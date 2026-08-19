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Roban más de 28.000 euros a un turista después de quitarle el móvil: eran criptomonedas y las transfirieron a otra cartera digital

El turista intentó bloquear el móvil desde su hotel, pero descubrió que ya habían transferido sus fondos a otra cuenta

Hombre con sudadera verde y pantalones vaqueros azules sentado en silla, mirando su teléfono móvil. Fondo borroso de una cafetería con clientes.
Un hombre mira su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un turista extranjero sufrió un robo violento durante la madrugada en Playa del Inglés y descubrió minutos después que los asaltantes habían transferido todos sus fondos en criptomonedas, valorados en unos 28.400 euros. Por su parte, la Policía Nacional ha detenido a uno de los presuntos autores, un hombre de 23 años, en el aeropuerto de Alicante.

Dos jóvenes se acercaron a un turista extranjero durante la madrugada del pasado 31 de diciembre en un conocido centro comercial y de ocio nocturno de Playa del Inglés, en Gran Canaria. Según informa Canarias7, los dos individuos entablaron conversación con la víctima hasta que, en un momento determinado, uno de ellos le arrebató el teléfono móvil de las manos. Antes de huir, uno de los presuntos autores le propinó una patada. Tras quitarle el dispositivo, ambos abandonaron rápidamente el lugar.

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El turista regresó a su hotel y trató de actuar para proteger sus cuentas. Desde su ordenador portátil intentó bloquear el teléfono, pero entonces descubrió que el robo había ido mucho más allá del dispositivo. Los delincuentes habían conseguido ordenar una transferencia de todos sus fondos en criptomonedas. En total, fueron enviados unos 28.400 euros a una cartera privada.

La denuncia puso en marcha una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas. Los agentes siguieron el recorrido de los activos digitales para intentar identificar a los responsables y localizar el dinero.

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Una persona encapuchada con guantes negros inserta una tarjeta SIM en un teléfono móvil, junto a una laptop con código de programación y cables en una mesa.
Un ciberdelincuente con un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fondos se movieron a varias plataformas digitales

Las pesquisas permitieron comprobar que las criptomonedas habían pasado por distintas plataformas de intercambio. Parte de los activos terminaron siendo convertidos en euros, mientras que la investigación también permitió relacionar los fondos sustraídos con el principal sospechoso. Además, los agentes detectaron numerosos pagos realizados posteriormente en establecimientos de alimentación, ocio y viajes de Alicante y Madrid.

La investigación apunta asimismo a la posible existencia de un grupo organizado especializado en robos de criptomonedas en diferentes zonas turísticas. Según la Policía Nacional, los investigadores han relacionado a este grupo con hechos ocurridos en Valencia, Málaga, Playa del Inglés y el sur de Tenerife.

El método utilizado no habría sido siempre el mismo. En algunos casos, los integrantes recurrían presuntamente a la violencia para hacerse con los teléfonos de las víctimas. En otros, según la Policía, utilizaban sustancias añadidas a las bebidas para disminuir o anular su voluntad y facilitar posteriormente el acceso a sus activos digitales.

En territorio brasileño, más de 6,5 millones de personas utilizan criptomonedas, cifra que ha llevado al país a posicionarse en el décimo lugar a nivel mundial.
Imagen de archivo de criptomonedas.

Las pesquisas permitieron localizar al principal sospechoso, un hombre de 23 años con antecedentes policiales, que fue detenido a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en un vuelo procedente de Francia, por agentes de la Policía Judicial del aeropuerto alicantino. Al joven se le atribuyen presuntamente los delitos de robo con violencia y estafa.

Además, los agentes investigan a una mujer de 30 años por su posible colaboración en el movimiento de los activos digitales. La detención fue practicada por la Policía Judicial del aeropuerto de Alicante, mientras que la investigación sobre el robo y el recorrido de las criptomonedas ha sido desarrollada por la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.

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