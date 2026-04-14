Estos son los castillos que tienes que visitar si vas a Navarra: desde enclaves defensivos a centros religiosos

El Parador de Olite, en Navarra, es una de las fortalezas recomendables para visitar en la zona. / Imagen de archivo

El Estado español es conocido históricamente como “tierra de castillos” debido a la inmensa cantidad de fortalezas que en ella se alzan. En particular, la región de Castilla debe su nombre a esta abundancia de enclaves. No obstante, no es el único territorio español que destaca por su gran cantidad de fortalezas del pasado. La Comunidad Foral de Navarra ha consolidado su patrimonio como uno de los principales referentes en arquitectura defensiva y palaciega del norte peninsular.

Entre los hitos históricos que se encuentran en este territorio, el Palacio Real de Olite se ha convertido en uno de los conjuntos góticos más sobresalientes de Europa, según ha detallado el portal de Idealista, sirviendo como residencia habitual de los reyes de Navarra durante los siglos XIV y XV bajo el reinado de Carlos III el Noble. Eso sí, hay una auténtica ruta que es preciso conocer si eres un amante de los castillos.

Una ruta por los castillos navarros: funciones militares, restauraciones y papeles estratégicos

La ruta por los castillos navarros incluye ocho enclaves decisivos para comprender la historia del antiguo reino. El Palacio Real de Olite destaca por su carácter cortesano y su simbolismo como emblema de refinamiento, a diferencia de otras fortalezas más vinculadas a la función militar. Este edificio sufrió abandono y graves daños tras la anexión a Castilla en el siglo XVI y las devastaciones del siglo XIX, siendo objeto posteriormente de procesos de restauración que permiten visitarlo en la actualidad. El dato diferenciador radica en que, pese a estos avatares, Olite fue residencia de los monarcas navarros y encarna la transición de un poder militar a uno palaciego.

Dentro de la tipología estrictamente militar, el Castillo de Javier, edificado inicialmente en el siglo X como torre de vigilancia y ampliado hasta el siglo XV, responde al perfil defensivo propio de los bordes de Navarra. Esta fortaleza, localizada en la comarca de Sangüesa, se asocia históricamente con San Francisco Javier, nacido allí en 1506 y convertido en patrón del territorio. A pesar de los daños sufridos tras la conquista de 1512 por Castilla, el castillo fue restaurado siglos después y aparece como uno de los símbolos patrimoniales de mayor conservación de la comunidad navarra.

Por su parte, el Castillo de Marcilla, de planta cuadrada y torres cilíndricas, levantado en el siglo XV junto al río Aragón, ejemplifica la función defensiva en el contexto de los conflictos internos entre bandos como agramonteses y beamonteses, desempeñando un papel estratégico para la familia Peralta.

En la misma lógica de fortificaciones orientadas a proteger el territorio frente a tensiones constantes, el Cerco de Artajona, construido en el siglo XI, persiste como uno de los recintos amurallados medievales mejor conservados, con una muralla reforzada y numerosas torres rodeando la parte alta de la localidad. Su función fundamental fue garantizar la defensa y controlar el territorio ante sucesivos intentos de invasión.

El castillo de Javier, en Navarra, otra de las reliquias históricas de la Comunidad Foral. / Adobe Stock

Qué fortalezas y palacios históricos se pueden visitar en Navarra

Al sur de la Ribera de Navarra, el castillo de Cortes incorpora tanto elementos defensivos como residenciales y remonta su origen al siglo XII, aunque transformaciones posteriores modificaron el carácter del edificio, convirtiéndolo en residencia nobiliaria. Este inmueble conservó su condición estratégica durante la Edad Media, ya que formaba parte del sistema defensivo en la frontera sur del reino.

Mientars que la Fortaleza de Santa María en Ujué conjuga iglesia y fortaleza en un conjunto arquitectónico erigido entre los siglos IX y XIV sobre un cerro que domina extensamente el paisaje circundante. Los gruesos muros reflejan su función como baluarte, pero su relevancia trasciende a lo militar, puesto que Ujué fue también centro religioso vinculado a la monarquía, acogiendo peregrinaciones y manteniendo una estrecha conexión con los reyes navarros.

El Castillo de Amaiur, ubicado en el valle del Baztán, encarna un valor simbólico único. Construido en época medieval y objeto de refuerzos en siglos posteriores, en 1522 fue escenario de la última resistencia frente a la conquista castellana. Aunque hoy solo perduran restos, este enclave está marcado por el recuerdo de la defensa de la independencia navarra y por el monumento conmemorativo erigido en el siglo XX.

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El Palacio Jauregia de Irurita, también en el valle del Baztán, es un representante singular de la arquitectura señorial en piedra, construido entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, y considerado palacio cabo de armería y torre de linaje. Documentado en 1437, este edificio ha permanecido bajo posesión de una misma familia desde entonces, y en el siglo XVIII incorporó un cuerpo barroco que le hizo perder su antiguo carácter militar. Actualmente, el palacio navarro se puede visitar y ofrece la posibilidad de acercarse a la historia y la vida tradicional de la zona, tal como ha recogido Idealista.