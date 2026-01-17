España

El pueblo de Cataluña al que solo se puede acceder atravesando Andorra: una villa medieval rodeada de montañas

Ubicado en el municipio de Les Valls de Valira, en Lleida, destaca por estar construido sobre un peñón y por su arquitectura tradicional pirenaica con casas de piedra y tejados de pizarra negra

Guardar
El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

Escapar de la masificación y descubrir lugares en los que reine la paz y la tranquilidad es el objetivo de cada vez más turistas para disfrutar de un fin de semana o unos días de desconexión. Quienes tienen este propósito para su próximo viaje, encontrarán en Os de Civís el lugar ideal. Y es que se trata de una preciosa villa medieval de Cataluña a la que solo se puede acceder en vehículo privado y si se atraviesa Andorra. De hecho, tal es su ubicación que, en ocasiones, las condiciones climatológicas adversas lo convierten en un pueblo aislado.

Situado en la comarca del Alt Urgell, Les Valls de Valira reúne las cumbres más elevadas de la zona y se caracteriza por su geografía abrupta. Este enclave de los Pirineos catalanes alberga un valioso patrimonio cultural y una serie de pequeños pueblos donde la rutina transcurre con calma. En ellos circulan relatos de bandidos y contrabandistas, herencia de tiempos pasados.

El acceso a estas localidades suele requerir recorridos por caminos de montaña, lo que convierte el trayecto en una experiencia singular. Entre estos pueblos destaca uno cuyo acceso solo es posible desde Andorra, a pesar de que su jurisdicción pertenece a España: Os de Civís. La única vía de entrada es una carretera procedente del país vecino.

Una villa amurallada de arquitectura tradicional y casas de piedra

Os de Civís destaca por
Os de Civís destaca por su acceso exclusivo desde Andorra, pese a formar parte de España.(Wikimedia)

Os de Civís se levanta entre ríos y montañas como una antigua villa medieval amurallada, construida sobre un peñón y reconocible por su arquitectura pirenaica, con viviendas de piedra y tejados de pizarra negra. El pueblo, que a finales del siglo XX enfrentó el riesgo de quedar despoblado debido a la falta de suministro eléctrico y telefónico, tiene en la actualidad en torno a 25 habitantes, aunque la población aumenta durante el verano.

La singularidad de Os de Civís radica en su acceso exclusivo desde Andorra, pese a formar parte de España. Una leyenda local atribuye esta circunstancia a disputas históricas entre pastores catalanes y andorranos por el control de los pastos, resueltas mediante un combate en el Coll de la Botella, donde resultó vencedor un luchador catalán.

Al recorrer sus calles empedradas, es habitual encontrar en las puertas de las casas una carlina, una planta de la familia de las margaritas considerada durante siglos como amuleto de protección. La costumbre popular indica que esta planta impedía la entrada de malos espíritus y ahuyentaba a las brujas, quienes, según la creencia, quedaban entretenidas contando los filamentos de los tallos hasta el amanecer.

Monumentos históricos y naturaleza de cuento

Os de Civís es una
Os de Civís es una pequeña villa medieval de Lleida, en Cataluña. (Idealista)

Entre el patrimonio histórico de Os de Civís sobresale la iglesia de Sant Pere, un templo de origen románico que fue modificado con el paso del tiempo. Su interior gótico albergó un mural al fresco, actualmente conservado en el Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. Otro punto de interés es el Palomar, una torre medieval de propiedad privada situada en las afueras, en la ladera de la montaña entre los ríos Salòria y Setúria.

El entorno natural de Os de Civís resulta uno de sus mayores atractivos. Las rutas de senderismo son una de las principales razones por las que los visitantes se acercan a la zona. Una de las alternativas es el ascenso al Pic de Salòria, que, con 2.789 metros, constituye la montaña más alta del Alt Urgell. Desde su cima se obtienen vistas a la Pica d’Estats, la Torreta de l’Orri y la Sierra del Cadí.

Existe también una ruta circular de 9,8 kilómetros que recorre los alrededores del pueblo y permite apreciar diferentes perspectivas de la villa. El recorrido alcanza la Collada de Conflent, un paso natural que comunica el valle de Os de Civís con el de Santa Magdalena, y atraviesa parajes como el Bony de Trescui y la Costa hasta Servellà, dentro del Parque Natural del Alt Pirineu.

Este parque, el mayor espacio natural protegido de Cataluña, abarca cerca de 80.000 hectáreas. En su interior se encuentran más de 140 lagos de origen glaciar y extensos pastos donde conviven especies como el urogallo, el quebrantahuesos y el oso pardo.

Cómo llegar a Os de Civís

Para acceder a Os de Civís es necesario tomar la carretera andorrana CG-6 desde Sant Julià de Lòria, en dirección a Aixovall. Desde allí, se sigue el desvío señalizado hacia Os de Civís, cruzando la frontera sin puestos de control específicos, ya que el tránsito es habitual entre ambos países para los residentes y visitantes. El trayecto, de unos 15 kilómetros desde Sant Julià de Lòria, recorre paisajes de montaña y culmina en el núcleo urbano de Os de Civís.

No hay transporte público directo desde España ni desde Andorra, por lo que el acceso se realiza en vehículo privado o taxi. Durante los meses de invierno, las condiciones meteorológicas pueden afectar la carretera.

Temas Relacionados

LleidaCataluñaPueblosPueblos de EspañaDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

Cuando entre en vigor, los aranceles para este producto serán eliminados para las importaciones desde Europa, mientras que para la exportación irán reduciéndose hasta ser suprimidos dentro de 15 años

El acuerdo con Mercosur beneficiará

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna

María Jesús, podóloga: “Si quieres evitar dolores en tus pies, haz estos cuatro ejercicios”

La especialista recomienda estiramientos para hacer en casa sin necesidad de materiales

María Jesús, podóloga: “Si quieres

Salvador Illa, atendido en un hospital tras sufrir una afección muscular después de salir a correr

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha tenido que suspender su agenda institucional, aunque se encuentra fuera de peligro

Salvador Illa, atendido en un

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

El acuerdo, firmado solo por CCOO y vigente hasta 2030, regula salarios, vacaciones y representación sindical de todos los auxiliares de vuelo con base en España

Ryanair mejora el sueldo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa, atendido en un

Salvador Illa, atendido en un hospital tras sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ryanair mejora el sueldo de sus tripulantes de cabina con un primer convenio colectivo tras exigir la devolución de las anteriores subidas salariales

Las aerolíneas prefieren pasajeros delgados porque el menor peso les permite ahorrar combustible: el ‘efecto Ozempic’ ya se nota en la industria

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Los trabajadores venezolanos arrebatan a los colombianos el primer puesto de nuevas afiliaciones extranjeras a la Seguridad Social

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey