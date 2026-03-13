Desfile del Día de San Patricio 2026 en Madrid: la Gran Vía se tiñe de verde con música celta, danzas y miles de asistentes

Desfile del día de San Patricio en Madrid (Guiness)

Madrid vuelve a teñirse de verde para celebrar el Día de San Patricio, una de las citas más esperadas del calendario multicultural de la capital. Por cuarto año consecutivo, la ciudad se sumergirá en el ambiente festivo y musical de la cultura irlandesa, con la Gran Vía como escenario principal del gran desfile, que tendrá lugar el sábado 14 de marzo. Durante una semana, la capital se convierte en el epicentro de la Semana de Irlanda, con una programación que incluye conciertos, danza, actividades familiares, propuestas literarias y una potente oferta gastronómica. El espíritu celta y la hospitalidad irlandesa conquistarán cada rincón de Madrid, invitando a madrileños y visitantes a sumarse a una fiesta global.

El desfile de San Patricio y su programación se han consolidado en apenas unos años como un referente internacional, a la altura de celebraciones neoyorquinas o dublinesas. Con más de 1.000 participantes, decenas de bandas de gaitas y grupos de danza, la ciudad se transforma en un gran festival callejero donde la música, el color y la alegría celta son protagonistas absolutos. Pero la fiesta no se limita al pasacalles: el programa despliega actividades para todos los gustos y edades, desde exposiciones y talleres hasta espectáculos de música y gastronomía que recorren los barrios más emblemáticos de la capital.

Un desfile multitudinario en la Gran Vía

El sábado 14 de marzo, Madrid será testigo de uno de los grandes eventos de la primavera. El desfile de San Patricio 2026 arrancará a las 17:00 horas desde el edificio Metrópolis y recorrerá la Gran Vía hasta la Plaza de España. Más de 600 gaiteros de 40 bandas diferentes, junto a grupos de danza, animadores y asociaciones, convertirán el eje más emblemático de la ciudad en un auténtico corredor de música celta y folclore atlántico.

Vista de la celebración del Día San Patricio con un desfile de 500 gaiteiros, este sábado en la Gran Vía en Madrid.- EFE/ Rodrigo Jiménez

El evento, impulsado por el músico Bras Rodrigo y la Fundación Banda de Gaitas de Corvera, aspira a consolidar la cita como una de las grandes celebraciones internacionales del patrón de Irlanda. La jornada culminará con un concierto gratuito en la Plaza de Callao, que pondrá el broche final al pasacalles y servirá como punto de encuentro para todos los asistentes. Además, la estación de Metro de Gran Vía se transformará de nuevo en la “Green Vía”, con ambientación especial y actuaciones diarias de música y baile celta.

Como cada año, el desfile implicará cortes de tráfico y restricciones en el entorno de Gran Vía y Plaza de España. Se recomienda evitar la zona desde al menos media hora antes del inicio oficial y optar por el transporte público. Las estaciones de Metro más próximas son Callao y Gran Vía, perfectas para acceder al recorrido y no perderse ningún detalle. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los miles de participantes y público que se espera durante la jornada.

Una Semana de Irlanda llena de cultura

La Semana de Irlanda comenzó el pasado 10 de marzo y terminará el martes 17, coincidiendo con el Día de San Patricio. Durante esta semana, Madrid se transforma en un escaparate de la cultura irlandesa, con una programación que incluye actividades deportivas, como la jornada de fútbol gaélico organizada por los Madrid Harps, y espectáculos de danza en el vestíbulo del Metro de Gran Vía a cargo de la UCD Dance Society. No faltan propuestas literarias y cinematográficas en espacios como Matadero, Lavapiés, el Ateneo o el Cine Doré, donde se celebrarán encuentros de traductores, charlas y lecturas dramatizadas que exploran el vínculo histórico y cultural entre Irlanda y España.

La música y los conciertos son otro de los grandes reclamos, con actuaciones de bandas irlandesas como The Greentones, MacMardigans, Irish Treble y Opus 96 en salas emblemáticas como Galileo Galilei, Nazca o la Plaza de Callao. El Guinness Gravity Bar, en el Skybar del Hotel Riu Plaza España, ofrece la oportunidad de disfrutar de la cerveza irlandesa con vistas panorámicas, mientras que la gastronomía celta se da cita en degustaciones y experiencias culinarias en El Corte Inglés de Callao y la chocolatería San Ginés.

Este 16 de marzo, más de 500 gaiteros junto con grupos de baile, animadores y equipos deportivos han recorrido las calles de Madrid para celebrar el día de San Patricio, fiesta tradicional irlandesa.

Programación destacada del fin de semana y Día de San Patricio

Viernes, 13 de marzo: Arrancan los talleres, degustaciones y actividades literarias en las bibliotecas municipales, el Skybar del Riu Plaza España y diferentes librerías del centro. Destacan la lectura dramatizada de “El arado y las estrellas” y el Celtic Café para aprender gaélico irlandés.

Sábado, 14 de marzo: El día comienza con una carrera por el Día de San Patricio en el Retiro y un céilí en Callao, seguido de conciertos como el de The Trebolmakers y el esperado gran desfile de San Patricio a las 17:00 horas en la Gran Vía. Por la noche, Opus 96 celebra su 30.º aniversario y la sala Nazca acoge un concierto especial.

Domingo, 15 de marzo: Continúan las actividades literarias, la música y la danza en el Metro, carreras populares y el céilí club con Luna Celta. El fin de semana se cierra con el concierto de Irish Treble en la sala Galileo Galilei y una charla literaria sobre la Irlanda literaria.

El martes 17 de marzo, Día de San Patricio: Madrid iluminará la Fuente de Cibeles y celebrará nuevos conciertos y actividades culturales por toda la ciudad, culminando una semana donde la capital se convierte, un año más, en el corazón celta de España.