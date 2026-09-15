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Noruega abrirá el Museo de las Ballenas en 2027: un impresionante edificio con forma de cola de cetáceo en el Círculo Polar Ártico

Tendrá un recorrido de nueve secciones sobre la vida marina y la relación entre los humanos y el cetáceo

Una ballena jorobada. (AP Foto/Mark Baker, Archivo)
Una ballena jorobada. (AP Foto/Mark Baker, Archivo)
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El museo se abrirá en una de las zonas del planeta con mayor actividad de cetáceos durante todo el año. En Andenes, en el extremo dentro del archipiélago de Vesterålen, avanza la construcción de The Whale, ballena en inglés. Un centro de conocimiento y experiencia dedicado al cetáceo que abrirá sus puertas al público el 4 de junio de 2027, un día después de su inauguración oficial. El edificio se levanta directamente sobre la costa, a unos 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, junto al Faro de Andenes.

Según informó el medio italiano Viaggi Corriere, el proyecto combina ciencia, arte, sonido, narración y arquitectura para presentar la vida de las ballenas y su relación con los seres humanos. La construcción del edificio estuvo a cargo del estudio danés Dorte Mandrup, ganador del concurso internacional de arquitectura convocado en 2019, mientras que el diseño de la exhibición interior quedó en manos de Ralph Appelbaum Associates, firma responsable de proyectos como el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, en colaboración con Tamschick Media + Space, especializada en producción audiovisual e inmersiva.

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La forma del edificio imita la silueta de una ballena que se hunde en el mar

La propia Mandrup describió su visión del proyecto con una imagen poética: “la forma suave de The Whale parece como si un gigante, con un cuchillo afilado, hubiera aflojado la fina piel de la corteza terrestre y excavado un hueco debajo para revelar otro mundo”, según consta en el sitio oficial del centro. La cubierta curva del edificio será transitable y permitirá a los visitantes recorrerla como un mirador natural desde el que observar el mar de Noruega, frente a la costa de Andenes.

Ballena Jorobada
Ballena Jorobada

El recorrido interior se organiza en nueve secciones temáticas, entre ellas una dedicada a explicar por qué esta franja costera concentra ballenas durante todo el año y otra centrada en la relación entre la geografía local y la vida marina. La experiencia completa está pensada para durar entre 90 minutos y dos horas, según las recomendaciones publicadas por la institución.

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El centro operará durante todo el año en una zona clave para el avistamiento

The Whale funcionará los 12 meses del año, con horarios que variarán según la temporada. La entrada tendrá un costo aproximado de 540 coronas noruegas, unos 50 euros, de acuerdo con datos difundidos por medios especializados en viajes. Las visitas se realizarán con entrada programada por franjas horarias, y la venta de tickets y paquetes turísticos está prevista para el otoño de 2026.

Una ballena de aleta emerge en el mar y expulsa un chorro de vapor de agua con acantilados verdes y neblina al fondo.
Una ballena de aleta expulsa vapor de agua al emerger en el Océano Atlántico Norte frente a los acantilados de la costa de Islandia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al edificio se extiende el mar de Noruega, donde operadores turísticos locales organizan excursiones de avistamiento de ballenas que los visitantes podrán complementar con el recorrido por el centro. La construcción llegó tras más de una década de planificación y gestión de financiamiento, y se ubica en Andenes por tratarse de uno de los puntos con mayor concentración de cetáceos en Europa durante todas las estaciones del año.

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