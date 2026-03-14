La ciudad azul que es Reserva de la Biosfera: una Mezquita Española en lo alto de una colina y una gastronomía declarada Patrimonio de la Humanidad

La ciudad de Marruecos donde el azul es protagonista. (Freepik)

Hay un rincón en Marruecos donde el azul lo cubre todo: Chefchaouen, la ciudad que ha conquistado a viajeros de todo el mundo por el color único de sus calles y su ambiente. Caminar por sus cuestas es adentrarse en un mar de tonos celestes que convierten cualquier paseo en una experiencia visual inigualable.

Ubicada al norte del país, Chefchaouen se encuentra en el límite del Parque Nacional de Talassemtane, dentro de la Reserva Intercontinental de la Biosfera del Mediterráneo. Este enclave natural no solo ofrece paisajes de montaña y aire puro, sino que añade valor a la visita, ya que la ciudad está rodeada por una naturaleza protegida y declarada de interés mundial.

El reconocimiento internacional no se detiene ahí: en 2020, la ciudad fue incluida en la Red Global de Ciudades de Aprendizaje de la UNESCO, y su gastronomía, con influencia mediterránea, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Además, la historia de Chefchaouen, fundada en el siglo XV como fortaleza ante las invasiones portuguesas y refugio de musulmanes y judíos expulsados de Al-Ándalus, se refleja en la arquitectura tradicional de su medina, tan similar a los pueblos andaluces.

Qué ver y hacer en Chefchaouen

El primer destino de cualquier visitante debe ser la medina, el corazón azul de Chefchaouen. Sus casas, cubiertas de distintas tonalidades de azul, forman un entramado de callejuelas en las que abundan los gatos, parte inseparable del paisaje urbano. El ambiente es tranquilo y seguro, ideal para perderse sin rumbo y descubrir rincones fotogénicos en cada esquina.

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En el centro destaca la plaza Uta al-Hammam, siempre animada y rodeada de edificios históricos como la Alcazaba y la Gran Mezquita. Cerca de allí, la plaza el Houta ofrece una fuente pintoresca y la cercanía de la mezquita blanca de Bab al Souk, otro punto de referencia para los paseos a pie. Estos espacios son perfectos para sentarse y observar la vida local, mezclándose con habitantes y turistas.

Para quienes buscan compras y vida comercial, la avenida Hassan II es una arteria llena de tiendas de artesanía donde se pueden adquirir alfombras, cerámicas, jabones y pigmentos de todos los colores. La variedad y calidad de los productos artesanales convierten esta zona en un punto clave para llevarse recuerdos auténticos.

En las afueras, dos lugares merecen una visita. El primero es la puerta de entrada azul y blanco, un pequeño muro con una puerta índigo que da la bienvenida a todos los que llegan. El segundo es la Mezquita Española, situada en lo alto de una colina. Desde allí, se obtienen vistas panorámicas de toda la ciudad y las montañas que la rodean, ideal para quienes disfrutan de la fotografía o simplemente buscan un momento de calma.

Gastronomía y vida local

Chefchaouen no solo entra por la vista, también conquista por el paladar. La cocina local, considerada una de las mejores de Marruecos, combina ingredientes frescos y recetas tradicionales con gran influencia mediterránea. Platos como el tagine y el mechoui son opciones habituales en los restaurantes y mercados, así como dulces como la chebakia, perfectos para acompañar un té de menta tras una jornada de turismo.

El pueblo de Marruecos donde todo está pintado de azul. ( Freepik)

La experiencia gastronómica se vive tanto en los puestos callejeros como en los restaurantes, donde el ambiente es acogedor y el trato suele ser cercano y amable. Comer en Chefchaouen es, además, una forma de conocer la cultura local, ya que la ciudad ha sido reconocida por la UNESCO por su forma de comer y la hospitalidad de sus habitantes.

Esta combinación de belleza arquitectónica, entorno natural protegido y vida cotidiana hace de Chefchaouen un destino único para quienes buscan descubrir la esencia de Marruecos en un entorno seguro y accesible, con el atractivo añadido de pertenecer a una Reserva de la Biosfera y poseer un reconocimiento internacional por su patrimonio gastronómico.