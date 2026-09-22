Viajes

Formentera tiene las playas más bonitas del mundo: arena blanca, aguas transparentes y la calma del Mediterráneo con un 100% de calidad

La isla de apenas 83 kilómetros cuadrados es la menos visitada de todo el archipiélago balear, pero es la que cuenta con una excelente calidad en todas sus playas

La playa de Es Trucadors situada en la zona norte Ses Illetes de Formentera (Formentera)
La playa de Es Trucadors situada en la zona norte Ses Illetes de Formentera (Formentera)
Guardar

El archipiélago balear es uno de los destinos favoritos de España para desconectar de la rutina. La gastronomía mediterránea y la fiesta española se unen a uno de los componentes más competitivos a la hora de elegir el lugar donde pasar las vacaciones: las playas. Cualquiera de sus cuatro islas cumple con las exigencias de un paradero vacacional. Pero en este caso se suma un ingrediente extra, pues sus aguas cristalinas no solo son bonitas, sino que también son de calidad.

El último informe sobre la calidad de las aguas de baño en Europa determinó que el 86,6% de las aguas españolas tienen una calificación excelente en sus playas. Pero hay unas que destacan por encima del resto: las de Formentera. Aunque la isla más pequeña de las Baleares es la que menos visitas recibe al año (338.192 turistas en 2025), también es la más segura para bañarse.

PUBLICIDAD

Y es que el informe Mar Balear de 2026 señaló que Formentera era la única que mantenía el 100% de sus playas en la categoría de excelente en cuanto a la calidad de las aguas para el baño. La isla de apenas 83 kilómetros cuadrados cuenta con una “peculiar forma recortada”, como describen en su web de turismo. Por lo que “hace que tenga una gran extensión de costa compuesta de numerosas playas y calas, además de curiosos rincones costeros”, ideales para disfrutar de unas vacaciones ‘caribeñas’ sin salir de España o Europa.

La Cala Saona, con aguas turquesas y arena rojiza (Formentera )
La Cala Saona, con aguas turquesas y arena rojiza (Formentera )

Cala Saona, Ses Platgetes y Ses Illetes, tres formas de conocer la costa de Formentera

Las playas de Formentera combinan arena blanca, fondos de aguas turquesas, calas protegidas y zonas naturales con acceso regulado. Pero si hay que elegir entre tres zonas de su costa, sin duda habría que pensar en Cala Saona, Ses Platgetes y Ses Illetes, esta última situada dentro del Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.

PUBLICIDAD

“La joya de la costa occidental de Formentera”, como subraya el portal de turismo de la isla, es Cala Saona. Esta playa se diferencia de los extensos arenales de la isla por su ubicación entre acantilados. Se trata de una ensenada delimitada por Punta Rasa, al sur, y Caló d’en Trull, al norte, con una playa de unos 140 metros de longitud. El acceso puede realizarse por caminos rurales que atraviesan pinares y muros de piedra seca, una alternativa apta para quienes llegan en bicicleta desde el puerto de La Savina. Aunque también se puede ir por carretera hasta un desvío señalizado que conduce a un estacionamiento próximo a la arena.

El lugar conserva varias casetas varadero que resguardan llauts tradicionales, embarcaciones típicas de las Islas Baleares. La cala dispone de alojamiento y permite practicar paddle surf, kayak y esnórquel. Desde allí, una de las rutas de remo conduce hacia los acantilados de Punta Rasa, donde hay cuevas submarinas. La orientación occidental también convierte a la playa en uno de los puntos elegidos para observar la puesta de sol.

Una imagen aérea de la Ses Platgetes, al norte de Formentera (Formentera )
Una imagen aérea de la Ses Platgetes, al norte de Formentera (Formentera )

Si nos dirigimos al norte, nos encontraremos con “tres arenales donde disfrutar del sol, la playa y la gastronomía marinera” en una misma playa. Y es que, entre Punta Prima y La Mola, se encuentra Ses Platgetes, una zona de 600 metros de longitud que antes se dividía en tres arenales distintos.

Las playas están separadas por sectores rocosos y ofrecen vistas hacia los acantilados de La Mola. El entorno incluye sabinas bajas, dunas y pasarelas instaladas para limitar el deterioro del sistema dunar. La combinación de arena y roca se replica bajo el agua, por lo que el esnórquel forma parte de las actividades habituales. El acceso principal parte desde esa localidad, conocida por su puerto de pescadores y por sus establecimientos gastronómicos.

Una playa de la zona norte Ses Illetes de Formentera (Formentera)
Una playa de la zona norte Ses Illetes de Formentera (Formentera)

Finalmente, la “más icónica” de todas es sin duda la playa de Ses Illetes. Este recinto, que a veces se asocia con Ses Salines por su ubicación en el parque natural, ocupa parte de la península de es Trucadors, en el extremo norte de Formentera. Tiene más de 450 metros de extensión y una zona rocosa divide el arenal en dos sectores.

Frente a la costa aparecen varios islotes, entre ellos Illa de Tramuntana, Illa des Forn e Illa Redona. El área cuenta con pasarelas, protección dunar y estacionamientos delimitados para reducir el impacto sobre el terreno. Pero sus aguas poco profundas y la amplitud de la playa favorecen la visita de familias. Lo más llamativo de este lugar se encuentra hacia el norte, donde la península se estrecha hasta conectar con la playa de Llevant y permite contemplar la isla de Espalmador, situada frente a Formentera.

Temas Relacionados

Playas EspañaPlayasIslas BalearesDestinos EspañaDestinosViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La catedral a las afueras de Madrid que un agricultor construyó sin planos y sin formación arquitectónica durante seis décadas

Un hombre dedicó su vida entera a una edificación religiosa, hoy gestionada por una ONG, por una promesa

La catedral a las afueras de Madrid que un agricultor construyó sin planos y sin formación arquitectónica durante seis décadas

El pueblo de la Costa Brava que es perfecto para una escapada de otoño: combina senderos costeros, cocina marinera y pequeñas playas casi escondidas

Este pequeño pueblo ofrece recorridos junto a acantilados, inmersiones submarinas y rincones protegidos para quienes buscan una experiencia diferente fuera de temporada

El pueblo de la Costa Brava que es perfecto para una escapada de otoño: combina senderos costeros, cocina marinera y pequeñas playas casi escondidas

El pueblo del País Vasco donde Balenciaga dio sus primeros pasos entre redes y agujas de costura

La historia comenzó en el Palacio Aldamar, donde un niño tuvo acceso por primera vez a los vestidos de alta costura que marcarían su destino

El pueblo del País Vasco donde Balenciaga dio sus primeros pasos entre redes y agujas de costura

Borja y Elia, los chefs gallegos que dejaron Lugo para trasladar su restaurante a una aldea de 20 habitantes: “Toma Galicia y sus sabores como eje”

La Guía Michelin ha incluido Lado entre sus recomendaciones para este verano, un restaurante con un comedor para solo 14 comensales y un gran respeto por el entorno

Borja y Elia, los chefs gallegos que dejaron Lugo para trasladar su restaurante a una aldea de 20 habitantes: “Toma Galicia y sus sabores como eje”

El refugio natural de Cataluña que permite bañarse junto a un manantial y descubrir un tranquilo pueblo de montaña

El enclave reúne unas pozas alimentadas por la font Bordonera, senderos señalizados, panorámicas del valle y un entorno perfecto para refrescarse durante los meses más cálidos del año

El refugio natural de Cataluña que permite bañarse junto a un manantial y descubrir un tranquilo pueblo de montaña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

ECONOMÍA

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Los deportistas profesionales podrán sumar a su jubilación los años trabajados antes de 2003: el Gobierno corrige un vacío legal que recortó sus pensiones

Victoria de Amancio Ortega por el restaurante donde comieron Mick Jagger y Elizabeth Taylor: el Supremo británico le da la razón

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

DEPORTES

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”