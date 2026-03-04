Viajes

Las 8 bibliotecas más espectaculares del mundo: joyas arquitectónicas que van del barroco europeo hasta el diseño futurista de Asia

Una recopilación de espacios donde se puede observar la diversidad cultural y creativa a lo largo de distintos siglos

Guardar
Biblioteca de Trinity College en
Biblioteca de Trinity College en Dublín, una de las más espectaculares del mundo (Istock)

A lo largo del planeta existen espacios donde la arquitectura y los libros se combinan para crear lugares que sorprenden tanto por su belleza como por el contenido que tiene. Las bibliotecas más espectaculares del mundo no solo son espacios de sabiduría, sino también monumentos a la creatividad humana. Desde salas recubiertas de frescos hasta estructuras ultramodernas que parecen salidas de una película de ciencia ficción, estos templos del aprendizaje invitan a descubrir historias y a dejarse maravillar por su entorno.

Algunas han sido creadas en monasterios centenarios y otras nacieron en pleno siglo XXI, pero todas comparten la misión de custodiar libros. Entre sus muros, el visitante encuentra desde manuscritos medievales hasta instalaciones que apuestan por la vanguardia y el diseño. La variedad de estilos y épocas demuestra que la pasión por los libros es universal y se expresa de mil maneras en diferentes rincones del mundo.

Este recorrido presenta, según National Geographic, ocho bibliotecas emblemáticas: desde la exuberancia barroca de Austria y Portugal hasta la modernidad de China y Egipto, pasando por joyas históricas de Irlanda, Suiza, Brasil y República Checa. Cada una tiene un carácter propio y ofrece una experiencia única tanto para los amantes de la lectura como para los aficionados a la arquitectura.

Abadía de Admont, Austria

Ubicada en la región de Estiria, la Abadía de Admont alberga la biblioteca monástica más grande del mundo. Terminada en 1776, es un referente del barroco tardío europeo. Siete cúpulas cubiertas de frescos representan diversas ramas del conocimiento humano, desde la teología hasta las lenguas clásicas. La luz natural inunda las salas, resaltando estanterías repletas de volúmenes antiguos y esculturas de mármol blanco. Este espacio es conocido tanto por su belleza artística como por su atmósfera de recogimiento.

Desde una película que aborda la pandemia del VIH en los 80, hasta una serie sobre dos ex presidiarias envueltas en un asesinato y una novela sobre la crisis de la vivienda. Estas son nuestras recomendaciones para que disfrutes de la mejor cultura.

Trinity College, Dublín, Irlanda

En el corazón de la capital irlandesa se encuentra el Trinity College, fundado en 1592. Su biblioteca es famosa por la “Long Room”, un pasillo de 65 metros que resguarda 200.000 libros antiguos. Allí se conserva el Libro de Kells, un manuscrito iluminado del año 800 d.C. considerado una de las joyas del patrimonio cultural irlandés. Este lugar atrae a miles de visitantes cada año, que quedan impresionados por la majestuosidad de sus estanterías de madera oscura y bustos de grandes figuras literarias.

Real Gabinete Português de Leitura, Río de Janeiro, Brasil

El Real Gabinete Português de Leitura destaca por su estilo neomanuelino y su historia ligada a la inmigración portuguesa en Brasil. Fundada en 1837 en el centro de Río de Janeiro, la biblioteca fue concebida para promover la cultura lusa en el país sudamericano. Su interior sorprende con un laberinto vertical de madera tallada, hierro forjado y vitrales que filtran la luz, creando un ambiente casi mágico. Conserva una de las mayores colecciones de literatura portuguesa fuera de Portugal.

Monasterio de Strahov, Praga, República Checa

En Praga, el Monasterio de Strahov alberga dos salas emblemáticas: la Teológica y la Filosófica. Ambas están decoradas con frescos bíblicos y contienen artilugios medievales como globos terráqueos y ruedas de lectura. Estas herramientas permitían consultar varios libros a la vez, sin perder la página. El monasterio ha recibido visitas de personajes históricos y su ambiente evoca el esplendor de la Europa central.

Biblioteca Joanina, Coimbra, Portugal

Biblioteca Joanina, en Portugal (Istock)
Biblioteca Joanina, en Portugal (Istock)

Dentro de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina es famosa por su decoración con maderas exóticas, pan de oro y estanterías lacadas. Mandada construir por el rey Juan V en el siglo XVIII, alberga unos 60.000 volúmenes históricos. Su sistema de conservación es peculiar: una colonia de murciélagos habita tras los estantes y sale cada noche para proteger los libros de los insectos.

Abadía de Saint Gall, Suiza

La Abadía de Saint Gall es una de las bibliotecas más antiguas y ricas del mundo, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en estilo rococó, alberga unas 170.000 obras literarias y litúrgicas. Para proteger el delicado suelo de marquetería, los visitantes deben usar zapatillas de fieltro. Sobre la puerta de entrada, una inscripción griega define este lugar como la “Farmacia del alma”.

Bibliotheca Alexandrina, Egipto

En el Mediterráneo, la Bibliotheca Alexandrina rinde homenaje a la legendaria biblioteca de la Antigüedad. Inaugurada en 2002 cerca del emplazamiento original, su diseño circular en granito de Asuán y un muro exterior grabado con 120 sistemas de escritura distintos simbolizan la universalidad del saber. Es hoy un centro cultural y científico de referencia que conecta el pasado con el futuro del conocimiento.

Biblioteca de Binhai, Tianjin, China

Una de las bibliotecas más
Una de las bibliotecas más espectaculares es futurista y está en China (Photo by TPG/Getty Images)

En el norte de China, la Biblioteca de Binhai representa la vanguardia arquitectónica. Diseñada por el estudio MVRDV, el espacio está dominado por una esfera central conocida como “El Ojo”, rodeada de terrazas blancas que funcionan como estantes y asientos. Sus 33.700 metros cuadrados rompen con la idea tradicional de biblioteca y proponen una experiencia compartida y multidisciplinar.

Estos ocho ejemplos muestran que una biblioteca puede ser mucho más que un simple lugar para guardar libros. Cada una, con su historia, diseño y atmósfera, demuestra cómo el amor por el conocimiento puede inspirar obras arquitectónicas únicas y convertirse en un puente entre culturas, épocas y formas de entender el mundo.

Temas Relacionados

LibrosArteViajes y TurismoDestinosLiteraturaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La sorprendente iglesia del siglo XIV que es una joya del arte mudéjar: está sobre los restos de un castillo en Zaragoza y es Patrimonio de la Humanidad

Este templo es uno de los más impresionantes de la región gracias a su imponente arquitectura y valor patrimonial

La sorprendente iglesia del siglo

La playa de Andalucía con una planta que no existe en ningún otro sitio del mundo y donde siempre es verano

Este paraje es considerado el primer espacio marítimo-terrestre protegido andaluz y es uno de los ecosistemas más áridos de Europa

La playa de Andalucía con

El ‘Gran Cañón de la Toscana’ que enamoró a Leonardo da Vinci y se ubica muy cerca de Florencia

Este enclave destaca por sus increíbles paisajes dorados y por ser un lugar ideal para los amantes del senderismo

El ‘Gran Cañón de la

El pueblo de cuento en Los Apeninos: menos de 300 habitantes y ciervos por la calle en el centro de Italia

El pequeño rincón del Parque Nacional de Abruzos, Lacio y Molise ofrece espacios naturales donde poder contemplar linces y lobos, mientras haces una ruta a caballo

El pueblo de cuento en

‘Cuéntame cómo pasó’ celebra 25 años en Alcalá de Henares: una exposición inmersiva, rutas y experiencias para fans y curiosos

La ciudad ofrece visitas teatralizadas, rutas transmedia y encuentros con profesionales, además de una exposición gratuita que recorre el proceso creativo de la serie

‘Cuéntame cómo pasó’ celebra 25
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 frases de Pedro

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump y resume la posición de España en cuatro palabras: “No a la guerra”

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”