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Este es el mejor país de Europa para empezar tu primer viaje solo: rutas fáciles, ambiente seguro y calas para perderse

Este país es un destino estrella para quienes viajan sin compañía, combinando accesibilidad, conexiones sencillas y paisajes de ensueño

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(Shutterstock)
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Elegir un destino para viajar solo supone abrirse a la aventura, a la libertad de decidir cada detalle del recorrido y a la oportunidad de experimentar el viaje a otro ritmo. La experiencia de recorrer nuevos paisajes sin compañía es, para muchos, una forma de autodescubrimiento: permite improvisar, cambiar de planes sin consensos y escuchar los propios deseos sin interferencias. Pese a ello, el miedo y la falta de información sobre destinos seguros y asequibles todavía frenan a muchos viajeros, especialmente cuando se trata de mujeres que deciden lanzarse a la carretera por su cuenta.

En los últimos años, Croacia ha surgido como la respuesta perfecta para quienes sueñan con una escapada solitaria que combine tranquilidad, paisajes espectaculares y un presupuesto ajustado. Este país, que se extiende a orillas del mar Adriático, reúne más de mil islas y decenas de ciudades medievales que parecen detenidas en el tiempo. Aquí, la seguridad y la hospitalidad se convierten en valores palpables para los viajeros independientes.

El equilibrio entre seguridad y accesibilidad

No basta con que un destino sea atractivo: quien viaja solo busca ante todo tranquilidad y facilidad para moverse. Croacia figura entre los veinte países más seguros del mundo, según el Global Peace Index de 2024, superando a otras naciones europeas tradicionalmente populares. La presencia policial es visible, especialmente en las áreas turísticas, y la baja criminalidad resulta un alivio para quienes recorren calles y plazas de noche, incluso en ciudades animadas como Split o Dubrovnik.

El ambiente relajado se percibe en la actitud de los habitantes y en el trato respetuoso hacia los visitantes. Preguntar direcciones o pedir recomendaciones suele ser recibido con amabilidad y sin segundas intenciones. Para las mujeres que se animan a su primer viaje en solitario, Croacia ofrece una combinación poco frecuente: seguridad, cordialidad local y destinos accesibles para quien prefiere evitar las complicaciones.

Viajar por Croacia sin sobresaltos y sin gastar de más

Pula, en Croacia (Adobe Stock).
Pula, en Croacia (Adobe Stock).

A la tranquilidad se suma un dato decisivo: Croacia es uno de los destinos europeos más baratos para recorrer en solitario. El coste de vida moderado se nota en todos los aspectos del viaje. Es posible encontrar vuelos desde 99 euros, habitaciones sencillas desde 10 euros por noche y menús de comida rápida por menos de 10 euros, cifras que resultan muy competitivas frente a los precios del oeste europeo.

Igualmente, moverse por el país es sencillo y económico. Las conexiones entre las principales ciudades y las islas se realizan en ferry o catamarán, lo que convierte el propio trayecto en parte de la experiencia. El viajero puede recorrer Dubrovnik y sus murallas frente al Adriático, descubrir el encanto de Trogir o Šibenik y perderse por los cascos históricos de Rovinj y Korčula, todos ellos lugares compactos y fáciles de explorar a pie.

Las islas de Hvar, Vis o Mljet ofrecen paisajes de aguas cristalinas y pueblos suspendidos entre la piedra y el mar, ideales para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la belleza natural. El transporte entre islas es ágil y está diseñado para un turismo sin estrés, permitiendo improvisar rutas sobre la marcha y descubrir calas escondidas.

Una invitación a perderse y encontrarse

Viajar solo por Croacia es una experiencia que va más allá de la visita turística. La facilidad para moverse, la seguridad en las calles y la posibilidad de adaptar el viaje a cualquier presupuesto animan a cada vez más personas a dar el paso. El paisaje croata, con sus murallas históricas y su rosario de islas, invita a perderse, pero también a encontrarse: aquí, el ritmo lo marca el propio viajero.

La joya escondida de Croacia: un bonito pueblo de origen romano que tiene uno de los anfiteatros más impresionantes del mundo

El auge del turismo en solitario, especialmente entre mujeres, no es casual. Croacia reúne todas las condiciones para que la aventura no se vea empañada por el temor o la inseguridad. La combinación de historia, naturaleza, hospitalidad y precios asequibles convierte a este país mediterráneo en el destino ideal para iniciarse en los viajes en solitario o para repetir la experiencia sin sobresaltos.

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