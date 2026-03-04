Las 8 bibliotecas más espectaculares del mundo: joyas arquitectónicas que van del barroco europeo hasta el diseño futurista de Asia

Biblioteca de Trinity College en Dublín, una de las más espectaculares del mundo (Istock)

A lo largo del planeta existen espacios donde la arquitectura y los libros se combinan para crear lugares que sorprenden tanto por su belleza como por el contenido que tiene. Las bibliotecas más espectaculares del mundo no solo son espacios de sabiduría, sino también monumentos a la creatividad humana. Desde salas recubiertas de frescos hasta estructuras ultramodernas que parecen salidas de una película de ciencia ficción, estos templos del aprendizaje invitan a descubrir historias y a dejarse maravillar por su entorno.

Algunas han sido creadas en monasterios centenarios y otras nacieron en pleno siglo XXI, pero todas comparten la misión de custodiar libros. Entre sus muros, el visitante encuentra desde manuscritos medievales hasta instalaciones que apuestan por la vanguardia y el diseño. La variedad de estilos y épocas demuestra que la pasión por los libros es universal y se expresa de mil maneras en diferentes rincones del mundo.

Este recorrido presenta, según National Geographic, ocho bibliotecas emblemáticas: desde la exuberancia barroca de Austria y Portugal hasta la modernidad de China y Egipto, pasando por joyas históricas de Irlanda, Suiza, Brasil y República Checa. Cada una tiene un carácter propio y ofrece una experiencia única tanto para los amantes de la lectura como para los aficionados a la arquitectura.

Abadía de Admont, Austria

Ubicada en la región de Estiria, la Abadía de Admont alberga la biblioteca monástica más grande del mundo. Terminada en 1776, es un referente del barroco tardío europeo. Siete cúpulas cubiertas de frescos representan diversas ramas del conocimiento humano, desde la teología hasta las lenguas clásicas. La luz natural inunda las salas, resaltando estanterías repletas de volúmenes antiguos y esculturas de mármol blanco. Este espacio es conocido tanto por su belleza artística como por su atmósfera de recogimiento.

Trinity College, Dublín, Irlanda

En el corazón de la capital irlandesa se encuentra el Trinity College, fundado en 1592. Su biblioteca es famosa por la “Long Room”, un pasillo de 65 metros que resguarda 200.000 libros antiguos. Allí se conserva el Libro de Kells, un manuscrito iluminado del año 800 d.C. considerado una de las joyas del patrimonio cultural irlandés. Este lugar atrae a miles de visitantes cada año, que quedan impresionados por la majestuosidad de sus estanterías de madera oscura y bustos de grandes figuras literarias.

Real Gabinete Português de Leitura, Río de Janeiro, Brasil

El Real Gabinete Português de Leitura destaca por su estilo neomanuelino y su historia ligada a la inmigración portuguesa en Brasil. Fundada en 1837 en el centro de Río de Janeiro, la biblioteca fue concebida para promover la cultura lusa en el país sudamericano. Su interior sorprende con un laberinto vertical de madera tallada, hierro forjado y vitrales que filtran la luz, creando un ambiente casi mágico. Conserva una de las mayores colecciones de literatura portuguesa fuera de Portugal.

Monasterio de Strahov, Praga, República Checa

En Praga, el Monasterio de Strahov alberga dos salas emblemáticas: la Teológica y la Filosófica. Ambas están decoradas con frescos bíblicos y contienen artilugios medievales como globos terráqueos y ruedas de lectura. Estas herramientas permitían consultar varios libros a la vez, sin perder la página. El monasterio ha recibido visitas de personajes históricos y su ambiente evoca el esplendor de la Europa central.

Biblioteca Joanina, Coimbra, Portugal

Biblioteca Joanina, en Portugal (Istock)

Dentro de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina es famosa por su decoración con maderas exóticas, pan de oro y estanterías lacadas. Mandada construir por el rey Juan V en el siglo XVIII, alberga unos 60.000 volúmenes históricos. Su sistema de conservación es peculiar: una colonia de murciélagos habita tras los estantes y sale cada noche para proteger los libros de los insectos.

Abadía de Saint Gall, Suiza

La Abadía de Saint Gall es una de las bibliotecas más antiguas y ricas del mundo, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en estilo rococó, alberga unas 170.000 obras literarias y litúrgicas. Para proteger el delicado suelo de marquetería, los visitantes deben usar zapatillas de fieltro. Sobre la puerta de entrada, una inscripción griega define este lugar como la “Farmacia del alma”.

Bibliotheca Alexandrina, Egipto

En el Mediterráneo, la Bibliotheca Alexandrina rinde homenaje a la legendaria biblioteca de la Antigüedad. Inaugurada en 2002 cerca del emplazamiento original, su diseño circular en granito de Asuán y un muro exterior grabado con 120 sistemas de escritura distintos simbolizan la universalidad del saber. Es hoy un centro cultural y científico de referencia que conecta el pasado con el futuro del conocimiento.

Biblioteca de Binhai, Tianjin, China

Una de las bibliotecas más espectaculares es futurista y está en China (Photo by TPG/Getty Images)

En el norte de China, la Biblioteca de Binhai representa la vanguardia arquitectónica. Diseñada por el estudio MVRDV, el espacio está dominado por una esfera central conocida como “El Ojo”, rodeada de terrazas blancas que funcionan como estantes y asientos. Sus 33.700 metros cuadrados rompen con la idea tradicional de biblioteca y proponen una experiencia compartida y multidisciplinar.

Estos ocho ejemplos muestran que una biblioteca puede ser mucho más que un simple lugar para guardar libros. Cada una, con su historia, diseño y atmósfera, demuestra cómo el amor por el conocimiento puede inspirar obras arquitectónicas únicas y convertirse en un puente entre culturas, épocas y formas de entender el mundo.