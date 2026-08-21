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Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirman que “no es más que un primer avance”, pues esperan que se cumplan otras exigencias como la mejora de las condiciones laborales

Agentes de policía y soldados españoles escoltan a un numeroso grupo de migrantes hasta la frontera para sacarlos de España (REUTERS/Fabian Bimmer)
Agentes de policía y soldados españoles escoltan a un numeroso grupo de migrantes hasta la frontera para sacarlos de España (REUTERS/Fabian Bimmer)
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El Ministerio del Interior aprobará una compensación económica para los policías y guardias civiles desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. Según adelantaron varios sindicatos y apunta EFE, fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirmaron la medida, que responde a las reiteradas demandas de los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles.

La cuantía de la gratificación se determinará una vez concluida la emergencia, de acuerdo con las mismas fuentes consultadas por la agencia. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirman que “no es más que un primer avance”, pues esperan que se cumplan otras exigencias como la mejora de las condiciones laborales y las instalaciones donde residen los enviados a la ciudad autónoma.

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Ceuta, 20 ago (EFE).- El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con tranquilidad y sin incidencias para trasladar a los migrantes que permanecían asentados en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta.

Reclamaciones de agentes y respuesta oficial

El aumento de la presión migratoria en Ceuta generó una sobrecarga de tareas para los integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como para los efectivos desplazados a reforzar las plantillas locales. Las organizaciones representativas de los cuerpos de seguridad reclamaron en los últimos días una partida presupuestaria que compense el esfuerzo adicional asumido durante la crisis.

La decisión de otorgar esta compensación busca reconocer el trabajo desarrollado en un contexto de máxima exigencia operativa. La emergencia migratoria en la ciudad autónoma motivó el despliegue extraordinario de recursos humanos y materiales, lo que llevó a jornadas muy intensas y de muchas horas seguidas. De esta manera, la medida ha sido bien recibida por los sindicatos, que ven en la gratificación un paso necesario para visibilizar el impacto que estos episodios tienen sobre la carga laboral y las condiciones de los agentes en primera línea.

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El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con tranquilidad y sin incidencias para trasladar a los migrantes que permanecían asentados en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta. (EFE / LAURA RINCÓN)

Militares reclaman igualdad

La situación de los militares desplegados en Ceuta ha adquirido relevancia tras la confirmación de una compensación económica especial para los agentes de la Policía Nacional desplazados a la ciudad. Este anuncio ha intensificado las demandas de las Fuerzas Armadas para recibir un trato similar. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha pedido al Ministerio de Defensa una compensación en igualdad de condiciones para los militares destinados en Ceuta.

Según la organización, el personal militar ha realizado tareas esenciales en defensa de la integridad territorial y el control de fronteras bajo condiciones operativas exigentes, lejos de sus bases y con jornadas extendidas. La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha advertido sobre las jornadas extenuantes, la falta de descansos reglamentarios y la ausencia de información clara sobre el pago de horas extra. La asociación señala que se han oído posibles cifras sin confirmar, como la retribución de 17 euros por cada tres horas adicionales, y reclama transparencia al Ministerio de Defensa.

Ambas asociaciones denuncian condiciones difíciles para el contingente militar, como hacinamiento, instalaciones insalubres y la compra personal de equipos de protección. El brote de sarna, que ha afectado a más de 40 militares, evidencia el mal estado de las instalaciones. AUME y UMT insisten en evitar diferencias de trato respecto a la Policía Nacional y exigen una respuesta oficial que garantice el reconocimiento y la equidad para los militares en Ceuta.

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