La ruta de senderismo que une nueve refugios de montaña en Cataluña: un viaje por los lagos más bonitos del Pirineo catalán

La ruta que une varios refugios en Cataluña. (Wikiloc)

Caminar por el Pirineo catalán es adentrarse en uno de los paisajes más impresionantes de la península. La travesía Carros de Foc se ha convertido en la ruta de senderismo favorita para quienes buscan una inmersión total en la naturaleza y la alta montaña. A lo largo de casi una semana, los excursionistas recorren bosques, lagos glaciares y cimas que muestran la cara más salvaje y espectacular de Cataluña.

La popularidad de esta ruta no es casualidad. Carros de Foc une nueve refugios de montaña repartidos dentro del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, en la provincia de Lleida. El itinerario es circular y se puede adaptar al ritmo y experiencia de cada persona, pero la mayoría dedica entre seis y ocho días a completar el recorrido. En ese tiempo, se atraviesan cuatro comarcas distintas y se visitan algunos de los lagos de montaña más bonitos de todo el Pirineo.

Quienes se animan a recorrer Carros de Foc deben planificar bien el viaje. Los refugios solo abren de junio a septiembre y el clima en altura puede cambiar rápidamente. Es necesario llevar abrigo, calzado adecuado y reservar plaza en los alojamientos, ya que la ruta es muy demandada en temporada. Los paisajes justifican el esfuerzo: cada etapa revela una nueva postal de montañas, lagos y bosques de abetos.

Etapas y paisajes de Carros de Foc

El punto de partida más habitual es el pequeño municipio de Boí, aunque la ruta es circular y puede comenzarse en cualquiera de los nueve refugios. La primera etapa, conocida como Luces del sur, atraviesa el Planell d’Aigüestortes y llega al lago y refugio Llong, famoso por sus vistas y el entorno sereno. Desde allí, el camino sigue hacia el Collado de Dellui y termina en el refugio Colomina, tras una jornada exigente de entre siete y nueve horas.

La ruta del Pirineo catalán. (Wikiloc)

La segunda etapa, A los pies de Els Encantats, lleva al senderista por el Collado de Saburó hasta el refugio JM Blanc, uno de los más emblemáticos del parque, y luego hasta Mallafré. En las horas de luz, los lagos reflejan las siluetas de las montañas y las postales se multiplican. La tercera jornada, De camino al norte, es más corta y comunica Amitges con Saboredo tras superar el Collado de Ratera. Cada refugio ofrece comida caliente, cama y la oportunidad de compartir la experiencia con otros excursionistas.

La cuarta etapa recibe el nombre de Resiguiendo lagos glaciares. Aquí se supera el Collado de Sendrosa, a 2.450 metros de altitud, y se visita el refugio de Colomers, rodeado de un conjunto de lagos de origen glaciar. Tras pasar el Puerto de Caldes, la jornada termina en el refugio Restanca. El sendero sigue entre abetos y prados, con vistas a valles profundos y aguas transparentes.

Naturaleza, retos y consejos para la ruta

La quinta jornada, Caminando entre gigantes, conecta Restanca con Ventosa y Calvell. Los más experimentados pueden ascender al Tuc de Monges, que alcanza los 2.699 metros. Junto al refugio se encuentra el Estany Negre, uno de los lagos más espectaculares de la ruta. El silencio solo se rompe por el viento y el murmullo del agua.

La sexta y última etapa, Mar de piedras, cruza el Collado del Contraix, el punto más alto del recorrido, y regresa al Planell d’Aigüestortes. La sensación de completar la travesía es única: en seis días se han cruzado comarcas como Alta Ribagorza, Valle de Arán, Pallars Sobirá y Pallars Jussá, cada una con su paisaje y color propios.

Carros de Foc es mucho más que una ruta de montaña. Es una experiencia para quienes buscan la conexión con la naturaleza y el reto personal, en un entorno protegido donde los servicios y la seguridad de los refugios permiten vivir la aventura sin renunciar al descanso. Para muchos, recorrer este circuito es descubrir el Pirineo en estado puro, con la recompensa de despertar cada día junto a un lago glaciar diferente.