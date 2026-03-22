La pasarela suspendida sobre un lago perfecta para hacer senderismo a una hora de Milán

La construcción se encuentra sobre el lago Comabbio, en la provincia de Varese. / Wikimedia Commons

La ciudad italiana de Milán, reconocida como una de las capitales mundiales de la moda y del diseño, tiene otra faceta quizá menos conocida para sus visitantes: el atractivo natural a pocos kilómetros del área metropolitana. Lo cierto es que a tan solo una hora de Milán, existe la posibilidad de recorrer una pasarela suspendida en el aire a modo de excursión. ¿El objetivo? Cruzar un lago prealpino con más de 15.000 años de antigüedad. Pese a su proximidad, este enclave también permanece prácticamente desconocido para la mayoría de habitantes de la ciudad.

El Lago de Comabbio, según recoge el blog Milano Città Stato, originado por el retroceso del glaciar del Verbano, forma en la actualidad parte de una Zona Especial de Conservación bajo la gestión del Parco del Ticino. Insertado entre los lagos Maggiore y Varese, el lago ocupa una franja de paisaje colindante y puede alcanzarse en aproximadamente sesenta minutos en coche desde Milán.

Su perímetro, cercano a 12,5 kilómetros, permite recorrerlo en su totalidad gracias a una vía ciclopedonal asfaltada y llana, adecuada tanto para paseos a pie de dos horas y media como para trayectos de una hora en bicicleta. El recorrido no presenta grandes desniveles, ya que se sitúa entre los 240 y 260 metros de altitud, lo que lo convierte en una opción accesible también para carritos infantiles y bicicletas adaptadas.

El lago Commabbio, en la provincia de Varese, cuenta con una pasarela cuyo itinerario atraviesa varias localidades. / Wikimedia Commons

La pasarela suspendida sobre el Lago de Comabbio: de metal, se puede atravesar en bici y con vestigios del románico

Para los más valientes, la pasarela suspendida se integra en la estructura del carril ciclopedonal, conectando dos secciones opuestas de la orilla e insertándose de manera natural en el trazado principal. Este elemento de ingeniería, realizado en metal con un diseño en voladizo, alcanza los 500 metros de longitud y permite avanzar apenas a unos centímetros sobre la superficie del agua.

El circuito proporciona acceso desde diferentes puntos, entre los que destacan Comabbio, con zona de estacionamiento en la calle Sottocampagna, y Ternate, próximo al área de Montelago, ambos conectados directamente con la ruta perimetral. A lo largo del trayecto se han instalado fuentes de agua, mientras que los servicios de hostelería se ubican fuera del anillo.

Entre los municipios que bordean el lago figuran además Varano Borghi y Vergiate (con la pedanía de Corgeno), donde se conservan una sociedad de remo, vestigios de una torre medieval y un campanario románico datado en el siglo XII. Gracias a la gestión municipal, la ribera se mantiene con una baja densidad de elementos urbanizados para preservar el valor paisajístico. El itinerario, de uso tanto peatonal como ciclista, se puede recorrer de forma completa o parcial, manteniendo siempre la continuidad y sin interrupciones en toda la circunferencia del lago. El fondo, predominantemente asfaltado, alterna con algunos segmentos de grava.

Esta laguna alpina se enclava en un entorno de gran belleza, pero esconde unas propiedades únicas y muy curiosas

La construcción de la pasarela metálica ha supuesto un punto de inflexión para la experiencia de los visitantes, ya que ofrece una perspectiva directa sobre las plantas acuáticas, los carrizales y las variaciones estacionales de la vegetación, especialmente durante la floración. Según el blog italiano, el recorrido incorpora también puentes de madera y tramos boscosos, completando así un circuito uniforme y continuo que rodea íntegramente el lago de Comabbio.