho y en la costa mediterránea andaluza.

A comienzos de la semana que viene, el tiempo anticiclónico y estable volverá a ser el protagonista, ya que no se esperan apenas precipitaciones durante el lunes y el martes. Sin embargo, no se puede descartar alguna lluvia débil en el área del Estrecho, donde continuará el levante fuerte, al igual que en la costa mediterránea andaluza.

Estos días seguirán subiendo las temperaturas. “El lunes lo harán en el norte y el martes en el este de la península, con valores ya muy altos para la época del año”, ha señalado Del Campo, que ha indicado que hablaremos de valores entre 5 y 10 grados por encima de los normales para estas fechas, o incluso más de 10 en puntos de la mitad norte de Galicia.

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“Así, se superarán los 32 grados en amplias zonas del interior; los 34 grados en el sur de Galicia, depresión del Ebro y valle del Guadalquivir, e incluso podrían alcanzarse o superarse los 36 grados en el valle del Miño, por ejemplo, en Ourense, o también en el valle del Guadiana, en la ciudad de Badajoz”.

En el Cantábrico, por ejemplo, Bilbao alcanzará los 30 grados y en el centro del país, Madrid se quedará en 32. También en el archipiélago canario habrá un ascenso de las temperaturas, superándose los 32 a 34 grados en el sur de las islas.

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