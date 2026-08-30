Manual de una guía turística para sobrevivir al calor en Madrid: “Hay veces que es muy sacrificado, pero el trabajo te aclimata”

Una chica se protege del sol con un abanico en el parque de El Retiro de Madrid. (EFE/ Marcos Villaoslada)

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El calor no da descanso en España. Después de las olas de calor sucesivas del verano, y a pesar del respiro de esta semana, las temperaturas han vuelto a subir a pesar de que agosto se termina ya. Lo ideal con este clima es refugiarse en lugares cerrados, frescos o aclimatados con un buen sistema de ventilación o de aire acondicionado. Pero no todos tienen esa suerte: miles de trabajadores se ven obligados a pasar estas jornadas de calor intenso en la calle. Es el caso de Paula Montecino, guía turística en segway de la ciudad de Madrid. La joven recorre cada día los diferentes puntos de la capital acompañada de varios grupos de turistas, deseosos de empaparse de la historia e idiosincrasia española. “Hay veces que es muy sacrificado, pero el trabajo te aclimata”, confiesa.

Sus labores no paran aunque haga frío o haga calor, y el turismo, tampoco: España calcula que ha recibido 43 millones de visitantes este verano y Madrid ha recibido buena parte de ellos. Por eso, dice Paula, hay que adaptar rutas y horarios a las condiciones meteorológicas. “Normalmente, los tours que hacemos empiezan siempre a las siete de la mañana, una hora en la que no hace tanto calor, pero entre las 12 y las 16:00 horas, que son los picos más altos del día, intentamos ir con un poco más de cautela”, explica.

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Paula realiza sus tours en segway, una forma rápida y divertida de recorrer la capital. (Europa Press)

Paradas cada cinco minutos, paseos por la sombra y mucha hidratación

Para que los recorridos sean agradables aun en las altas temperaturas, Paula y su equipo siguen unas reglas claras. Primero, agendan paradas cada cinco minutos durante el tour, que realizan en segway. “Al final, el centro de Madrid es fácil de transitar y muy cercano de punto a punto”, valora la guía. La ciudad ofrece también otras ventajas: es una de las capitales europeas con más zonas verdes, entre las que destaca su Parque del Retiro. Además, “Madrid está lleno de fuentes donde puedes parar a hidratarte”, afirma Paula.

Pero los recorridos por la capital exigen pasar por zonas menos frescas, como la Plaza Mayor o la Puerta del Sol. En estos casos, Paula concede descansos un poco más largos a los turistas, para que puedan pasearse, tomar un helado y, sobre todo, descansar.

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Una persona bebe agua de una fuente en el Parque del Retiro. (Ana Beltrán/Reuters)

Los guías también toman sus precauciones. “El polo del uniforme es ancho y está hecho de materiales bastante fresquitos. Siempre llevamos crema solar, agua y gorra o casco para protegernos del sol. También un botiquín, por si surge algún imprevisto”, narra. A los turistas también se les advierte que deben tomar estas medidas.

Dependiendo de dónde vengan, la travesía puede ser un reto mayor o menor para ellos. “Hay algunos turistas que vienen de la zona de California o de sitios de América que tienen más o menos los mismos grados que aquí y se adaptan muy bien. Otras personas que vienen, por ejemplo, de Irlanda o de Centroeuropa, les cuesta un poquito más adaptarse, pero lo suelen conseguir”, afirma. “Al final, quieren vivir una experiencia única y saber que les lleva alguien que les guía y les enseña, que les hace la ruta más interactiva, ayuda. Tal vez al principio se quejen del calor, pero después lo consiguen y nunca, nunca han solicitado cancelarlo”, asegura.

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Vista general de una de las zonas del Parque de El Retiro. (Jesús Hellín/Europa Press)

Cómo visitar Madrid en verano sin morir en el intento

Para todos aquellos turistas que se atrevan a pasar el verano en la capital española, Paula recomienda evitar horas puntas y siempre llevar con ellos una botella de agua y protección solar. La guía aconseja evitar las zonas sin sombra y con mucha carretera, como la cuesta de la calle Segovia o el barrio de La Latina, e ir buscando aquellas dotadas de naturaleza.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Por eso, y pese a que su recorrido favorito es el que sigue el Madrid de los Austrias, para ella el tour veraniego ideal se encuentra en el Parque del Retiro. “Es una joya, el pulmón del centro de Madrid, con muchísima historia. Un sitio perfecto para poder pasar el tiempo, descansar y descubrir”, concluye.

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