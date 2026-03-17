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La torre eléctrica convertida en una minicasa de 28 m² y que puedes reservar para una escapada rural: una experiencia disponible por 130 euros

Desde 1920, el llamado Transformador, fue clave para la electrificación de Wirdum, pero también de sus alrededores.

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La torre eléctrica que se
La torre eléctrica que se ha convertido en una minicasa de 25m² (Lautenbag Architectuur + De Stadsmeubelmaker / Bas Gijselhart)

Al norte de Países Bajos, donde las panorámicas con extensos campos agrícolas verdes interrumpidos por diques y canales de agua son de lo más corriente, se encuentra Wirdum, un pequeño pueblo de Friesland con unos 1.000 habitantes. Una de las curiosidades más llamativas es que en los límites de la ciudad neerlandesa puedes encontrarte una antigua torre eléctrica reconvertida en un minirrefugio para viajeros.

Desde 1920, la edificación de 28 metros cuadrados y llamada Transformador, fue clave para la electrificación de Wirdum, pero también de sus alrededores. Aunque su tamaño es modesto, el edificio situado en la calle Tsjaerderdyk 30, durante décadas todos los vecinos dependían de este pequeño refugio para el día a día. Pero, tras permanecer tres décadas deshabitada, se decidió demoler la estructura.

La salvación de la torre llegó con la intervención de Ronald van der Zwaag, actual propietario, quien decidió impulsar el proyecto de restauración. La propuesta de transformar el espacio en un refugio recibió el respaldo del estudio Lautenbag Architectuur + De Stadsmeubelmake, bajo la dirección de Diana Lautenbag. La intención fue dotar a la vivienda de nuevas funciones sin alterar la esencia de su arquitectura original.

La torre eléctrica que se
La torre eléctrica que se ha convertido en una minicasa de 25m² (Lautenbag Architectuur + De Stadsmeubelmaker / Bas Gijselhart)

¿Cuánto cuesta la noche?

Desde el primer momento, los arquitectos tuvieron claro que con la renovación de la pequeña torre se quería conseguir la mayor cantidad posible de luz natural para dar una mayor sensación de amplitud. Así se expone en la descripción del anuncio en Airbnb: “El espacio es compacto, pero no lo siente como tal. Gracias a las grandes ventanas y puertas, hay mucha luz y visibilidad”. Para ello, el equipo de Lautenbag Architectuur + De Stadsmeubelmake optó por mantener intacta la fachada principal y su puerta de entrada, mientras que la intervención se concentró en la parte trasera y los laterales del edificio.

Además, se añadieron tres ventanales curvos de acero que sobresalen del volumen principal, configurando nuevas aberturas desde las cuales se aprecia el paisaje rural. Estos elementos permiten que los interiores, amueblados con piezas hechas a medida, resulten luminosos y acogedores. Pero ¿qué precio hay que pagar para pasar una noche en este refugio? Según se puede calcular en la propia web:

  • 132 euros la noche de domingo a jueves en abril.
  • 143 euros la noche de domingo a jueves en mayo y junio.
  • 167 euros la noche de viernes a domingo en mayo y junio.
  • 155 euros la noche de domingo a jueves en julio, agosto y septiembre.
  • 178 euros la noche de viernes a domingo en julio, agosto y septiembre.

El anuncio, que cuenta con una valoración media de 4,95 estrellas sobre 5, tiene además un registro automático y un aparcamiento gratuito. Igualmente, el anfitrión asegura que “en el pueblo, encontrará una cafetería o restaurante y un pequeño supermercado con pan de la panadería local".

No obstante, hay que tener en cuenta que esta no es una casa convencional; de hecho: “Las escaleras, por ejemplo. Durante el día, puedes dejarlas en posición vertical para que ocupen menos espacio, y cuando subes, las subes”, explica Ronald. Esto, entre otras cosas que ofrece la casa, “contribuye a la experiencia y es algo típico de las casas rurales de este tamaño”.

La torre eléctrica que se
La torre eléctrica que se ha convertido en una minicasa de 25m² (Lautenbag Architectuur + De Stadsmeubelmaker / Bas Gijselhart / Airbnb)

¿Qué puedes encontrar en su interior?

La luz solar que penetra a través de los ventanales se complementa con materiales de tonos claros, seleccionados para potenciar la claridad espacial. En la sala principal, la iluminación natural atraviesa listones de madera, aislamiento de poliuretano y vidrio templado sin marco, generando juegos visuales en el interior y enmarcando el entorno como si se tratara de una pintura.

Un sistema de lamas de acero a lo largo de las ventanas garantiza la canalización del agua de lluvia desde el techo hasta el suelo, evocando visualmente las aletas de refrigeración de los antiguos transformadores eléctricos. En el interior, el ambiente permanece neutro, con el suelo de baldosas y una pared amarilla como únicos elementos decorativos destacados.

Un mueble de madera contrachapada de abedul domina el espacio principal, aportando funcionalidad y coherencia estética al conjunto. Además, la chimenea representa uno de los puntos de reunión y aporta una atmósfera cálida frente al entorno frío que rodea la vivienda.

El dormitorio se ubica en una buhardilla escondida que puedes descubrir cuando subes las escaleras. La cama está situada junto a una pequeña claraboya que permite la entrada de luz natural y ofrece vistas del cielo estrellado en cualquier época del año.

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