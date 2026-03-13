Viajes

La ruta de senderismo que une nueve refugios de montaña en Cataluña: un viaje por los lagos más bonitos del Pirineo catalán

Una semana de aventura asegurada rodeado de naturaleza, tranquilidad y alojamiento en cada punto

Guardar
La ruta que une varios
La ruta que une varios refugios en Cataluña. (Wikiloc)

Caminar por el Pirineo catalán es adentrarse en uno de los paisajes más impresionantes de la península. La travesía Carros de Foc se ha convertido en la ruta de senderismo favorita para quienes buscan una inmersión total en la naturaleza y la alta montaña. A lo largo de casi una semana, los excursionistas recorren bosques, lagos glaciares y cimas que muestran la cara más salvaje y espectacular de Cataluña.

La popularidad de esta ruta no es casualidad. Carros de Foc une nueve refugios de montaña repartidos dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, en la provincia de Lleida. El itinerario es circular y se puede adaptar al ritmo y experiencia de cada persona, pero la mayoría dedica entre seis y ocho días a completar el recorrido. En ese tiempo, se atraviesan cuatro comarcas distintas y se visitan algunos de los lagos de montaña más bonitos de todo el Pirineo.

Quienes se animan a recorrer Carros de Foc deben planificar bien el viaje. Los refugios solo abren de junio a septiembre y el clima en altura puede cambiar rápidamente. Es necesario llevar abrigo, calzado adecuado y reservar plaza en los alojamientos, ya que la ruta es muy demandada en temporada. Los paisajes justifican el esfuerzo: cada etapa revela una nueva postal de montañas, lagos y bosques de abetos.

Etapas y paisajes de Carros de Foc

El punto de partida más habitual es el pequeño municipio de Boí, aunque la ruta es circular y puede comenzarse en cualquiera de los nueve refugios. La primera etapa, conocida como Luces del sur, atraviesa el Planell d’Aigüestortes y llega al lago y refugio Llong, famoso por sus vistas y el entorno sereno. Desde allí, el camino sigue hacia el Collado de Dellui y termina en el refugio Colomina, tras una jornada exigente de entre siete y nueve horas.

La ruta del Pirineo catalán.
La ruta del Pirineo catalán. (Wikiloc)

La segunda etapa, A los pies de Els Encantats, lleva al senderista por el Collado de Saburó hasta el refugio JM Blanc, uno de los más emblemáticos del parque, y luego hasta Mallafré. En las horas de luz, los lagos reflejan las siluetas de las montañas y las postales se multiplican. La tercera jornada, De camino al norte, es más corta y comunica Amitges con Saboredo tras superar el Collado de Ratera. Cada refugio ofrece comida caliente, cama y la oportunidad de compartir la experiencia con otros excursionistas.

La cuarta etapa recibe el nombre de Resiguiendo lagos glaciares. Aquí se supera el Collado de Sendrosa, a 2.450 metros de altitud, y se visita el refugio de Colomers, rodeado de un conjunto de lagos de origen glaciar. Tras pasar el Puerto de Caldes, la jornada termina en el refugio Restanca. El sendero sigue entre abetos y prados, con vistas a valles profundos y aguas transparentes.

Naturaleza, retos y consejos para la ruta

La quinta jornada, Caminando entre gigantes, conecta Restanca con Ventosa y Calvell. Los más experimentados pueden ascender al Tuc de Monges, que alcanza los 2.699 metros. Junto al refugio se encuentra el Estany Negre, uno de los lagos más espectaculares de la ruta. El silencio solo se rompe por el viento y el murmullo del agua.

Estas son algunas rutas curiosas que tienes que recorrer en España

La sexta y última etapa, Mar de piedras, cruza el Collado del Contraix, el punto más alto del recorrido, y regresa al Planell d’Aigüestortes. La sensación de completar la travesía es única: en seis días se han cruzado comarcas como Alta Ribagorza, Valle de Arán, Pallars Sobirá y Pallars Jussá, cada una con su paisaje y color propios.

Carros de Foc es mucho más que una ruta de montaña. Es una experiencia para quienes buscan la conexión con la naturaleza y el reto personal, en un entorno protegido donde los servicios y la seguridad de los refugios permiten vivir la aventura sin renunciar al descanso. Para muchos, recorrer este circuito es descubrir el Pirineo en estado puro, con la recompensa de despertar cada día junto a un lago glaciar diferente.

Temas Relacionados

Rutas y Senderismo EspañaRutasRutas NaturalesCataluñaViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Desfile del Día de San Patricio 2026 en Madrid: la Gran Vía se tiñe de verde con música celta, danzas y miles de asistentes

El emblemático pasacalles parte del edificio Metrópolis y llena el centro de gaiteros, grupos de danza y animación, culminando con un gran concierto en Callao y actividades para toda la familia

Desfile del Día de San

El pueblo medieval de Tarragona que está lleno de almendros y pinturas declaradas Patrimonio de la Humanidad

Los campos frutales de este municipio de la Ribera del Ebro se cubren de flores a finales de febrero y/o principios de marzo

El pueblo medieval de Tarragona

El Coliseo vuelve a tener la misma entrada que los antiguos romanos: 12 siglos después reabre el acceso original en Roma

El “Parco Archeologico del Colosseo” inaugurará la zona restaurada de los ambulacros meridionales del Anfiteatro Flavio

El Coliseo vuelve a tener

La casa modernista de Cataluña que no es de Gaudí y es la única del mundo que conserva su interior original

Fachada tallada, vidrieras de colores y ambientes únicos convierten a este palacete en uno de los secretos mejor guardados de Cataluña para los amantes de la arquitectura

La casa modernista de Cataluña

La reserva natural que puedes visitar gratis a una hora y media de París: 1900 especies registradas y rutas de senderismo

Entre bosques, lagos y prados, esta reserva gratuita es el destino ideal para una escapada en familia o con amigos y desconectar del estrés de la gran ciudad

La reserva natural que puedes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: Así han sido los

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

Los protocolos antiacoso de la Guardia Civil que fallaron a Carolina, la agente que sufrió durante cuatro años violaciones de su superior: “Es solo un momento...”

ECONOMÍA

El Ibex 35 abre a

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas son las cinco causas más comunes por las que se pide una incapacidad permanente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La ciudad de España en la que cuidarse es más barato: precios asequibles del gimnasio y de comida saludable (problema: hace frío)

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club