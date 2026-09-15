España

Alejandra Onieva y Jesse Williams dan la bienvenida a su primer hijo en común: “Ha salido todo fenomenal y toda la familia está muy contenta”

La pareja de actores tuvo a su bebé el 14 de septiembre en Estados Unidos

Alejandra Onieva ya es madre de su primer hijo. (Europa Press)
Alejandra Onieva ya es madre de su primer hijo. (Europa Press)
Guardar

Alejandra Onieva y el actor estadounidense Jesse Williams han dado la bienvenida a su primer hijo en común, un niño que ha nacido en Estados Unidos en la más estricta intimidad. La feliz noticia, adelantada por el periodista Alberto Guzmán en el programa El sótano club (TEN), confirma que el parto tuvo lugar este lunes 14 de septiembre. Pese a que la actriz salía de cuentas el día 18, el pequeño se ha adelantado un par de jornadas sin ninguna complicación, llenando de alegría a ambas familias al otro lado del Atlántico.

Con este nacimiento, la hermana de Íñigo Onieva pone el broche de oro a una etapa llena de grandes momentos personales. La llegada del recién nacido amplía la familia del conocido protagonista de Anatomía de Grey, quien ya es padre de dos hijos fruto de una relación anterior, y cumple el gran deseo de la familia española de la actriz. Su propia madre, Carolina Molas, ya avanzaba hace unos meses la enorme expectación que rodeaba a la llegada del bebé, confesando estar “muy emocionados” ante el debut de su hija en la maternidad.

PUBLICIDAD

El nacimiento consolida una historia de amor que se ha construido bajo un estricto hermetismo. Desde que se conoció el estado de la intérprete, la pareja ha preferido mantener un perfil discreto, gestionando tanto la recta final del embarazo como los preparativos de su vida en común con la máxima reserva posible y rodeados únicamente de su círculo más íntimo.

El parto de Onieva en Estados Unidos

Tal y como reveló Alberto Guzmán en el espacio de TEN, todo el proceso del parto se desarrolló según lo previsto en suelo americano: La madre está bien, ha salido todo fenomenal y toda la familia está muy contenta”, explicaba el comunicador, añadiendo que los recién estrenados padres “ya se lo han comunicado a la familia”.

PUBLICIDAD

The Bar Edition ha creado una exclusiva y personalizada selección de cócteles para la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio de 2023 en el Palacio del Rincón

La noticia del embarazo se remontaba a meses atrás, cuando el propio periodista desveló la primicia en el pódcast Vibras en corte: “Viene bebé en camino, la pareja está embarazada y el entorno de Alejandra Onieva me confirma que ella lo supo en el mes de febrero y ya se lo ha contado a su entorno más íntimo”.

De la boda secreta a la gran celebración

La llegada del pequeño se produce pocos meses después de que los actores se dieran el ‘sí, quiero’. El pasado mes de mayo, la pareja celebró un enlace caracterizado por la sencillez y la emoción junto a sus allegados más cercanos.

Aunque Alejandra compartió en sus redes sociales alguna pincelada vestida de novia y ha lucido su anillo de compromiso en varias ocasiones, la pareja prefirió dejar las grandes celebraciones para más adelante. Ahora, con el recién nacido en brazos, se espera que en las próximas semanas organicen una gran fiesta por todo lo alto para festejar junto a toda la familia tanto su boda como la llegada del nuevo miembro del clan.

Temas Relacionados

Famosos EspañaParejaGente EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 15 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 15 septiembre

Resultados de Eurojackpot martes 15 de septiembre: ganadores y números premiados

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Eurojackpot martes 15 de septiembre: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Silvia Intxaurrondo recuperará su sueldo de más de 250.000 euros en ‘La hora de La 1’ tras ganar su batalla legal contra RTVE

La Justicia no da la razón a la presentadora en todas sus peticiones, pero su salario volverá a ser el que era antes de la regularización de su relación laboral

Silvia Intxaurrondo recuperará su sueldo de más de 250.000 euros en ‘La hora de La 1’ tras ganar su batalla legal contra RTVE

Un incendio en Tuéjar (Valencia) moviliza a la UME: evacúan diversas granjas y una zona de acampada tras subir la alerta al nivel 2

Un operativo con 14 medios aéreos lucha contra las llamas que amenazan el Alto Turia mientras el viento complica las labores de extinción

Un incendio en Tuéjar (Valencia) moviliza a la UME: evacúan diversas granjas y una zona de acampada tras subir la alerta al nivel 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”