España
Agregar Infobae enGoogle

Desde ejercicios personalizados a fisioterapia: alternativas para la estenosis lumbar más allá de la cirugía

En los últimos años, diversos estudios han demostrado que el tratamiento conservador más eficaz para esta afección médica no es el reposo, sino el movimiento

Persona sentada en una silla de oficina blanca. Su mano derecha está en la espalda baja. Un portátil, una taza y papeles sobre el escritorio. Ventana de fondo
Persona sentada en una silla de oficina se lleva la mano a la espalda baja mientras trabaja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El dolor de espalda que obliga a detenerse tras caminar unos pocos metros, se irradia a las piernas, da sensación de pesadez y debilidad y solo mejora al inclinarse hacia adelante, son síntomas típicos de la estenosis espinal lumbar, una de las principales causas de discapacidad después de los 60 años. Una afección que se prevé que sea cada vez más común a medida que la población envejece.

Para muchos pacientes, oír la palabra “estenosis” les hace pensar inmediatamente en cirugía. En realidad, no siempre es así. Las guías internacionales más recientes indican que, en las formas leves o moderadas y en ausencia de déficits neurológicos significativos, el enfoque inicial debe ser conservador, combinando ejercicio terapéutico, rehabilitación y estrategias personalizadas para reducir el dolor y mejorar la calidad de vida.

PUBLICIDAD

En los últimos años, estos estudios han demostrado que el tratamiento conservador más eficaz no es el reposo, sino el movimiento. Los programas de fisioterapia personalizados que fortalecen los músculos abdominales profundos, paravertebrales, glúteos y de las extremidades inferiores mejoran la estabilidad de la columna, reducen el dolor y permiten a muchos pacientes aumentar la distancia que pueden caminar. Además, trabajar el equilibrio, la postura y la movilidad articular también ayuda a reducir el riesgo de caídas, que es especialmente elevado en las personas mayores.

Qué es la estenosis lumbar y cómo tratarla

La estenosis es un estrechamiento del espacio que alberga la médula espinal y las raíces nerviosas. Con la edad, los discos intervertebrales, las articulaciones y los ligamentos tienden a engrosarse y degenerarse, comprimiendo progresivamente las estructuras nerviosas. Los síntomas más comunes son dolor lumbar, ciática, hormigueo, pérdida de fuerza y, especialmente, claudicación neurogénica.

PUBLICIDAD

Modelo 3D de esqueleto humano transparente con áreas rojas de dolor en cuello y espalda. A la derecha, manos de terapeuta tocan la espalda de una mujer.
La importancia de la terapia manual ante los dolores lumbares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, además del ejercicio, hoy en día hay muchos más tratamientos que funcionan según los expertos. Uno de ellos es la fisioterapia, pero más allá de masajes o aplicaciones instrumentales. Este método se centra en la terapia manual, movilizaciones articulares, ejercicios de flexión, reeducación de la marcha, entrenamiento propioceptivo y la descompresión espinal no quirúrgica. Esta última es la que despierta mayor interés entre los pacientes, pues reduce temporalmente la carga sobre los discos y las articulaciones espinales posteriores.

Muchos otros pacientes utilizan plantillas en los zapatos, pero por sí solas no corrigen el estrechamiento del canal espinal, deben ir acompañadas de un programa de rehabilitación más amplio. Tampoco hay evidencia científica sobre la eficacia de la terapia con ondas de choque o de oxígeno y ozono. Lo que sí se puede considerar son las inyecciones epidurales con corticosteroides y anestésicos, pero el objetivo de estas, además de no ser permanentes, no es curar la estenosis, sino reducir la inflamación de las raíces nerviosas.

Soluciones de cara al futuro

La investigación también mira más allá: se están desarrollando programas de rehabilitación asistidos por IA, sistemas portátiles para monitorizar la marcha, exoesqueletos para la recuperación motora, técnicas de neuromodulación del dolor y procedimientos mínimamente invasivos cada vez menos traumáticos. El objetivo es retrasar o evitar la cirugía en pacientes que aún pueden beneficiarse de un tratamiento conservador.

Hombre sentado en la cama, con las manos en la espalda baja, haciendo una mueca de dolor. Viste camiseta blanca y pantalones de pijama a cuadros
Un hombre se frota la parte baja de la espalda mientras se sienta en la cama, experimentando dolor o rigidez articular al despertar por la mañana en su dormitorio. (Freepik)

Sin embargo, hay situaciones en las que la cirugía no se puede posponer. La presencia de déficits neurológicos progresivos, pérdida significativa de fuerza, alteración del control de la vejiga o el intestino, síndrome de cauda equina o limitación funcional grave a pesar de meses de terapia conservadora son indicaciones bien establecidas para la descompresión quirúrgica.

Temas Relacionados

Dolor de espaldaEjercicioEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Estos títulos se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco

El giro inesperado de Rodri: del “solo quiere al Real Madrid” a dar el ‘sí’ al FC Barcelona