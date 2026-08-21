España
Agregar Infobae enGoogle

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

La Policía Nacional ha detenido a los integrantes de dos grupos criminales que habrían ganado un beneficio de hasta 56.000 euros por un solo viaje

Un migrante camina junto a refugios improvisados en una playa de Ceuta, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Un migrante camina junto a refugios improvisados en una playa de Ceuta, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Guardar

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la Península, según han informado este miércoles. La operación, llevada a cabo en Ceuta y en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, se ha saldado con cinco personas detenidas, acusadas de organizar viajes clandestinos en embarcaciones de pequeño tamaño en condiciones de grave riesgo para la vida de los pasajeros.

Los investigados cobraban hasta 9.000 euros por cada traslado y, en algunos casos, llegaron a introducir a siete personas en un barco de apenas cinco metros de eslora durante cinco horas. Ambas operaciones han sido el resultado de la colaboración entre diferentes unidades policiales de la costa andaluza y la Fiscalía. El tráfico de personas es otra de las terribles consecuencias de la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Cerca de 1.700 migrantes han abandonado este jueves a pie y escoltados por la Policía Nacional la playa de El Trampolín, en el marco del dispositivo puesto en marcha para desalojar este asentamiento y trasladar a sus ocupantes a los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta.

Cuatro detenidos que llegaban desde Cádiz

La primera organización transportaba embarcaciones ligeras desde la costa gaditana hasta Ceuta para posteriormente embarcar a los migrantes en situación irregular y realizar el peligroso trayecto hasta la Península. La red contaba con intermediarios encargados de captar a los migrantes. Una vez localizadas las personas interesadas, la banda las mantenía ocultas en casas o garajes hasta el momento del viaje.

Para el traslado hasta el punto de embarque, empleaban vehículos de apoyo con el objetivo de eludir los controles policiales. El viaje se realizaba en embarcaciones manejadas por patrones experimentados en navegación rápida y en evitar ser detectados. Al llegar a la costa peninsular, otros miembros del grupo se encargaban de dispersar a los recién llegados.

PUBLICIDAD

Durante la operación policial se detuvo a cuatro personas –dos en Ceuta y dos en La Línea– y se incautó una embarcación utilizada para el tráfico de personas. La investigación comenzó tras encontrar una barca rápida encallada en la costa de Benzú, en Ceuta, con daños compatibles con la navegación a alta velocidad.

Ceuta, 20 ago (EFE).- El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con tranquilidad y sin incidencias para trasladar a los migrantes que permanecían asentados en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta.

Cinco horas a la deriva

La segunda investigación se centró en un viaje realizado el pasado 14 de agosto, en el que siete personas fueron transportadas desde Ceuta hasta la costa gaditana en una pequeña barca de cinco metros de largo y dos de ancho. Los migrantes, según relata la Policía Nacional, viajaron hacinados durante aproximadamente cinco horas, sin chalecos salvavidas ni ningún otro sistema de seguridad. La travesía tuvo lugar durante la noche, bajo intensa niebla y en medio de olas, lo que agravó el peligro.

Los pasajeros apenas sabían nadar y el frío, sumado a la ropa empapada y la entrada constante de agua, incrementó notablemente el riesgo para sus vidas. Por este trayecto, el supuesto organizador cobró 8.000 euros a cada uno de los ocupantes, lo que le habría supuesto un beneficio total de 56.000 euros en un solo viaje. Finalmente, el responsable fue detenido e ingresó en prisión provisional, acusado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, si bien se investigan posibles agravantes por ánimo de lucro y el grave riesgo para las víctimas. La Policía Nacional recuerda que dispone de formas de colaborar de manera anónima y confidencial, para poder evitar que estas personas se jueguen su vida.

Temas Relacionados

MigrantesMigraciónCeutaPolicía NacionalEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Las Fuerzas Armadas lamentan el fallecimiento del subteniente José Ángel Fernández, del 43 Grupo

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Las ruedas de los aviones y los coches son muy distintas: estos son los motivos por los que se diseñan de forma totalmente diferente

Las ruedas de los aviones soportan el peso de la aeronave y el impacto de maniobras extremas, diseñadas para aguantar temperaturas y presiones que ningún vehículo terrestre experimenta

Las ruedas de los aviones y los coches son muy distintas: estos son los motivos por los que se diseñan de forma totalmente diferente

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Los agricultores españoles venden el virgen extra a 3,4 euros por litro, por debajo de sus costes de producción, mientras COAG denuncia que la frontera “es un coladero” y el aceite extranjero entra sin los controles exigidos

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

Un abogado confirma que lo mejor es “soplar” si “te paran en un control de alcoholemia y vas borracho”

El plan del “Gran Marruecos” que ambiciona la monarquía alauí e incluye Ceuta y Melilla: la raíz histórica y sus territorios

ECONOMÍA

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata