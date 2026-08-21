El refugio de José Mourinho en el Algarve: un pueblo de pescadores con menos de 2.000 habitantes, con una fortaleza medieval del siglo XV y playas espectaculares a una hora de España

Ferragudo, el refugio de Mourinho en el Algarve

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, se encuentra desde hace unas semanas en la capital dando comienzo a su nueva etapa en el club blanco. Antes del inicio de la temporada 2026/2027, Mourinho tuvo unos días de descanso. Entre sus lugares favoritos para desconectar está su refugio de Ferragudo, un pequeño pueblo en el sur de Portugal.

Ferragudo es un pueblo pesquero tradicional, de menos de 2000 habitantes, con casas blancas y barcas de madera alineadas sobre la arena que atrae a quienes buscan conocer la esencia más tranquila del Algarve. Se trata de un enclave costero que ha logrado preservar su identidad local, a diferencia de otras localidades de la región que crecieron al ritmo del turismo de masas. El ambiente relajado del municipio y su ritmo pausado representan un contraste con los grandes complejos turísticos de la zona.

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Todo esto lo convierte en el destino perfecto para José Mourinho cuando quiere alejarse del ruido, por eso, no es raro verlo pasear por las calles del pueblo. La familia del entrenador del Real Madrid cuenta con una casa en este enclave marinero en el que nació su padre, José Manuel Mourinho Félix.

El rincón donde se refugia Mourinho está en el Algarve

Ferragudo se ubica en la región del Algarve, al sur de Portugal, frente a la ciudad de Portimão, a unos 65 kilómetros del aeropuerto de Faro y a solo una hora de Huelva (España). La tranquilidad y belleza de este municipio lo mantienen como uno de los destinos favoritos de turistas y portugueses, como la familia del entrenador del Real Madrid, que aprovecha vacaciones y festivos para visitar el pueblo.

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Playa del Algarve, en Portugal (Adobe Stock).

Uno de los elementos más atractivos del pueblo es el castillo de São João do Arade. Una fortaleza del siglo XVII que se levanta junto a la desembocadura del río Arade, en una posición estratégica entre la playa y el puerto de Ferragudo. Esta fortificación, que se inició como torre de vigilancia en el siglo XV, formó parte del sistema defensivo del Algarve diseñado para proteger la costa de incursiones piratas y ataques enemigos.

Aunque el castillo es propiedad privada y su acceso al interior resulta limitado, el exterior puede contemplarse desde la playa de Praia Grande y los senderos que bordean el litoral. La imagen de sus murallas doradas al atardecer, reflejadas en el agua, es una de las más bonitas de la zona del Algarve.

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Un pueblo de calles estrechas y fachadas de azulejos

No solo su castillo merece la pena, recorrer el centro de Ferragudo permite descubrir calles estrechas, plazoletas y fachadas adornadas con azulejos. La iglesia matriz, situada en la zona alta, ofrece vistas panorámicas sobre el estuario del río Arade y el puerto. Otro de sus atractivos es la actividad pesquera en la vida diaria, algo visible en los restaurantes del muelle, donde se sirven pescados frescos. Entre los lugares emblemáticos figura la playa de Praia Grande, con arena fina y aguas tranquilas, ideal para familias y quienes buscan tranquilidad.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Las rutas de senderismo y las excursiones en barco permiten explorar calas, cuevas y acantilados cercanos. El mercado municipal, abierto por las mañanas, es otro punto de interés para quienes desean conocer los productos locales y el ambiente cotidiano del pueblo.

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