España

Resistir al desahucio con 87 años: Maricarmen se enfrenta al cuarto intento en Madrid “sin una alternativa de las administraciones públicas”

Tras siete décadas viviendo en Sainz de Baranda, podría quedarse en la calle este miércoles. Vecinos y asociaciones preparan una acampada para impedirlo

Maricarmen lleva viviendo en la misma casa desde la época franquista. (Imagen Cedida)
Maricarmen lleva viviendo en la misma casa desde 1956. (Sindicato de Inquilinas de Madrid)
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La presión de los vecinos y organizaciones sociales ha logrado paralizar los tres intentos de desahucio a los que se ha enfrentado Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito madrileño del Retiro que lleva viviendo en la calle Sainz de Baranda desde 1956. Pero este miércoles 23 de septiembre podría quedarse en la calle. La mujer afrontará un cuarto intento de desalojo pese a ser una persona vulnerable, con un 50% de discapacidad y sin una solución que le permita permanecer en el que ha sido su hogar durante 70 años, según denuncia el Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, el apoyo vecinal permanece intacto: para evitar el desalojo, han convocado varios actos de apoyo, incluida una acampada durante la noche del 22 de septiembre.

“Las distintas administraciones públicas siguen sin ofrecer una alternativa habitacional acorde a sus necesidades. Ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno central han dado una respuesta que permita poner fin de manera definitiva a una situación que se prolonga desde hace años”, critica el sindicato. “Nos han dicho que esperemos, que las administraciones están trabajando, que llegarán nuevas políticas de vivienda, pero Maricarmen no necesita más anuncios, necesita una solución que le permita seguir viviendo en su barrio”, añade.

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Los tres intentos de desahucio por parte de la inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversiones, actual propietaria del piso, han supuesto un importante desgaste en la salud de Maricarmen, que ha perdido movilidad y ahora necesita una silla de ruedas para desplazarse. La incertidumbre y la angustia constantes también han impactado en su salud mental.

Además, recuerda el sindicato, este cuarto intento de desalojo se produce mientras sigue encallado el real decreto sobre vivienda, que busca paliar las subidas de los precios del alquiler. Si la norma ya estuviera aprobada, añaden, “Maricarmen podría acogerse a las medidas previstas en el borrador y el lanzamiento quedaría suspendido”.

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Maricarmen en la casa en la que reside desde hace siete décadas. (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid)
Maricarmen en la casa en la que reside desde hace siete décadas. (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid)

El fracaso de las instituciones

Para el Sindicato de Inquilinas, este caso evidencia “el fracaso de las instituciones para garantizar el derecho a la vivienda cuando hay un conflicto con los intereses económicos de los propietarios”. El colectivo contrapone su situación con la polémica por el ático de Chamberí vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al denunciar que “mientras las instituciones encuentran fórmulas y recursos para aumentar el patrimonio de personas con poder, una vecina de 87 años lleva años luchando para no quedarse en la calle”.

“El contraste es evidente y obliga a preguntarnos cuáles son las prioridades de quienes gobiernan. El problema no es que no existan recursos o viviendas, sino quién tiene acceso a ellas y qué intereses se priorizan a la hora de utilizarlos”, sostiene el sindicato.

El Sindicato de Inquilinas llama a movilizarse para impedir el cuarto intento de desahucio de Maricarmen en Madrid.
El Sindicato de Inquilinas llama a movilizarse para impedir el cuarto intento de desahucio de Maricarmen en Madrid.

Los pisos del bloque se alquilan a más de 2.500 euros mensuales

Maricarmen tenía un contrato de renta antigua, firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre, y a la muerte de esta, en 2005, ella heredó el derecho a vivir ahí en las mismas condiciones. Durante años, la propiedad lo respetó, de forma que la renta se actualizaba según el IPC. Pero, tras varios cambios de dueño desde 2018, la situación cambió.

En 2020 comenzó un proceso legal, después de que la pensionista no pudiera acceder ni a la compra del piso —Urbagestión Desarrollo e Inversiones se lo ofreció por 250.000 euros— ni a afrontar un aumento del 275% en el alquiler, al pasar de 440 euros mensuales a 1.650. El resto de los apartamentos del bloque se alquilan por unos 2.650 euros.

Vivir entre cajas de cartón, con la salud afectada por el nerviosismo y la incertidumbre. Esa es la realidad de muchos mayores amenazados de desahucio en España.

Acampada la noche del martes al miércoles

El Sindicato de Inquilinas ha convocado para este martes a las 20:00 horas un acto de apoyo a Maricarmen, que contará con la participación de Juan Diego Botto, Inés Hernand y otras personalidades de la cultura, además de que está prevista una acampada durante la noche. Para el miércoles, día fijado para el desahucio, el colectivo ha llamado a concentrarse a las 7:30 horas frente a la vivienda para tratar de impedirlo.

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