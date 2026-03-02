Viajes

Las mejores playas de España para hacer una escapada, según ‘The Independent’

El medio británico ofrece cinco destinos, entre Canarias y Mallorca, a los que acudir fácilmente para desconectar

Guardar
Cala Fornells, en Mallorca. /
Cala Fornells, en Mallorca. / Adobe Stock

Una semana de sol en gran parte de España y ya está encima de la mesa el debate sobre cuál es la mejor playa a la que hacer una escapada. En esta ocasión, el medio británico The Independent da unas claves sobre por qué las cinco playas que propone son las mejores, ya sea por sus actividades al aire libre, por sus parajes naturales o por la mezcla de música y vino sobre la arena.

Entre las alternativas recomendadas, destacan cinco hoteles que, situados en las Baleares y Canarias, conjugan ubicación idónea, diseño cuidado y una cuidada oferta de servicios para aquellos que buscan una experiencia exclusiva en resorts de playa. Desde Mallorca hasta Tenerife, el énfasis recae en el contacto con el entorno natural, el bienestar y la personalización del servicio.

La costa de Adeje, en Tenerife, combina surf y nudismo

La primera de las propuestas del periódico británico es la costa de Adeje, situada en el suroeste de Tenerife, en Canarias. A esta área se la conoce por combinar enclaves humanos con la naturaleza propia de la zona, de manera que conviven estableciendo sinergias. Según el blog MochileandoPorElMundo, el 60% de los alojamientos de toda la isla se encuentran en esta zona, de manera que el suroeste de Tenerife se considera el principal centro turístico.

¿Qué atrae de estas playas? Los atardeceres no son patrimonio de esta tierra, pero quizá sí la arena dorada, los servicios que allí se encuentran y los paseos marítimos por los que caminar entre zonas de baño. Para los más activos, el surf forma parte de aquello que llama la atención de la costa de Adeje, por lo que pueden encontrarse escuelas donde practicar este deporte. Y para los más atrevidos, el nudismo está permitido. Los resorts que aquí se encuentran emplean materiales orgánicos y se ubican entre jardines subtropicales.

Las playas encantan por su
Las playas encantan por su dorado a la par que la posibilidad de conjugar naturaleza con actividades deportivas. / Tenerife Sur Blog

Parques nacionales a pie de costa en Lanzarote y Fuerteventura

Con la siguiente recomendación de The Independent, el curioso o curiosa deberá viajar hasta Lanzarote, donde se encuentra la playa Blanca. Ubicada en el extremo sur de la isla, cuenta con arquitectura de piedra que puede visitarse tras un baño en el océano. Un ejemplo de ello es el castillo de San Marcial de Rubicón de Fermés, una edificación sobria desde la que puede verse un atardecer con vistas al infinito

Entre los puntos fuertes, figuran seis restaurantes temáticos, bares con vistas al atardecer, y resorts que disponen de parques acuáticos, clubes para niños y jóvenes, y animación en directo. Asimismo, el spa y su circuito termal permiten el relax de los adultos. En la misma zona y de manera accesible, pueden realizarse excursiones hasta enclaves como las obras del arquitecto César Manrique o el Parque Nacional de Timanfaya.

El parque se encuentra en
El parque se encuentra en el oeste de la isla, a pocos kilómetros de la playa Blanca recomendada por el medio británico 'The Independent'. / Imagen de archivo

Y si se trata de descubrir naturaleza por doquier, las islas Canarias son un destino formidable para ello. The Independent recomienda visitar el Parque Natural de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, con amplias vistas a la inmensidad del océano, a la isla de Lobos y a Lanzarote incluso. En la zona, pueden apreciarse edificaciones de inspiración neomudéjar, como reclamo estilístico añadido.

Redescubrir Mallorca a través de su arquitectura natural

¿Próximo destino? El Parque Natural de S’Albufera, en el norte de Mallorca. Junto al paraje natural de poco más de 900 kilómetros cuadrados, se extiende una vasta playa de arena. Las vistas desde aquí recogen la arquitectura tradicional mallorquina, con tejidos artesanales de elaboración local. La desconexión digital es posible en la zona gracias a la posibilidad de hacer excursiones en las que avistar fauna y flora del entorno.

A Tafona (Santiago de Compostela), Ramón Freixa Atelier (Madrid) y Voro (Mallorca) acceden al Olimpo gastronómico de la Guía Repsol, que ha celebrado su gran gala de entrega en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona

Por último, el medio británico se decanta por recomendar la localidad de Peguera, en la costa suroeste de Mallorca, para realizar una escapada en la isla. La localidad, de cerca de 4.000 habitantes, destaca por su arquitectura de estilo castillo. Con varias playas de pequeño tamaño, cuenta con calas de arena fina que llaman la atención de turistas de todo el globo.

Temas Relacionados

PlayasPlayas EspañaIslas BalearesMallorcaDestinosDestinos EspañaViajesViajes VeranoViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el pueblo más bonito al que viajar en marzo, según el ‘National Geographic’: una villa medieval ideal para ver la floración de los almendros

La localidad es una joya en la provincia de Burgos gracias a su rico patrimonio y por ser la cuna de Félix Rodríguez de la Fuente

Este es el pueblo más

Las mejores experiencias en las sedes del Mundial 2026: actividades imprescindibles y planes favoritos de los viajeros españoles

Las ciudades de la mayor cita del deporte rey ofrecen una gran selección de atractivos y aventuras para poder disfrutar de ellas al máximo

Las mejores experiencias en las

Así es el secreto medieval de Teruel que no te puedes perder: un pequeño pueblo que es de los más bonitos de España

La villa destaca por su increíble conjunto monumental y por ubicarse en una de las comarcas más sorprendentes de Aragón

Así es el secreto medieval

El increíble monumento de Barcelona con más de 100 años de historia que es una joya del modernismo

Esta casa se ubica en una de las principales arterias de la ciudad y constituye uno de sus mayores atractivos

El increíble monumento de Barcelona

10 pueblos que no te puedes perder en tu visita a Andalucía: bonitos paisajes, impresionantes castillos e increíbles historias

Estas localidades conquistan con su arquitectura blanca, castillos, paisajes y la autenticidad de la vida andaluza, ideales para descubrir la región a través de su esencia rural y monumental

10 pueblos que no te
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una menor de origen sefardí porque sus padres no se presentaron ante el notario

El Supremo confirma la sanción a un guardia civil por “conducta indigna”: tras beber alcohol durante su servicio, enseñó el culo a dos policías nacionales

Qué pasa si echas diesel a un coche de gasolina: así es como puedes arreglarlo

Baltasar Garzón analiza el estado de la justicia en España: “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”

Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión