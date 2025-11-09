Viajes

El castillo del siglo X que es ahora un Parador: está en la frontera con Francia y en uno de los pueblos más bonitos de España

Entre los muros de esta fortaleza pasaron personalidades como Carlos V o Velázquez y ahora el viajero puede dormir como uno de ellos

Guardar
La fortaleza presenta una imponente arquitectura militar propia de la defensa fronteriza con el país galo

En pleno corazón de la costa cantábrica, Hondarribia deslumbra al viajero con una fusión única de historia, tradición y un entorno natural privilegiado. Este rincón del País Vasco figura entre los destinos más solicitados de la región, tanto por su riqueza monumental como por la vitalidad de sus calles y la hospitalidad de sus vecinos. Resulta imposible no sucumbir al encanto de sus fachadas policromadas y a la atmósfera que se respira en cada esquina de su cuidado casco antiguo.

Así, dominando el perfil de la villa, el castillo de Carlos V se erige como vestigio de la importancia estratégica que Hondarribia tuvo en siglos pasados. Esta fortaleza, construida en el siglo X y reforzada en épocas posteriores, fue durante la Edad Media un gran baluarte defensivo a orillas del río Bidasoa, marcando la frontera natural con Francia. Su estructura robusta, con muros gruesos y altos, transmite la sensación de solidez y resistencia que la historia le confirió.

Una fortaleza convertida en Parador

Castillo de Carlos V, en
Castillo de Carlos V, en Hondarribia (Adobe Stock).

Personalidades como el emperador Carlos V, Felipe IV, Felipe V o el pintor Velázquez fueron huéspedes de excepción entre estos muros de piedra. En algunos de sus salones aún se conservan reliquias como los tapices diseñados por Rubens, que narran la leyenda de Aquiles, un testimonio palpable del cruce de culturas y épocas que ha vivido la fortificación. En la actualidad, el castillo es sede de uno de los alojamientos más singulares de la Red de Paradores de España, donde el modernismo se mezcla con el sabor rústico y medieval.

Así, el Parador de Hondarribia se caracteriza por el confort y la atmósfera vanguardista, las cuales conviven con la magia de las piedras centenarias. Aunque a diferencia de otros Paradores no dispone de restaurante propio, sí ofrece un desayuno tipo buffet y una cafetería con productos autóctonos y repostería artesanal. En las palabras de su web: “Sirve desayuno tipo buffet y en su cafetería, con carácter informal, productos de identidad y de gastronomía local, junto a repostería artesanal“. Los huéspedes pueden degustar exquisiteces como quesos de Iparralde, anchoas de Guetaria y una apreciada selección de bizcochos y tartas hechos en el propio establecimiento.

El Casco Antiguo y las fachadas vascas

Castillo de Carlos V, en
Castillo de Carlos V, en Hondarribia (Adobe Stock).

Perderse por el casco histórico de Hondarribia es uno de esos lujos que regalan los pueblos con alma. La villa invita a pasear por calles empedradas y angostas, bordeadas de edificios barrocos y casas que conservan el estilo vasco más genuino. Lo que quizás asombra más al viajero es el juego de colores vivos en las fachadas: blancos relucientes combinados con balcones de madera pintados en tonos intensos de rojo, verde o azul. Cuenta la tradición que los pescadores utilizaban los sobrantes de pintura de sus barcos para animar las casas, un detalle que hoy confiere un sello distintivo a la localidad.

La arteria principal, la calle Nagusia, vertebra el centro histórico y es la vía ideal para descubrir lugares emblemáticos como la Casa Consistorial, la Casa Ladrón de Guevara o el Palacio Zuloaga. Entre sus joyas arquitectónicas resalta la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano, un templo construido entre los siglos XV y XVI que alterna el gótico con pinceladas renacentistas.

Fuera de las murallas del casco viejo palpita el barrio de la Marina, epicentro de la vida social y culinaria de Hondarribia. Las estrechas calles de esta antigua zona de pescadores acogen la mayor concentración de bares y restaurantes del pueblo, responsables de la merecida reputación gastronómica de la villa. Probar los pintxos y la cocina local aquí, con el bullicio del puerto cercano y las fachadas multicolores como telón de fondo, se convierte en una experiencia imprescindible.

Actividades y excursiones

Hondarribia, en País Vasco (Adobe
Hondarribia, en País Vasco (Adobe Stock).

El entorno de Hondarribia ofrece mucho más que historia y arte. Para quienes buscan aventura, el río Bidasoa brinda la posibilidad de rutas en barco y recorridos cortos hasta la localidad francesa de Hendaya. Los amantes de la naturaleza pueden visitar espacios únicos en los alrededores, como el parque ecológico de Playaundi en Irún, el Museo Chillida Leku en Hernani o, a solo media hora de camino, la emblemática ciudad de San Sebastián.

Además, la ubicación privilegiada de Hondarribia, encajonada entre el verde de las montañas y el azul del Cantábrico, permite practicar deportes de aventura durante todo el año. Paddle surf, surf, buceo, snorkel o senderismo son algunas de las actividades favoritas de locales y visitantes, que encuentran en la costa vasca un entorno ideal para la desconexión y el contacto con la naturaleza.

Cómo llegar

Desde San Sebastián, el viaje es de alrededor de 30 minutos por la carretera AP-8 (hay peajes). Por su parte, desde Vitoria el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 30 minutos por las vías AP-1 y AP-8 (hay peajes).

Temas Relacionados

HotelesHoteles EspañaParadoresPaís VascoGipuzkoaHoteles y Casas Rurales EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El cementerio de Burgos que no tiene muertos: 5.000 cruces en las que se rodaron una de las películas más famosas de la historia del cine

Este lugar resurgió del abandono tras ser usado como escena final de una película de Western

El cementerio de Burgos que

Las maravillas naturales de Portugal: de impresionantes cuevas a los lagos paradisiacos de las Azores

Estos enclaves descubren el rico patrimonio natural del país vecino

Las maravillas naturales de Portugal:

De Alicante al centro de Europa: así es la nueva ruta de Ryanair para descubrir una de las ciudades más impresionantes del continente

Este itinerario cuenta con cuatro frecuencias semanales y es una de las apuestas invernales de la aerolínea en España

De Alicante al centro de

Los parques de Madrid más bonitos para pasear en otoño, y ninguno es El Retiro

Estos tres lugares son menos conocidos por los turistas y ofrecen una perspectiva de esta temporada diferente. Su ambiente tranquilo encanta y se presenta como la escapada perfecta esta época del año

Los parques de Madrid más

Descubre Lugo en 8 castillos: de increíbles fortalezas en mitad de la montaña a torres convertidas en museos o Parador

Estas construcciones permiten conocer la historia y los secretos de la región a través de sus muros y habitaciones

Descubre Lugo en 8 castillos:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles no quieren ser

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto de sucesiones pretende repartir la suerte que han tenido las familias de padres con dinero”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 noviembre

Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido, según una gestora financiera: estas son las posibles sanciones

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados