El pueblo de Cataluña al que solo se puede acceder atravesando Andorra: una villa medieval rodeada de montañas

Escapar de la masificación y descubrir lugares en los que reine la paz y la tranquilidad es el objetivo de cada vez más turistas para disfrutar de un fin de semana o unos días de desconexión. Quienes tienen este propósito para su próximo viaje, encontrarán en Os de Civís el lugar ideal. Y es que se trata de una preciosa villa medieval de Cataluña a la que solo se puede acceder en vehículo privado y si se atraviesa Andorra. De hecho, tal es su ubicación que, en ocasiones, las condiciones climatológicas adversas lo convierten en un pueblo aislado.

Situado en la comarca del Alt Urgell, Les Valls de Valira reúne las cumbres más elevadas de la zona y se caracteriza por su geografía abrupta. Este enclave de los Pirineos catalanes alberga un valioso patrimonio cultural y una serie de pequeños pueblos donde la rutina transcurre con calma. En ellos circulan relatos de bandidos y contrabandistas, herencia de tiempos pasados.

El acceso a estas localidades suele requerir recorridos por caminos de montaña, lo que convierte el trayecto en una experiencia singular. Entre estos pueblos destaca uno cuyo acceso solo es posible desde Andorra, a pesar de que su jurisdicción pertenece a España: Os de Civís. La única vía de entrada es una carretera procedente del país vecino.

Una villa amurallada de arquitectura tradicional y casas de piedra

Os de Civís destaca por su acceso exclusivo desde Andorra, pese a formar parte de España.(Wikimedia)

Os de Civís se levanta entre ríos y montañas como una antigua villa medieval amurallada, construida sobre un peñón y reconocible por su arquitectura pirenaica, con viviendas de piedra y tejados de pizarra negra. El pueblo, que a finales del siglo XX enfrentó el riesgo de quedar despoblado debido a la falta de suministro eléctrico y telefónico, tiene en la actualidad en torno a 25 habitantes, aunque la población aumenta durante el verano.

La singularidad de Os de Civís radica en su acceso exclusivo desde Andorra, pese a formar parte de España. Una leyenda local atribuye esta circunstancia a disputas históricas entre pastores catalanes y andorranos por el control de los pastos, resueltas mediante un combate en el Coll de la Botella, donde resultó vencedor un luchador catalán.

Al recorrer sus calles empedradas, es habitual encontrar en las puertas de las casas una carlina, una planta de la familia de las margaritas considerada durante siglos como amuleto de protección. La costumbre popular indica que esta planta impedía la entrada de malos espíritus y ahuyentaba a las brujas, quienes, según la creencia, quedaban entretenidas contando los filamentos de los tallos hasta el amanecer.

Monumentos históricos y naturaleza de cuento

Os de Civís es una pequeña villa medieval de Lleida, en Cataluña. (Idealista)

Entre el patrimonio histórico de Os de Civís sobresale la iglesia de Sant Pere, un templo de origen románico que fue modificado con el paso del tiempo. Su interior gótico albergó un mural al fresco, actualmente conservado en el Museo Diocesano de la Seu d’Urgell. Otro punto de interés es el Palomar, una torre medieval de propiedad privada situada en las afueras, en la ladera de la montaña entre los ríos Salòria y Setúria.

El entorno natural de Os de Civís resulta uno de sus mayores atractivos. Las rutas de senderismo son una de las principales razones por las que los visitantes se acercan a la zona. Una de las alternativas es el ascenso al Pic de Salòria, que, con 2.789 metros, constituye la montaña más alta del Alt Urgell. Desde su cima se obtienen vistas a la Pica d’Estats, la Torreta de l’Orri y la Sierra del Cadí.

Existe también una ruta circular de 9,8 kilómetros que recorre los alrededores del pueblo y permite apreciar diferentes perspectivas de la villa. El recorrido alcanza la Collada de Conflent, un paso natural que comunica el valle de Os de Civís con el de Santa Magdalena, y atraviesa parajes como el Bony de Trescui y la Costa hasta Servellà, dentro del Parque Natural del Alt Pirineu.

Este parque, el mayor espacio natural protegido de Cataluña, abarca cerca de 80.000 hectáreas. En su interior se encuentran más de 140 lagos de origen glaciar y extensos pastos donde conviven especies como el urogallo, el quebrantahuesos y el oso pardo.

Cómo llegar a Os de Civís

Para acceder a Os de Civís es necesario tomar la carretera andorrana CG-6 desde Sant Julià de Lòria, en dirección a Aixovall. Desde allí, se sigue el desvío señalizado hacia Os de Civís, cruzando la frontera sin puestos de control específicos, ya que el tránsito es habitual entre ambos países para los residentes y visitantes. El trayecto, de unos 15 kilómetros desde Sant Julià de Lòria, recorre paisajes de montaña y culmina en el núcleo urbano de Os de Civís.

No hay transporte público directo desde España ni desde Andorra, por lo que el acceso se realiza en vehículo privado o taxi. Durante los meses de invierno, las condiciones meteorológicas pueden afectar la carretera.