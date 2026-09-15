Alejandra Onieva y Jesse Williams dan la bienvenida a su primer hijo en común: “Ha salido todo fenomenal y toda la familia está muy contenta”

Alejandra Onieva ya es madre de su primer hijo. (Europa Press)

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Alejandra Onieva y el actor estadounidense Jesse Williams han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño que ha nacido en Estados Unidos en la más estricta intimidad. La feliz noticia, adelantada por el periodista Alberto Guzmán en el programa El sótano club (TEN), confirma que el parto tuvo lugar este lunes 14 de septiembre. Pese a que la actriz salía de cuentas el día 18, el pequeño se ha adelantado un par de jornadas sin ninguna complicación, llenando de alegría a ambas familias al otro lado del Atlántico.

Con este nacimiento, la hermana de Íñigo Onieva pone el broche de oro a una etapa llena de grandes momentos personales. La llegada del recién nacido amplía la familia del conocido protagonista de Anatomía de Grey, quien ya es padre de dos hijos fruto de una relación anterior, y cumple el gran deseo de la familia española de la actriz. Su propia madre, Carolina Molas, ya avanzaba hace unos meses la enorme expectación que rodeaba a la llegada del bebé, confesando estar “muy emocionados” ante el debut de su hija en la maternidad.

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El nacimiento consolida una historia de amor que se ha construido bajo un estricto hermetismo. Desde que se conoció el estado de la intérprete, la pareja ha preferido mantener un perfil discreto, gestionando tanto la recta final del embarazo como los preparativos de su vida en común con la máxima reserva posible y rodeados únicamente de su círculo más íntimo.

El parto de Onieva en Estados Unidos

Tal y como reveló Alberto Guzmán en el espacio de TEN, todo el proceso del parto se desarrolló según lo previsto en suelo americano: “La madre está bien, ha salido todo fenomenal y toda la familia está muy contenta”, explicaba el comunicador, añadiendo que los recién estrenados padres “ya se lo han comunicado a la familia”.

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La noticia del embarazo se remontaba a meses atrás, cuando el propio periodista desveló la primicia en el pódcast Vibras en corte: “Viene bebé en camino, la pareja está embarazada y el entorno de Alejandra Onieva me confirma que ella lo supo en el mes de febrero y ya se lo ha contado a su entorno más íntimo”.

De la boda secreta a la gran celebración

La llegada del pequeño se produce pocos meses después de que los actores se dieran el ‘sí, quiero’. El pasado mes de mayo, la pareja celebró un enlace caracterizado por la sencillez y la emoción junto a sus allegados más cercanos.

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Aunque Alejandra compartió en sus redes sociales alguna pincelada vestida de novia y ha lucido su anillo de compromiso en varias ocasiones, la pareja prefirió dejar las grandes celebraciones para más adelante. Ahora, con el recién nacido en brazos, se espera que en las próximas semanas organicen una gran fiesta por todo lo alto para festejar junto a toda la familia tanto su boda como la llegada del nuevo miembro del clan.