Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Un migrante camina junto a refugios improvisados en una playa de Ceuta, el 19 de agosto de 2026 (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la Península, según han informado este miércoles. La operación, llevada a cabo en Ceuta y en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, se ha saldado con cinco personas detenidas, acusadas de organizar viajes clandestinos en embarcaciones de pequeño tamaño en condiciones de grave riesgo para la vida de los pasajeros.

Los investigados cobraban hasta 9.000 euros por cada traslado y, en algunos casos, llegaron a introducir a siete personas en un barco de apenas cinco metros de eslora durante cinco horas. Ambas operaciones han sido el resultado de la colaboración entre diferentes unidades policiales de la costa andaluza y la Fiscalía. El tráfico de personas es otra de las terribles consecuencias de la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

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Cerca de 1.700 migrantes han abandonado este jueves a pie y escoltados por la Policía Nacional la playa de El Trampolín, en el marco del dispositivo puesto en marcha para desalojar este asentamiento y trasladar a sus ocupantes a los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta.

Cuatro detenidos que llegaban desde Cádiz

La primera organización transportaba embarcaciones ligeras desde la costa gaditana hasta Ceuta para posteriormente embarcar a los migrantes en situación irregular y realizar el peligroso trayecto hasta la Península. La red contaba con intermediarios encargados de captar a los migrantes. Una vez localizadas las personas interesadas, la banda las mantenía ocultas en casas o garajes hasta el momento del viaje.

Para el traslado hasta el punto de embarque, empleaban vehículos de apoyo con el objetivo de eludir los controles policiales. El viaje se realizaba en embarcaciones manejadas por patrones experimentados en navegación rápida y en evitar ser detectados. Al llegar a la costa peninsular, otros miembros del grupo se encargaban de dispersar a los recién llegados.

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Durante la operación policial se detuvo a cuatro personas –dos en Ceuta y dos en La Línea– y se incautó una embarcación utilizada para el tráfico de personas. La investigación comenzó tras encontrar una barca rápida encallada en la costa de Benzú, en Ceuta, con daños compatibles con la navegación a alta velocidad.

Ceuta, 20 ago (EFE).- El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con tranquilidad y sin incidencias para trasladar a los migrantes que permanecían asentados en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta.

Cinco horas a la deriva

La segunda investigación se centró en un viaje realizado el pasado 14 de agosto, en el que siete personas fueron transportadas desde Ceuta hasta la costa gaditana en una pequeña barca de cinco metros de largo y dos de ancho. Los migrantes, según relata la Policía Nacional, viajaron hacinados durante aproximadamente cinco horas, sin chalecos salvavidas ni ningún otro sistema de seguridad. La travesía tuvo lugar durante la noche, bajo intensa niebla y en medio de olas, lo que agravó el peligro.

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Los pasajeros apenas sabían nadar y el frío, sumado a la ropa empapada y la entrada constante de agua, incrementó notablemente el riesgo para sus vidas. Por este trayecto, el supuesto organizador cobró 8.000 euros a cada uno de los ocupantes, lo que le habría supuesto un beneficio total de 56.000 euros en un solo viaje. Finalmente, el responsable fue detenido e ingresó en prisión provisional, acusado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, si bien se investigan posibles agravantes por ánimo de lucro y el grave riesgo para las víctimas. La Policía Nacional recuerda que dispone de formas de colaborar de manera anónima y confidencial, para poder evitar que estas personas se jueguen su vida.