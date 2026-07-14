Los memes más graciosos del partido entre Francia y España: de Mikel Oyarzabal y David Villa a Pedro Porro y Hernán Cortés

Memes Francia - España

Las semifinales del Mundial 2026 ya están aquí y las selecciones de Francia y España han sido las encargadas de inaugurarlas en esta edición. Ambos conjuntos se postulaban como favoritos al título en los meses previos y este partido ha repetido a su vez las últimas semifinales de Eurocopa y Nations League en las que el combinado de Luis de la Fuente se llevó el triunfo.

España ha vencido por dos goles a cero, gracias a los tantos de Oyarzabal y Pedro Porro, y se ha ganado así la clasificación a su segunda final de un Mundial. De momento esperará al vencedor del Argentina-Inglaterra para disputar la final del domingo en Nueva York.

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La rivalidad entre ambos países trasciende mucho más allá del fútbol, ya que a lo largo de la historia se han dado una gran cantidad de enfrentamientos entre España y Francia. Por ello las redes sociales muestran siempre en este partido esa relación poco cordial entre las dos naciones.

Desde la Eurocopa 2024 se ha utilizado en muchos vídeos la canción Bad Romance de Lady Gaga, como melodía contra los galos, pues se ha transformado una frase de la letra original para acabar con el cántico de “I don´t wanna be french", lo que viene a decir: “No quiero ser francés”.

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Los mejores memes del España vs. Francia. (X / Captura de pantalla)

La ficción también ha dado el salto a los memes, en esta ocasión ha sido la serie Aída. En uno de sus episodios, el personaje de Mauricio Colmenero profiere varios insultos hacia un cocinero francés y en redes algunos aficionados españoles se identificaban, en tono humorístico, desde horas antes al partido con sus frases contra Francia.

Los mejores memes del España vs. Francia. (X / Captura de pantalla)

Mikel Oyarzabal y la alineación de España

Mikel Oyarzabal ha vuelto a ser protagonista anotando el primer gol de penalti y las redes se han hecho eco de ello. El máximo goleador español en el campeonato ha anotado su quinto tanto, igualando así la marca en una misma Copa del Mundo de Emilio Butragueño y David Villa, por lo que los memes no han tardado en llegar.

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Otro elemento destacado del jugador de Éibar que ha ganado repercusión es un titular de una entrevista en el que se cuestionaba la forma de la selección. Por ello, Oyarzabal pedía calma y no entendía los motivos de esa negatividad.

Memes Francia - España

De nuevo la alineación ha vuelto a dejar imágenes divertidas en las redes, ya que la creatividad de los usuarios ha representado a cada jugador con un elemento relacionado con su nombre o algún parecido razonable.

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Los mejores memes del España vs. Francia. (X / Captura de pantalla)

De igual forma, esas mismas representaciones se han dejado ver como lo que se iba a encontrar Kylian Mbappé cuando se dispusiera a atacar en alguna jugada.

Los mejores memes del España vs. Francia. (X/ Captura de pantalla)

De Mariano Rajoy a Pedro Porro

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se hizo viral hace unos días después de sus declaraciones sobre la procedencia de los jugadores franceses, lo que hizo avivar algo más la previa del enfrentamiento. Ahora, con los goles de España ha vuelto a salir en las redes, en esta ocasión como si estuviera celebrando un gol.

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El otro gran protagonista del encuentro ha sido Pedro Porro. El lateral extremeño del Tottenham ha anotado el segundo gol del partido y ha vuelto a la primera plana de las redes sociales, en este caso comparado con un toro por su gran rendimiento en el Mundial.

Memes Francia - España

El jugador de Don Benito también ha recibido los elogios en alguna mención con personajes históricos de Extremadura como Hernán Cortés, de nuevo en relación a su gran labor en el partido.

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Otros memes

La relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito también ha sido un punto destacado en los días previos al encuentro. Los usuarios pedían que la actriz tratara con algo de desapego a su pareja para desestabilizarlo de cara al partido.

Los mejores memes del España vs. Francia. (X / Captura de pantalla)

El gran Mundial en tareas defensivas del conjunto de Luis de la Fuente ha sido otra de las temáticas, en este caso con Pau Cubarsí y Mbappé como protagonistas

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