Las mejores playas de España para hacer una escapada, según ‘The Independent’

Cala Fornells, en Mallorca. / Adobe Stock

Una semana de sol en gran parte de España y ya está encima de la mesa el debate sobre cuál es la mejor playa a la que hacer una escapada. En esta ocasión, el medio británico The Independent da unas claves sobre por qué las cinco playas que propone son las mejores, ya sea por sus actividades al aire libre, por sus parajes naturales o por la mezcla de música y vino sobre la arena.

Entre las alternativas recomendadas, destacan cinco hoteles que, situados en las Baleares y Canarias, conjugan ubicación idónea, diseño cuidado y una cuidada oferta de servicios para aquellos que buscan una experiencia exclusiva en resorts de playa. Desde Mallorca hasta Tenerife, el énfasis recae en el contacto con el entorno natural, el bienestar y la personalización del servicio.

La costa de Adeje, en Tenerife, combina surf y nudismo

La primera de las propuestas del periódico británico es la costa de Adeje, situada en el suroeste de Tenerife, en Canarias. A esta área se la conoce por combinar enclaves humanos con la naturaleza propia de la zona, de manera que conviven estableciendo sinergias. Según el blog MochileandoPorElMundo, el 60% de los alojamientos de toda la isla se encuentran en esta zona, de manera que el suroeste de Tenerife se considera el principal centro turístico.

¿Qué atrae de estas playas? Los atardeceres no son patrimonio de esta tierra, pero quizá sí la arena dorada, los servicios que allí se encuentran y los paseos marítimos por los que caminar entre zonas de baño. Para los más activos, el surf forma parte de aquello que llama la atención de la costa de Adeje, por lo que pueden encontrarse escuelas donde practicar este deporte. Y para los más atrevidos, el nudismo está permitido. Los resorts que aquí se encuentran emplean materiales orgánicos y se ubican entre jardines subtropicales.

Las playas encantan por su dorado a la par que la posibilidad de conjugar naturaleza con actividades deportivas. / Tenerife Sur Blog

Parques nacionales a pie de costa en Lanzarote y Fuerteventura

Con la siguiente recomendación de The Independent, el curioso o curiosa deberá viajar hasta Lanzarote, donde se encuentra la playa Blanca. Ubicada en el extremo sur de la isla, cuenta con arquitectura de piedra que puede visitarse tras un baño en el océano. Un ejemplo de ello es el castillo de San Marcial de Rubicón de Fermés, una edificación sobria desde la que puede verse un atardecer con vistas al infinito

Entre los puntos fuertes, figuran seis restaurantes temáticos, bares con vistas al atardecer, y resorts que disponen de parques acuáticos, clubes para niños y jóvenes, y animación en directo. Asimismo, el spa y su circuito termal permiten el relax de los adultos. En la misma zona y de manera accesible, pueden realizarse excursiones hasta enclaves como las obras del arquitecto César Manrique o el Parque Nacional de Timanfaya.

El parque se encuentra en el oeste de la isla, a pocos kilómetros de la playa Blanca recomendada por el medio británico 'The Independent'. / Imagen de archivo

Y si se trata de descubrir naturaleza por doquier, las islas Canarias son un destino formidable para ello. The Independent recomienda visitar el Parque Natural de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, con amplias vistas a la inmensidad del océano, a la isla de Lobos y a Lanzarote incluso. En la zona, pueden apreciarse edificaciones de inspiración neomudéjar, como reclamo estilístico añadido.

Redescubrir Mallorca a través de su arquitectura natural

¿Próximo destino? El Parque Natural de S’Albufera, en el norte de Mallorca. Junto al paraje natural de poco más de 900 kilómetros cuadrados, se extiende una vasta playa de arena. Las vistas desde aquí recogen la arquitectura tradicional mallorquina, con tejidos artesanales de elaboración local. La desconexión digital es posible en la zona gracias a la posibilidad de hacer excursiones en las que avistar fauna y flora del entorno.

A Tafona (Santiago de Compostela), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca) acceden al Olimpo gastronómico de la Guía Repsol, que ha celebrado su gran gala de entrega en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona

Por último, el medio británico se decanta por recomendar la localidad de Peguera, en la costa suroeste de Mallorca, para realizar una escapada en la isla. La localidad, de cerca de 4.000 habitantes, destaca por su arquitectura de estilo castillo. Con varias playas de pequeño tamaño, cuenta con calas de arena fina que llaman la atención de turistas de todo el globo.